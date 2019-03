Американская дочерняя компания Samsung Electronics, объявила о выпуске нового динамика JBL GO+. Данный динамик является преемником популярной модели JBL GO и оснащен более емким аккумулятором который на 20% больше чем прошлый. JBL GO+ также поставляется с усовершенствованным устройством громкой связи с шумоподавлением для конференц-связи и теперь доступен в черном, синем и красном цветах.