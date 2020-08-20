Обновленный iPad Pro может появиться в сентябре

Компания Apple может выпустить обновленный iPad Pro в следующем месяце и iPad Air 4 в марте 2021 года.

Судя по слухам в сети, обновленный iPad Pro может появиться уже в следующем месяце вместе с новыми iPhone. Так же есть и противоречивые сообщения в сети, о том, когда грядет обновление iPad Pro. Исследовательская компания GF Securities и аналитик Минг-Чи Куо заявили, что обновление iPad Pro, скорее всего, выйдет в начале 2021 года.

А вот новый iPad Air примет дизайн iPad Pro и будет оснащен 11-дюймовым дисплеем, интеллектуальным разъемом на задней панели для работы с Magic Keyboard, четырьмя стереодинамиками и портом USB-C.
Комментарии и отзывы Apple iPad Pro
Обзоры:
Лучший детский планшет. MonsterPad 2Лучший детский планшет. MonsterPad 2
Новости:
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 получил экран на 120-Гц

Компания Samsung представила 11-дюймовый планшет Galaxy Tab S7 и 12,4-дюймовый Galaxy Tab S7+. Новинки ос...
Huawei C5 10 2020 готовится к релизу

На рынке планшетных компьютеров уже достаточно длительное время нет особой конкуренции, так как компания ...
Стала известна цена планшета Samsung Galaxy Tab S7

Профильный ресурс Slashleaks раскрыл цены флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и S7+, выход которы...
Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторамиОбзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами
Лучшие беспроводные наушники для игр 2020. Sennheiser GSP 370Лучшие беспроводные наушники для игр 2020. Sennheiser GSP 370
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Обзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкой
Minecraft продан по всему миру в количес...
Minecraft продан по всему миру в количесНесмотря на то, что игра была выпущена в 2009 году, игра продолжает развиваться и продаваться. Minecraft ...
Microsoft Flight Simulator получит подде...
Microsoft Flight Simulator получит поддеРазработчики игрового проекта Microsoft Flight Simulator подтвердили, что поддержка VR технологии являетс...
Производительный смартфон Realme X3 оцен...
Производительный смартфон Realme X3 оценБренд Realme пополнил ассортимент мощных смартфонов моделью X3, которую можно назвать облегченной версией...
Ремейк SpongeBob SquarePants продан в ко...
Ремейк SpongeBob SquarePants продан в коSpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated - это полный римейк оригинальной игры от THQ 2...
Xiaomi Mi Camera SE PTZ стоит 20 долларо...
Xiaomi Mi Camera SE PTZ стоит 20 доллароВ последнее время камеры видеонаблюдения стали пользоваться повышенным спросом из-за того, что пользовате...
The Division 2 Update 10.1 новое обновле...
The Division 2 Update 10.1 новое обновлеUbisoft выпустила новое обновление для игры The Division 2. Update 10.1 будет доступен на всех платформах...
Смартфон Xiaomi Mi 10 вышел в России...
Смартфон Xiaomi Mi 10 вышел в РоссииКомпания Xiaomi дала старт российским продажам флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, который оценен в 69 9...
Бюджетный смартфон HTC Wildfire E Lite п...
Бюджетный смартфон HTC Wildfire E Lite пВ базе данных Google Play Console обнаружились сведения о еще не представленном официально смартфоне HTC ...
Представлен ПК-корпус SilverStone CS330...
Представлен ПК-корпус SilverStone CS330Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CS330, которая подойдет для созд...
Представлен Samsung Galaxy Note20 Enterp...
Представлен Samsung Galaxy Note20 EnterpКомпания Samsung выпустила специальные версии смартфона Samsung Galaxy Note20 и планшета Galaxy Tab S7, к...
Выход Microsoft Surface Duo снова отложе...
Выход Microsoft Surface Duo снова отложеНебезызвестный информатор Зак Боуден сообщил о том, что выход складного смартфона Surface Duo снова отлож...
Обзор Abkoncore A530. Недорогая мышка с ...
Обзор Abkoncore A530. Недорогая мышка с Двумя неделями ранее мы проводили тестирование мышек Abkoncore A900...
Xiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатойXiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатой
Обзор Trust GXT 1125 Quno. Подставка для ноутбука с пятью вентиляторамиОбзор Trust GXT 1125 Quno. Подставка для ноутбука с пятью вентиляторами
Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. Видеорегистратор с предупреждениями по камерам и радарамОбзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. Видеорегистратор с предупреждениями по камерам и радарам
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor