Обновленный iPad Pro может появиться в сентябре

Компания Apple может выпустить обновленный iPad Pro в следующем месяце и iPad Air 4 в марте 2021 года.

Судя по слухам в сети, обновленный iPad Pro может появиться уже в следующем месяце вместе с новыми iPhone. Так же есть и противоречивые сообщения в сети, о том, когда грядет обновление iPad Pro. Исследовательская компания GF Securities и аналитик Минг-Чи Куо заявили, что обновление iPad Pro, скорее всего, выйдет в начале 2021 года.

А вот новый iPad Air примет дизайн iPad Pro и будет оснащен 11-дюймовым дисплеем, интеллектуальным разъемом на задней панели для работы с Magic Keyboard, четырьмя стереодинамиками и портом USB-C.