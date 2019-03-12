Ранней весной чувствуется обновление во всем – солнце и теплый свежий воздух первое, что мы замечаем. Дома хочется почувствовать такую же легкость, но в помещениях продолжается отопительный сезон, и кожа страдает от сухости и раздражения. А с началом цветения становится сложнее тем, кто страдает аллергией или астмой.

Обновленный климатический комплекс Philips AC2721 поможет решить все проблемы разом. Технология VitaShield IPS позволяет удалить вирусы, бактерии, пыль, пыльцу, аллергены, а также 99,97% еще более мелких загрязнителей и даже вирус гриппа. Климатический комплекс работает в режиме 2 в 1: он не только очищает воздух, но и увлажняет его по принципу естественного холодного испарения. При этом на мебели не останется белого налета или влаги. Модель AC2721 подойдет для помещений площадью до 65м2.

Вся информация о качестве работы климатического комплекса AC2721 доступна на удобной цифровой панели: она показывает температуру, состав воздуха, уровень аллергенов и степень увлажненности. Модель AC2721 подойдет для помещений площадью до 65м2. Новый климатический комплекс уже в продаже. Рекомендованная розничная цена для модели AC2721/10 составляет 39 990 рублей.