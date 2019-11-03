Обновленный телефон Nokia 2720

Компания Nokia выпустила шикарную модель, которая оборудована двумя экранами.Новинка имеет очень привлекательно название Nokia 2720.На тыльной стороне корпуса установили камеру с датчиком изображения на 2 МП и светодиодной фотовспышкой.Снаружи расположен монохромный дисплей с размером диагонали 1,3 дюйма. Разрешение матрицы составляет 240 х 240 пикселей.Основная панель на 2,8 дюйма обеспечивает разрешение 320 х 240 пикселей.Источником питания служит батарея на 1500 мАч.Стоимость нового мобильника составит 20 евро.