Обновленный телефон Nokia 2720

2019-11-03, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Nokia 2720; [81]
Компания Nokia выпустила шикарную модель, которая оборудована двумя экранами.Новинка имеет очень привлекательно название Nokia 2720.На тыльной стороне корпуса установили камеру с датчиком изображения на 2 МП и светодиодной фотовспышкой.Снаружи расположен монохромный дисплей с размером диагонали 1,3 дюйма. Разрешение матрицы составляет 240 х 240 пикселей.Основная панель на 2,8 дюйма обеспечивает разрешение 320 х 240 пикселей.Источником питания служит батарея на 1500 мАч.Стоимость нового мобильника составит 20 евро.


Комментарии и отзывы Nokia 2720
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