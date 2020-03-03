Оборудование для дворовых площадок

В нашем мире люди стали больше заниматься спортом, вести активный образ жизни. Парковые зоны оборудуются игровыми и детскими площадками. Занятия на свежем воздухе дают заряд бодрости на целый день. Такая возможность появилась благодаря специальным площадкам. Дворы оборудуются такими площадками, чтобы жителям было где отдохнуть, погулять с детьми, а молодым заняться спортом на оборудованных тренажерах.

Виды площадок

Игровые площадки для детей

Спортивные площадки

В Киеве такую возможность предлагает тренажеры для спортплощадки мидеко Игровые площадки для детей включает в себя горки, карусели, качели, песочницы, игровые комплексы, всевозможные лабиринты.

Спортивные площадки включают в себя различные уличные тренажера, например, турник, брусья. Также есть возможность выбрать тренажеры имитация гребли, жим лежа и степпер. На тренажерах можно выполнять целый комплекс упражнений. Каждый тренажер воздействует на определенную группу мышц. На них могу заниматься люди любого возраста.

Площадки выполнены из прочных и экологически чистых материалов. Они полностью безопасны для человека. Для покраски конструкций использовались специальные краски которые не выцветают со временем. Резиновое покрытие обеспечивает безопасность при возможных падениях. В зависимости от ваших желаний вы можете дополнительно оборудовать площадки аксессуарами (ограждения и лавочки).

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