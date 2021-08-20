Образ Windows 11 доступен на официальном сайте

Microsoft только что выпустила первый официальный ISO-файл Windows 11. Это означает, что если вы хотите попробовать чистую установку, возможно, для своего ПК или старого ноутбука, то сейчас самое время загрузить и настроить новую USB-флешку для получения этой возможности. Впрочем, вам также необходимо убедиться, что любая система, на которую вы хотите установить Windows 11 через образ ISO, действительно способна запускать новую операционную систему. Системные требования Windows 11 были главным яблоком раздора в отношении будущей ОС Microsoft, особенно в связи с ее требованиями о поддержке TPM 2.0 вашей системой, якобы из-за желания повысить безопасность. И если вы даже скачаете образ с официального сайта, то никто не гарантирует вам того, что система будет работать — все эти системные требования никто не отменял.

Однако скачанный ISO-образ не является последней версией Windows 11, поэтому потребуется быстрое обновление, чтобы получить версию, которую только в последний раз выпустила компания Microsoft. ISO — это сборка Windows 11 Insider Preview Build 22000.132, а самым последним обновлением является сборка 22000.160. Но, с другой стороны, это отличная возможность с удовольствием установить чистую версию операционной системы и потом наслаждаться работой Windows 11 без ненужных файлов и прочих неприятностей. Другое дело, что те, кто хотел этого, уже давно установили операционную систему и сейчас с ней работают даже без образа.
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