Obsbot Tail и его функции

Работу Obsbot Tail обеспечивает встроенный аккумулятор, которого хватает приблизительно на два часа записи видео. Встроенное ПО предлагает шесть режимов работы, включая отслеживание объекта и панорамную съёмку.Сам сенсор камеры представлен 12-мегапиксельной матрицей с оптическим 3,5-кратным зумом. В конструкции также предусмотрен трёхосевой стабилизатор. Управлять камерой можно жестами, заставив объектив зафиксироваться или выполнить плавное приближение во время съемки.Разработка гонконгской компании Remo получила имя Obsbot Tail. Для начала записи камеру необходимо установить на любую поверхность и включить. Размещенный на подвижной подставке-шарнире объектив тут же начнет фокусироваться на пользователе и двигаться следом за ним. За счёт взаимодействия с системой искусственного интеллекта, камера самостоятельно выстраивает максимально удачную композицию кадра независимо от динамики.Стоимость новинки составит 440 долларов.