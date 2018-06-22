Обучающий набор для детей Piper Computer Kit оценен в $300

Сетевые источники сообщили о начале продаж набора комплектующих для сборки ПК на базе микрокомпьютера Raspberry Pi 3, который предназначен для детей. Набор призван объяснить устройство персонального компьютера и принципы его работы. Помимо микрокомпьютера новинка оснащается 7-дюймовым дисплеем с разрешением 800:480 пикселей, портативным аккумулятором на 6000 мАч, громкоговорителем, деревянным корпусом, картой памяти microSD с предустановленной ОС и обучающим ПО, а также еще 150 компонентами. В следующем году планируется выпуск выход обновленного Piper Computer Kit с корпусом из прозрачного акрила. Нынешний аппарат оценен в 300 долларов.