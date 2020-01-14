Обзор Alchemy Garden. Со стильной графикой

2020-01-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Alchemy Garden; [83]
В последнее время разработчики из небольших студий стали делать все больше интересных игр-песочниц, в которых геймер занимается какими-то своими делами, получая от этого удовлетворение. Мы этому очень рады и сегодня планируем показать вам еще один интересный проект, который приносит море удовольствия и наслаждения. Вероятно, вам он тоже понравится.

Игровой процесс

Разработчики реализовали довольно интересную механику крафта, которая выглядит точно так же, как в других играх, только построена в ином сеттинге. Главный герой является алхимиком, который хочет развиваться в этом направлении и делать интересные напитки, яды и смеси, которые обычно описаны в различных фэнтезийных книгах. Для этого у него есть небольшой дом, все необходимое оборудование и книга с рецептами, а дальше вы уже сами решаете, как двигаться. Можно брать и заниматься расстановкой предметов по жилищу, можно сразу идти и копить ресурсы для крафта инструментов, которые потом пригодятся для добычи более редких ресурсов, а можно изучать рецепты и искать подходящие ингредиенты. Геймплей весьма простой, планомерный, вы никуда не спешите и не нервничаете. За это игра мне больше всего понравилась — она позволяет наслаждаться игровым процессом и не переживать ни о чем.

Особенности

Довольно интересно продумана система крафта, которая действительно позволяет окунуться в атмосферу виртуального мира. Здесь нет лишних деталей, которые бы не вписывались в особенности проекта — если вы крафтить зеленое зелье, то в его составе точно сует вода и что-то зеленое, если вы делаете кирку, то вам нужен камень и дерево. То есть, логика действий присутствует и игрок подсознательно понимает, что ему нужно делать на текущий момент. Это крайне выигрышная тактика со стороны разработчиков — им не нужно делать громадный квест, чтобы обучить человека игровым особенностям, ведь все и так предельно понятно, даже в плане управления. За это тоже проект стоит похвалить, ведь обычно в подобных песочницах нужно много времени тратить на изучение азов и понимание всех элементов игрового мира. Здесь же геймер сразу погружается в геймплей.

Графика

Не сказать про графику просто не имею права, так как она здесь очень интересно выполнена и позволяет получать эстетическое удовольствие от созерцания окружающего мира. Естественно, разработчики отказались от реализма, так как он здесь априори отсутствует — сеттинг не тот. Благодаря этому все элементы виртуального мира удалось сделать более простыми, без излишних текстур, но со всеми необходимыми элементами декора. Мне лично очень понравилась палитра — цвета яркие, сочные, привлекающие внимание. Да и работа над объектами проведена титаническая — пользователь получает возможность путешествовать по миру, находить интересные диковиник, оборудовать свой дом дополнительными элементами. То есть, графика здесь конечно не идеальная, но она отлично справляется с задачей раскрыть виртуальный мир и его атмосферу. А большего мы от графической составляющей и не требуем.

Итог

Я просто обожаю песочницы за то, что пользователь в них получает возможность совершенно спокойно развлекать самого себя, заниматься тем, чем ему хочется, и никуда не спешить. Когда отсутствует этот элемент соревнования, то играется куда приятнее и легче, ведь не нужно стараться кого-то победить, теряя при этом удовольствие от происходящего. Кроме того, мне очень понравилась реализация крафта — игра действительно интересно преподносит нам алхимию, которая увлекает с первого же захода.

Комментарии и отзывы Alchemy Garden
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