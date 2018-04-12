Обзор Amino. Клубы по интересам

Я достаточно часто видел приложение Amino в интернете на самых разных ресурсах — кто-то говорил о программе в рекламе, кто-то обсуждал в социальных сетях, кто-то говорил об этом в чате. Я длительное время не решался взглянуть на этот сервис, но потом передумал и установил. Оказалось, это достаточно крутая штука для тех, кто хочет найти себе клуб по интересам, общаться с новыми людьми и получать просто тонну информации на какую-то интересную тему. Для кого-то это будет крутое решение по саморазвитию, кто-то вступит в фан-клуб какого-то фильма или актера, а кто-то будет общаться в видеочате и получать от этого массу удовольствия. Думаю, что вы тоже заинтересуетесь данным приложением, если попробуете посидеть там пол часа. После этого выйти обратно уже не получится, даже если вы очень неактивный пользователь интернета. Здесь слишком много всякого разного, чтобы оторваться и пойти в реальный мир.

Темы

Здесь настолько большое количество разнообразных групп по интересам, что кажется, будто можно найти себе собеседника по любому вопросу. Например, я большой фанат Гарри Поттера и сразу смог найти себе парочку групп, в которых пообщался с такими же фанатами, как и я. Для многих такое решение проблемы с общением на определенную тему будет идеальным — найти в социальных сетях или других программах людей для общения на какую-то определенную тему достаточно тяжело. Особенно на длительное время. Здесь же вы просто заходите в меню, ищите любимые темы, либо просто смотрите на предложенные варианты, подписываетесь на эти группы и потом листаете часты, общаетесь с людьми, дружите и знакомитесь с ними. Это что-то вроде социальной сети, только вы подбираете сами себе друзей для общения, исходя их их предпочтений. Отличный вариант, кстати.

Общение

Очень круто реализовано общение — общий чат, в котором вы можете общаться с другими пользователями, отправлять им голосовые сообщения или смайлики. Это удобный вариант для больших бесед, где каждый хочет высказал свое мнение. Однако, когда собеседников становится слишком много, приходится долго фильтровать кто кому ответил, ведь возможности цитировать кого-либо здесь нет. Есть еще видео чаты и голосовые чаты, но там пользователи очень редко готовы пообщаться, есть барьер языковой и некоторые просто смущаются говорить голосом, намного больше собеседников в обычном текстовом чате.

Профиль

Я не совсем понял, зачем здесь профиль. То есть, вы можете общаться в любом чате, но можно еще и в личных сообщениях пообщаться с кем-то, такая возможность тоже имеется. Вопрос лишь в том, зачем здесь профиль с вашими вопросами, информацией какой-то ненужной. Здесь нельзя указать страну, откуда ты пишешь сообщения, нельзя указать какие-то контакты на социальные сети, зато можно устроить опрос о любимом актере кино или лучшем смартфоне за всю историю. Думаю, профиль оказался самой слабой составляющей всего проекта, от этого хотелось получить больше удобства и информации.

Итог

Приложение довольно интересное в плане общения с пользователями, которые заинтересованы тем же, чем и вы. Для многих это будет крутое решение, ведь найти собеседника на вашу любимую тему в других социальных сетях не так просто, а здесь их просто тьма. Правда, большинство общаются на английском языке, хотя есть и русские группы, где можно спокойно общаться на своем родном языке. Обязательно попробуйте этот продукт, он выглядит достаточно стильно, жаль на ПК нет приложения, чтобы общаться с компьютера на большом экране. Будем ждать клиента для компьютера.