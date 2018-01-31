Обзор Angry Birds Evolution. Нще одна попытка

2018-01-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Angry Birds Evolution; [142]
Рынок современных мобильных игр сильно изменился и сейчас сказать, какой именно продукт будет в тренде - практически невозможно. То есть, если года три назад все говорили про стратегии в реальном времени и практически каждая вторая игра была именно в этом жанре, а «Злые птицы» приносили разработчикам массу денег, то теперь релиз Angry Birds Evolution не произвел фурора вообще. Шутка ли, но в большинстве профильных СМИ про эту игру даже не написали, а те, что написали, сделали это ради галочки - игра вообще не несет в себе ничего интересного или информативного, она не открывает вам новых возможностей геймплея и сегодня я разнесу ее в пух и прах. Если вы из тех, кто любит эту игру или вы просто фанат данной франшизы, то либо не читайте обзор, либо приготовьтесь услышать массу негатива, ведь он будет, и в достаточных количествах. Все же, когда так нагло эксплуатируешь франшизу, то будь готов к критике.

Геймплей

Игровой процесс завязан на войне между птицами и свиньями зеленого цвета, но стоит понимать, что на этом вся суть франшизы и заканчивается. У вас есть квадратное поле, на котором расположены противники и у каждого противника есть очки жизни, есть свои способности и характеристики. Вам нужно лишь уничтожить противника при помощи своего отряда, но на это уходит приличное количество времени - вам нужно правильно выбрать траекторию полета своего бойца, нанести максимум урона, после чего уровень будет завершен. Собственно, это с оригинальной игрой вообще не связано и если забыть о том, что это «Злые птицы», то можно спокойно удалить игру и забыть про нее тоже, ведь игровой процесс надоедает буквально со второй минуты. Далее, у вас есть возможность улучшать свой отряд и продвигать его, отсюда выплывает следующий пункт нашего обзора, очень важный, кстати.

Уровни

К сожалению, уровни здесь растут в плане сложности не по количеству предметов и объектов, которые могут вам помешать, а по количеству очков жизней противников и их количеству. То есть, если в первом уровне у вас было четыре врага и каждый мира с одного толчка, то теперь нужно уничтожать пять врагов, у них больше жизней и просто так их уже не покорить. Так вот, отсюда выплывает очередная особенность игрового процесса - сложные уровни не удается пройти без сильной команды, ведь вам банально не хватит урона, дабы уничтожить всех противников сразу. А у них урона хватит, уж поверьте.

Донат

Игра с таким известным именем, плюс отдается бесплатно - верный путь к приличному количеству встроенных покупок. Из предыдущего пункта вы уже должны были понять, что игра не расположена к вашей стратегии или тактике - победа достается исключительно за счет сильной команды и умения тупо направить бойца в сторону врагов, здесь нет сложной тактики, которая бы дала вам возможность побеждать за счет умений. Встроенные покупки в игре дают возможность открывать коробки с предметами и получать более крутых персонажей, это совершенно не то, что нас интересует.

Итог

Разработчик показал нам, как можно из крутой франшизы, которая ранее приносила просто тьму денег, сделать стыдный проект. Вот правда, смотришь на игру и понимаешь, что от такого получить удовольствие просто не получится - буквально с четвертого уровня уже становится скучно и тяжело настолько, что морально уже готовишься увидеть рекламу со словами «купи набор и выиграй». Собственно, вся игра на этом построена и если вы еще хотите поиграть в этот продукт, то я могу лишь пожелать вам удачи. Ведь, получить удовольствие от такой игры будет весьма и весьма проблематично.


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