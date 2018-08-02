Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо делать игры

2018-08-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Asphalt 9: Legends; [134]
В последнее время вы можете заметить стремительное развитие всех крупных игровых мобильных проектов в направлении доната и более простого игрового процесса. Это связано с тем, что пользователю с донатом хотят предоставить больше преимущества. Если игра сложная в плане механик, то побеждать может любой, если станет настоящим профессионалом. Именно по этой причине Asphalt 9: Legends стала максимально казуальной и простой, чтобы каждый геймер мог зайти, посмотреть, купить себе крутое авто и потом карать врагов в сражения без какого-либо напряжения. Мне не очень понравилось, куда двигается индустрия, но именно эта игра стала ярким примером того, что мы увидим в ближайшем будущем. Вскоре играть вообще не нужно будет, просто вкладывать деньги в улучшения и побеждать врагов. Однако, давайте посмотрим на то, что умеет новый Асфальт и почему его все критикуют.

Геймплей

Естественно, играть можно как в одиночной кампании, так и в онлайне. Сначала вас научат всем основам игровых механик, чтобы пользователь понимал куда двигаться дальше. Впрочем, ничего нового или сложного там нет — вы гоняетесь на автомобиле, побеждаете, копите ресурсы и открываете всевозможные наборы с новыми элементами для улучшений или даже новыми авто. На этом процесс прохождения можно заканчивать — больше нам ничего не покажут. Вам нужно постоянно ездить и побеждать, чтобы купить новые улучшения и вновь гонять с более сильными врагами в надежде победить. В этом нет ничего увлекательного, так как прогресс, фактически, заключается лишь в цифрах, тогда как на самом деле автомобиль не едет быстрее. Разработчики решили ничего нового в игровой процесс не привносить, так что получается весьма скучный вариант времяпровождения. Но, конечно, кому-то такое может и понравиться.

Управление

Очень сложно описывать этот элемент игры, когда его практически нет. Разработчики полностью упростили управление, теперь наш автомобиль сам едет, сам поворачивает, сам входит в крутые виражи. Вы в буквальном смысле просто смотрите на то, как авто самое едет, для этого ничего даже делать не нужно. Вы можете нажимать кнопку нитро, чтобы ускорять свой болид, плюс можно входить в дрифт, чтобы это нитро накопить. Все, на этом участие игрока полностью заканчивается, вы никак не можете повлиять на происходящее. Разве что сменить полосу движения пару раз за гонку, но это же смешно.

Донат

Вполне логично, что в данной игре просто тонна доната. Это важный элемент для столь популярной франшизы, так как пользователи хотят вкладывать свои средства и получать взамен бонусы для победы над врагами. Проблема лишь в том, что обычный игрок здесь находится в настолько плохом положении, насколько это вообще возможно. Накапливать ресурсы трудно, побеждать за счет умения или личного скила тоже не получается. Вероятно, для достижения каких-то преимуществ нужно очень много и активно играть, только в этом случае у вас будет какой-то шанс на успех.

Итог

Разработчики явно выпустили успешный гоночный симулятор — эта игру уже сейчас пользуется огромным спросом, играют в нее буквально все, а это значит, что и донат принесет неплохие деньги. Вот только это покажет и другим разработчикам, что можно делать максимально простые продукты, ставить туда донат и потом выдавливать с пользователей все возможные ресурсы. Я поиграл некоторое время в эту новую гонку и не могу понять, что здесь может нравится. Геймплей максимально скучный и однотипный, просто сидишь и смотришь, как машина едет вперед, ничего не происходит при этом. Не круто.


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