Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем время

Нам очень нравятся казуальные игры, которые можно в любой момент запустить, поиграть пару секунд, а потом двигаться дальше. Не всегда есть время сесть и играть несколько часов, сражаться с врагами в течении десяти минут к ряду. Этим казуальные игры очень хороши, особенно если вы много катаетесь на общественном транспорте и хотите проводить это время как-то веселее. Конечно, играть можно и дома, в ожидании, пока микроволновая печь еду разогреет, либо пока девушка собирается в кино. Хотя да, второй пример не очень, так можно и всю игру пройти. Недавно нам на глаза попалась интересная игра Ball's Journey, которая очень прикольно нарисована и приносит тьму удовольствия от прохождения. Думаю, она вам тоже понравится, так что давайте посмотрим на то, что же нам разработчики такого интересного придумали. Тем более, когда-то давно на компьютере была похожая игра про пингвинов. И она были хитом.

Геймплей

За основу игрового процесса взят персонаж, который решил поиграть в бейсбол. Персонаж всегда стоит на одном месте и не двигается. но вам нужно выбрать нужный момент для удара по мячу. Для этого у нас есть движущаяся стрелка и три сектора — два зеленых и по центру красный. Наиболее выгодная позиция для удара находится в красном секторе, но он весьма небольшой, так что попасть по мячу будет проблематично. Зеленые секторы больше, но и мяч улетит не так далеко. Далее, вы просто нажимаете на экран в нужный момент и наш персонаж отбивает мяч. Тот летит вперед и пересекает определенное расстояние. Чем оно больше, тем больше денег вам дают. Помимо этого, у персонажа всегда стоит цель — нужно пересечь 1000 футов, 2000 футов и так далее. В этом плане игровой процесс достаточно простой, ничего не нужно изучать или тренировать, просто бьете по мячу и двигаетесь дальше.

Кастомизация

В ходе прохождения вы будете постепенно открывать новых персонажей. Они никак не влияют на игровой процесс и не дают вам какого-то преимущества, так что особого смысла в них нет, просто разработчики дают вам возможность немного разнообразить игровой процесс и показать, что игра может быть веселой. Например, можно играть дедулей с логотипа KFC, либо Бартом Симпсоном. Помимо этого, вы можете менять тип мяча, для этого тоже нужно выполнить некоторые условия, тогда вам дадут кое-что новое. Опять же, эти мячи никак не влияют на ваши показатели, просто игра выглядит немного более интересной.

Донат

Встроенные покупки здесь представлены исключительно в виде возможности отключить рекламу. То есть, если вы хотите избавиться от ненавистных роликов, то просто заплатите два доллара, чтобы больше ничего в игре вам не показывали. Реклама здесь вылазит довольно часто, это даже немного раздражает, но вкладывать деньги в такого рода игры особо не хочется. Да и в интернете есть тьма вариантов, как можно обойтись без доната, чтобы отключить рекламные баннеры. Совсем не проблема, чтобы как-то обращать на это внимание. Хотя, реклама сначала немного бесила, не спорю.

Итог

Довольно интересная и привлекательная казуальная игра, которая вам явно принесет тонну позитивных эмоций. Не могу сказать, что это прямо лучшая игра в мире, но она интересная, красивая, выглядит стильно, у нее нет проблем с оптимизацией и поиграть можно будет буквально на каждом втором устройстве. Осталось только научиться правильно бить по мячу, чтобы получалось максимально эффективно, а остальные моменты прийдут сами. Реклама немного разочаровывает, ведь ее уж слишком много, но с этим очень легко бороться даже без встроенных покупок.