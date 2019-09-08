Обзор Baseus Car Charger BS-C16C1. Автомобильный адаптер с USB Type-C

2019-09-08, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Baseus PPS 30W Max Car Charger; [98]
Согласитесь, не во всех автомобилях есть возможность подзарядить свое мобильное устройство, особенно когда речь идет о быстрой зарядке. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию универсальное решение данной проблемы. Встречайте, перед вами автомобильный адаптер Baseus Car Charger BS-C16C1, получивший под свое управление не только USB выход для зарядки, но и Type-C.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости данного решения. Внутри упаковки находится сам адаптер и документация.

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный, стильный автомобильный адаптер, который придется по душе всем. Как нам кажется, устройство сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Корпус девайса выполнен из пластика в черном цвете.

На боковой гране можно увидеть техническую информацию и логотип компании производителя.

Сверху размещены сразу два порта для зарядки: USB и Type-C.

Пользователям понравится то, что устройство поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0. Мощность составляет 30W. Кроме того, разработчики не забыли позаботиться о защите подключаемого девайса. Другими словами, вам не придется переживать за сохранность. Автомобильный адаптер Baseus Car Charger BS-C16C1 сумеет автоматически подобрать для вашего мобильного устройства оптимальное напряжение.

Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки вы сможете быстро подзарядить свой смартфон во время коротких поездок. Минимальное выходное напряжение составляет 5В, а максимальное достигает 20В. Кроме того, пользователям дается возможность заряжать одновременно сразу два устройства.

Итоги

Подводя итоги по автомобильному адаптеру питания Baseus Car Charger BS-C16C1 следует отметить, что перед нами надежный помощник, позволяющий быстро зарядить ваши гаджеты в автомобиле. Устройство подключается к автомобильному прикуривателю и не будет занимать много места. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, отличный функционал, поддержка быстрой зарядки, наличие сразу двух разъемов USB для зарядки и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

Особенности

  • Цвет: черный
  • Выходное напряжение USB: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2A
  • Выходное напряжение Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
  • Минимальное входное напряжение: 12 В
  • Максимальное входное напряжение: 24 В
  • Минимальное выходное напряжение: 5 В
  • Максимальное выходное напряжение: 20 В
  • Макс. выходной ток: 5 А
  • Быстрая зарядка
  • Qualcomm Quick Charge 3.0

Комментарии и отзывы Baseus PPS 30W Max Car Charger
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