Обзор Battlelands. Королевская битва для смартфонов

Жанр «Королевская битва» покорила множество пользователей — буквально каждая вторая игра сейчас получает данный режим, а пользователи получают массу удовольствия от всего происходящего. Теперь пришло время и мобильным платформам покорять фанатов этим режимом. Правда, множество проектов для мобильного телефона требуют от пользователя еще и крутой смартфон, ведь та же PUBG Mobile очень требовательна к железу и на каждом смартфоне не запустится. Чтобы исправить ситуацию, разработчики Battlelands решили сделать графику максимально простой, дабы каждый мог зайти и повоевать от души. Думаю, если вы давний фанат жанра, но не могли осилить топовые варианты в жанре, то данная новинка вам непременно понравится. Осталось только разобраться в управлении и игровых механиках, чтобы карать врагов своими точными выстрелами. Собственно, давайте разберемся в том, как здесь можно побеждать.

Игровой процесс

В самом начале игры мы спрыгиваем с парашюта. Если в большинстве проектов этого жанра мы сами выбираем куда спрыгнуть, то тут нас автоматически выкидывает за борт, а нам остается лишь некоторое время пролететь на парашюте. Сразу по приземлению стоит бежать в поисках оружия, оно здесь разбросано достаточно интересным образом. Когда увидели оружие, сразу бегите в его сторону, на патроны можно даже не смотреть. Для поднятия оружия нужно некоторое время постоять возле него, после чего произойдет активация и вам отдадут оружие. Дальше нужно следить за радиусом карты, который постоянно сужается, и следить за врагами вокруг. Нужно стрелять по ним, двигаться, собирать патроны броню, чтобы побеждать потенциальных врагов. Процесс выживания очень интересный, он затягивает и вовсе не кажется сложным, даже если вы играете в данный жанр впервые.

Управление

Создатели игры пошли на единственный разумный шаг при создании управления. Они добавили два джойстика, которые статично закреплены в правой и левой части экрана. Вы нажимаете на левый джойстик и двигаетесь по карте, уходя от пуль врагов. Правый джойстик отвечает за выстрелы и направления. Вы просто наводите прицел на врага и оружие автоматически стреляет. При том, оно стреляет всегда даже в том случае, если врага в прицеле нет, просто наведение срабатывает автоматически. старайтесь двигаться и стрелять одновременно, ведь в стоячую цель попасть очень легко, даже слишком.

Донат

К моему удивлению, никакого навязчивого доната в игре нет. Видимо, разработчики пока не придумали как именно его ввели сюда, чтобы он не влиял на игровой процесс. Тем не менее, встроенные покупки имеются в косметическом виде. Вы можете купить виртуальных монет и за эти монеты купить себе прикольный скин. Он вообще ничего не дает в игре, не меняет ваши характеристики и не помогает маскироваться, но если вы играете долго и хотите как-то выделиться на фоне остальных игроков, то это отличная возможность. Плюс, вы поможете разработчикам и те смогут больше времени уделять своему проекту.

Итог

Мне очень понравилась реализация данного игрового мира. Простая и яркая графика, удобное управление, к которому привыкаешь буквально с первых минут сражения. Все это позволяет радоваться выживанию, не нервничать из-за поражения и не думать о встроенных покупках, которые мешают играть с удовольствием. Это именно та игра, которая дает вам возможность сражаться и получать кайф, побеждать за счет собственных умений и навыков. Думаю, это будет одна из лучших игр в жанре, особенно если научитесь стрелять и попадать по противнику. Увидимся на поле боя!