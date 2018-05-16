Обзор Battlelands. Королевская битва для смартфонов

2018-05-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Battlelands; [53]
Жанр «Королевская битва» покорила множество пользователей — буквально каждая вторая игра сейчас получает данный режим, а пользователи получают массу удовольствия от всего происходящего. Теперь пришло время и мобильным платформам покорять фанатов этим режимом. Правда, множество проектов для мобильного телефона требуют от пользователя еще и крутой смартфон, ведь та же PUBG Mobile очень требовательна к железу и на каждом смартфоне не запустится. Чтобы исправить ситуацию, разработчики Battlelands решили сделать графику максимально простой, дабы каждый мог зайти и повоевать от души. Думаю, если вы давний фанат жанра, но не могли осилить топовые варианты в жанре, то данная новинка вам непременно понравится. Осталось только разобраться в управлении и игровых механиках, чтобы карать врагов своими точными выстрелами. Собственно, давайте разберемся в том, как здесь можно побеждать.

Игровой процесс

В самом начале игры мы спрыгиваем с парашюта. Если в большинстве проектов этого жанра мы сами выбираем куда спрыгнуть, то тут нас автоматически выкидывает за борт, а нам остается лишь некоторое время пролететь на парашюте. Сразу по приземлению стоит бежать в поисках оружия, оно здесь разбросано достаточно интересным образом. Когда увидели оружие, сразу бегите в его сторону, на патроны можно даже не смотреть. Для поднятия оружия нужно некоторое время постоять возле него, после чего произойдет активация и вам отдадут оружие. Дальше нужно следить за радиусом карты, который постоянно сужается, и следить за врагами вокруг. Нужно стрелять по ним, двигаться, собирать патроны броню, чтобы побеждать потенциальных врагов. Процесс выживания очень интересный, он затягивает и вовсе не кажется сложным, даже если вы играете в данный жанр впервые.

Управление

Создатели игры пошли на единственный разумный шаг при создании управления. Они добавили два джойстика, которые статично закреплены в правой и левой части экрана. Вы нажимаете на левый джойстик и двигаетесь по карте, уходя от пуль врагов. Правый джойстик отвечает за выстрелы и направления. Вы просто наводите прицел на врага и оружие автоматически стреляет. При том, оно стреляет всегда даже в том случае, если врага в прицеле нет, просто наведение срабатывает автоматически. старайтесь двигаться и стрелять одновременно, ведь в стоячую цель попасть очень легко, даже слишком.

Донат

К моему удивлению, никакого навязчивого доната в игре нет. Видимо, разработчики пока не придумали как именно его ввели сюда, чтобы он не влиял на игровой процесс. Тем не менее, встроенные покупки имеются в косметическом виде. Вы можете купить виртуальных монет и за эти монеты купить себе прикольный скин. Он вообще ничего не дает в игре, не меняет ваши характеристики и не помогает маскироваться, но если вы играете долго и хотите как-то выделиться на фоне остальных игроков, то это отличная возможность. Плюс, вы поможете разработчикам и те смогут больше времени уделять своему проекту.

Итог

Мне очень понравилась реализация данного игрового мира. Простая и яркая графика, удобное управление, к которому привыкаешь буквально с первых минут сражения. Все это позволяет радоваться выживанию, не нервничать из-за поражения и не думать о встроенных покупках, которые мешают играть с удовольствием. Это именно та игра, которая дает вам возможность сражаться и получать кайф, побеждать за счет собственных умений и навыков. Думаю, это будет одна из лучших игр в жанре, особенно если научитесь стрелять и попадать по противнику. Увидимся на поле боя!


Комментарии:
Предварительный обзор HP mt44. Классное ...
Предварительный обзор HP mt44. Классное Несмотря на тотальное доминирование яблочных ноутбуков на рынке, некоторые пользователи предпочитают боле...
Обзор ORICO RCH3A. Лучший скоростной USB...
Обзор ORICO RCH3A. Лучший скоростной USBСовременные ноутбуки, к сожалению, не могут похвастаться наличием USB-портов. В связи с чем пользователи ...
Обзор Battlelands. Королевская битва для...
Обзор Battlelands. Королевская битва дляЖанр «Королевская битва» покорила множество пользователей — буквально каждая вторая игра сейчас получает ...
Смартфоны Meizu M8c и M8c Lite поддержив...
Смартфоны Meizu M8c и M8c Lite поддерживКомпания Meizu готовит смартфоны M8c и M8c Lite. Новинка Meizu M8c будет оснащена камерами на 13 МП и 8 ...
Смартфон Cubot Power получил АКБ на 600...
Смартфон Cubot Power получил АКБ на 600Компания Cubot выпустила свой самый мощный 6-дюймовый смартфон Power с батареей на 6000 мАч и большим объ...
LG V35 и его функции...
LG V35 и его функцииКомпания LG выпустит в этом году отличный смартфон с хорошими характеристиками. Технические параметры вкл...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор MARVO GP-001. Лучшая гарнитура для современных пользователейОбзор MARVO GP-001. Лучшая гарнитура для современных пользователей
Обзор Digma EVE 605. Ноутбук для работы и учебы на Intel Atom X5-Z8350Обзор Digma EVE 605. Ноутбук для работы и учебы на Intel Atom X5-Z8350
Обзор Gembird KB-P4-UA. Клавиатура мечтыОбзор Gembird KB-P4-UA. Клавиатура мечты
Обзор ORICO HCD1-WH-PRO. USB концентратор с USB Type-CОбзор ORICO HCD1-WH-PRO. USB концентратор с USB Type-C
Обзор Canon EOS M50 Kit. Беззеркалка с 4K и поворотным дисплеемОбзор Canon EOS M50 Kit. Беззеркалка с 4K и поворотным дисплеем
Предварительный обзор MSI Optix AG32CQ. ...
Предварительный обзор MSI Optix AG32CQ. По какой-то станов причине разработчики современной игровой периферии, включая мониторы, решили активно п...
Обзор Conan Exiles. Выжить будет трудно...
Обзор Conan Exiles. Выжить будет трудноКонечно, мы слышали про Conan Exiles еще тогда, когда проект находился в режиме раннего доступа. Правда, ...
Предварительный обзор One Mix Yoga. Комп...
Предварительный обзор One Mix Yoga. КомпВ последнее время компактные решения для активных пользователей стали пользоваться большой популярностью....
Обзор Pillars of Eternity II: Deadfire. ...
Обзор Pillars of Eternity II: Deadfire. Игру Pillars of Eternity II: Deadfire очень тяжело описать словами. Даже если я применю все свои навыки к...
Предварительный обзор Beyerdynamic Amiro...
Предварительный обзор Beyerdynamic AmiroСтоит отметить, что популярности беспроводным наушникам прибавил смартфон iPhone X. Изначально, когда про...
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы до...
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы доСтоит отметить, что хотя смартфон LG G7 ThinQ анонсировали только сегодня, мы знали обо всех его характер...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозги...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозгиСовременные компьютерные игры можно условно разделить на два типа — те, что позволяют расслабится и поигр...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. ...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. Индустрия планшетных компьютеров постепенно движется в правильном направлении. Еще пять лет назад все вос...
Hasbro представили новою серию игрушек п...
Hasbro представили новою серию игрушек пНа экраны только что вышел самый дорогой блокбастер «Мстители: Война Бесконечности», который, кстати, уже...
Предварительный обзор Oculus Go. Для цен...
Предварительный обзор Oculus Go. Для ценСовременный рынок шлемов виртуальной реальности выглядит достаточно странно — некоторые производители вып...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялка...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялкаНесмотря на все старания разработчиков, мобильные шутеры остаются не сильно популярными. Дело в том, что ...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. Не...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. НеСмартфоны нынче стоят больших денег — если посмотреть на тенденцию роста, то можно смело говорить, что ск...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor