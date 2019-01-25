Обзор Big Big Baller. Необычный геймплей

2019-01-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Big Big Baller; [91]
Казуальные игры всегда стремятся удивить потенциального геймера своими механиками — иногда они действительно уникальны, иногда просто являются переделкой уже успешных проектов других разработчиков. Однако, иногда все же попадаются проекты для смартфона, которые могут удивить вас до глубины души. Яркий тому пример — Big Big Baller. Игра, которая существенно отличается от конкурентов по целому ряду параметров, которая сделана с прицелом на мультиплеер и умеет удивлять даже самых заядлых геймеров. Собственно, о ней мы сегодня и поговорим — проект, который способен перевернут ваши ощущения от мобильных игр, уже сейчас готов покорять потенциальных фанатов всего необычного и экстраординарного. Итак, давайте посмотрим на особенности этой игры.


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