Обзор BikeUnchained. Велогонка для профи

2018-09-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - BikeUnchained; [108]
Гоночные симуляторы всегда были сильной стороной мобильных проектов, так как пользователь может спокойно и с комфортом играть. Это не шутер, где вам нужно нажимать десяток кнопок сразу, не головоломка, где нужно ломать мозги и думать слишком много. Вероятно, гонки идеально подходят для сражений на сенсорном экране смартфона и разработчики стараются этим пользоваться. Например, гоночный симулятор BikeUnchained пусть и выполнен в довольно странном стиле, но у него есть все шансы на покорение своей аудитории. Здесь есть все, что нужно для обычного игрока — простое управление, красивая графика и понятные режимы сражений. Осталось только разобраться во всех тонкостях проекта и можно двигать покорять виртуальные миры. Особенно это круто в тех ситуациях, когда вы едете куда-то и хотите удить время увлекательными путешествиями по гоночным трассам.

Управление

Обычно я уделяю минимум внимания управлению в мобильных играх, ведь там оно либо очень простое и понятное, либо вам нужно потратить тьму времени на его изучение, а значит оно плохое. Здесь получается средний вариант, ведь назвать управление простым я не могу, но и сложным тоже. У вас есть велосипедист, который катается по горкам и разному бездорожью, для этого нужно просто держать палец на экране. В это время персонаж группируется и из-за этого ускоряется на спусках. На подъемах же нужно наоборот его ускорять, чтобы получить максимум скорости на горке. Тут вам нужно отпускать палец с дисплея и нажимать на него как можно более активно. Помимо этого, во время прыжка с трамплина, пока вы в воздухе, нужно нажать на дисплей, чтобы персонаж сгруппировался и приземлился на землю правильно, не теряя времени на полет. Собственно, это все особенности управления, но их нужно будет выучить для побед над врагами.

Графика

В мобильных играх картинка в последнее время стала более привлекательной, но это не значит, что она вышла на уровень ПК или консолей. Здесь картинка привлекательная, кататься на велосипеде интересно и приятно, хотя ничего удивительного заметить не удалось. Особенно приятно смотреть на сам велосипед, на персонажа, который крутит педалями, и на какие-то мелкие детали, которые могут порадовать глаз. В целом же текстуры разнообразием не отличаются, земля выглядит плоской и безжизненной. Правда, есть иногда проблески красоты в виде мостиков или трамплинов. В целом, на четверочку тянет.

Донат

Конечно, в бесплатной игре всегда будут встроенные покупки. Это аксиома и если вы надеетесь на наличие полностью бесплатных игр, то стоит вас огорчить — таких просто нет. Тем не менее, есть игры, в которых встроенные покупки не являются большой проблемой и в них вы можете спокойно играть без вложения реальных денег. Здесь ситуация весьма неоднозначная, ведь за реальные деньги вы получаете возможность распаковывать наборы и получать крутые улучшения для своего транспортного средства. Естественно, это позволяет получать преимущество над игроками.

Итог

Игра мне понравилась как концепция — вы можете заходить в любое время, гоняться по трассам против реальных игроков и получать удовольствие от своего мастерства. Никто не говорит, что донат не решает, он очень сильно поднимает шансы на победу, но тем приятнее играть. Я вот обычный игрок и денег не вкладывал, но побеждать получается практически всегда, во всяком случае в бронзовой лиге. Дальше будет сложнее, но от этого только приятнее сражаться с виртуальными противниками. Думаю, для ценителей велоспорта это прямо идеальный вариант времяпровождения.


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