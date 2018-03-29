Обзор Bitcoin Mining Simulator. Ух, помайним!

В последнее время я стал получать массу удовольствия от кликеров, особенно от хороших, так как там можно провести массу своего свободного времени и насладиться игровыми механиками без вложения денег. Это вообще такой жанр, где вкладывать свои деньги нет смысла, ведь удовольствие вы получаете именно от того, что развиваетесь и делаете это максимально продуктивно. В игре Bitcoin Mining Simulator все решили сделать немного иначе, разработчик показал нам более интересный тип развития и заработка, нацеленный на ваше постоянное нахождение в игре и постепенное плавное развитие. Не все мне понравилось, конечно же, но игра скорее классная, чем наоборот. Здесь приличное количество разного рода особенностей и характеристик, так что обязательно присмотритесь — вам должны понравиться новое видение на кликеры. А теперь давайте посмотрим, что же нам предлагают в игре с таким звучным названием.

Геймплей

Игровой процесс довольно простой и лаконичный — у нас есть одна видеокарта, вы нажимаете на нее и зарабатываете какие-то десятые доли биткоина. Когда накопите приличное количество криптовалюты, нужно отправляться на биржу, ждать пока цена будет наиболее привлекательной и продавать все это добро за максимальные деньги. Дальше, возвращаемся обратно к нашей ферме, покупаем новые видеокарты и вновь забываем валюту, потом продаем ее и покупаем новые улучшения. Здесь стоит отметить, что разработчик сделал упор на добыче валюты без вашего участия — развивать первую ферму, по нажатию на которую вам дают валюту, нельзя. Вы ставите туда четыре видеокарты и на этом все заканчивается, нужно клацать по экрану и получать копейки в течении всей игры. Это разочаровало, так как вся суть жанра в постепенном развитии, а не в том, чтобы больше по экрану нажимать.

Развитие

Очень большим ударом для меня стало то, что развитие здесь происходит ультра медленно. То есть, в некоторых играх я мог зависнуть на пару часов к ряду, тыкая по экрану и покупая улучшения, но здесь все будет намного скучнее. У вас есть одна ферма, по ней нажимаем и получаем мизерный доход, он не растет с ходом игры и это как-то странно. Для развития нужно покупать новые фермы, они добывают валюту самостоятельно, без вашего участия, и делают это до получения одного биткоина. То есть, купили десяток таких ферм и раз в час нужно заходить, собирать добычу. Это вообще не круто.

Донат

Казалось бы жанр не тот, куда можно впихнуть встроенные покупки, но разработчики и тут умудрились удивить нас — встроенные покупки есть, при том довольно много их имеется. Вы можете отключить рекламу, купить ускорение сбора, купить робота, который поможет в этом деле и еще тьму всего. Учитывая, что игра не особо интересна на фоне конкурентов, такое количество доната не выглядит адекватным. Видимо, разработчик думает, что кто-то решится купить что-либо и тем самым окупит ему затраты на разработку, но я вот сильно в этом сомневаюсь. Лично я бы в такое деньги не вкладывал.

Итог

У игры есть положительные стороны — вы торгуете на бирже в ожидании лучшей стоимости валюты, это не новая механика, но она крутая. Вы можете покупать новые локации и покупать туда новые фермы, постепенно развиваясь. Вы можете не сидеть в игре постоянно, так как в этом нет никакого смысла и нужды, фермы сами добывают валюту и без вашего участия, просто раз в час нужно заходить. Для многих это лучшее решение, ведь не все могут играть постоянно и смотреть на экран в ожидании очередного поступления средств. Во всем остальном игра разочаровала, но попробовать стоит — интересных моментов прилично.