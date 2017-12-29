Обзор Book and Quiz. Игра на зание Гарри Поттера

В последнее время мы стали замечать, что разработчики мобильных игр либо делают что-то очень тяжёлое для игроков с большими запросами, либо делают простые игры для того, чтобы просто убивать время во время путешествий или ожидания чего-либо. То есть, могут делать шутер, который удивит графикой или геймплеем, а могут сделать просто игрушку с вопросами и обе эти игры будут одинаково ценными для игрока. Вот я люблю играть в какие-то простые проекты, так как они не требуют от меня много времени и данный продукт можно назвать лучшим в этом плане. Так что, давайте посмотрим какие возможности есть у этого продукта. Все же, не каждый день удается найти реально хорошую игру, на которую хотелось бы тратить свое время и получать от этого массу положительных эмоций. В последнее время разработчики чаще делают однообразные проекты для выкачивания денег, нежели создают что-то реально крутое.

Геймплей

В основе игрового процесса лежат вопросы и ответы на эти вопросы. Естественно, для успешной игры вам нужно обладать определённым набором знаний и навыков по теме игры, ведь без этого отвечать правильно будет нереально. С другой стороны, есть ощущение, что игроки без знаний по этой теме игру просто не скачали бы. Так что, Вас нужно отвечать на вопросы по фильму максимально точно и это позволит пройти уровни. Они все расположены по цепочке, то есть пройти один уровень можно только после прохождения предыдущего. Благо, вопросы вполне адекватно прописаны и если вы реально фанат, то отвечать правильно будет не так уж проблематично. Правда, есть некоторые тонкости - отвечать вы можете в течении определенного времени, то есть долго сидеть и думать вам не дают, каждая секунда важна. И, конечно, этого времени не хватит, дабы зайти в интернет и найти ответ, что тоже важно в такого рода проектах.

Уровни

Вполне логично, что сложность прохождения постепенно повышается, ведь разработчики заинтересованы в том, чтобы вам было интересно и увлекательно. Но, данная игра подразумевает вопросы по одной теме и если вы нормально читали книги или смотрели фильмы, то есть запоминали что там происходило, то проблем со сложностью не возникнет. Например, я большой фанат франшизы и ответил на большинство вопросов правильно. С другой стороны, местами вопросы прямо вводя в ступор и приходится сильно напрягать память. Учитывая, что данная игра построена на основе книг по Гарри Поттеру, а книг там семь и каждая обладает тьмой деталей, иногда прохождение реально становится проблемой.

Донат

Как и во всех играх этого плана встроенные покупки выступают скорее решением проблем, чем реальной необходимостью. Вы можете спокойно играть без вложений и получать от этого достаточно удовольствия, а можете периодически помогать себе при помощи встроенных покупок. Лично я играю без вложения денег, та как подсказки и прочие моменты мне не сильно нравятся, какой смысл играть в игру с вопросами, если ответы будут давать за вас? Но, если у вас будет желание купить золота, то никто вас не накажет - разработчики только рады будут.

Итог

Игра мне понравилась - я люблю такого рода задачи, так как это позволяет мне проверить свой уровень знаний и потренировать память, плюс приятно играть и побеждать, без всякого сомнения. Но, есть определенные моменты, которые меня все же разочаровали - некоторые вопросы слишком часто повторяются, а некоторые из них заставляют прямо сломать голову. Но, без всякого сомнения, это одна из самых интересных игрушек на рынке, которая точно вам принесет массу положительных эмоций и радости.