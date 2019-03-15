Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналином

2019-03-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Buddy Toss; [23]
Довольно редко разработчики мобильных игр придумывают какие-то уникальные механики, которые могут увлечь геймера и затянуть его в процесс прохождения на длительное время. Чаще всего один разработчик просто берет наработки другого и получается весьма скромное копирование без изюминки и чего-то уникального. Сегодня мы поговорим об игре Buddy Toss, которая существенно отличается от своих конкурентов по жанру как минимум тем, что такого на рынке просто нет.

Геймплей

Мы все привыкли к тому, что в играх жанра кликер нужно нажимать на дисплей, чтобы получить какие-то ресурсы или преимущества материального план для дальнейшего развития. В большинстве случаев ваш успех зависит исключительно от того, насколько часто и активно вы будете нажимать на дисплей, как будете вкладывать деньги в развитие и так далее. У игры Buddy Toss совсем другие механики и здесь ваш успех зависит исключительно от хорошей реакции и правильного понимания того, как нужно запускать человека в воздух. Да, геймплей данного проекта основан на том, что здоровенный мускулистый мужчина бросает другого мужчину вверх, подбрасывая его с каждым разом выше и выше. Задача игрока заключается в том, чтобы вовремя поймать падающего с неба мужчину и вновь кинуть его вверх, достигая с каждым разом все больших вершин. Конечно, звучит очень странно, но на деле играется весьма увлекательно.

Нужно понимать, что легко правильно поймать «летуна» только во время первых трех бросков, после чего персонаж падает с такой большой высоты, что как-то вовремя его поймать у вас уже просто не получится. Так что нужно не только ориентироваться на свою реакцию и стараться правильно нажать на дисплей, но и смотреть на полосу права на экране. Там отображается падающий персонаж и есть иконка вашего борца с зеленым отрезком на полосе. Когда падающий человек попадает на эту полосу, вы можете смело нажимать на дисплей и подбрасывать его еще выше. Конечно, нужно много тренироваться, иначе попытки будут провальными, но в этом и заключается весь смысл игры — ты оттачиваешь свою ловкость и реакцию, чтобы достигать больших высот и зарабатывать больше ресурсов. Очень увлекательно играется проект и приносит массу эмоций, что для данного кликера является большим преимуществом.

Донат

Разработчики очень правильно отнеслись к встроенным покупкам и не стали давить на геймера требованием вложить денег, чтобы спокойно и с комфортом играть. Нет, вы можете играть без вложения личных средств сколько вам захочется и никто вам не запретит этим заниматься. Да, есть в нижней части экрана реклама, но она не мешает игре и не заграждает какой-то важный элемент поля, плюс иногда между уровнями вылазят рекламные сообщения на 15-30 секунд. Не могу сказать, что это большой недостаток, ведь игра полностью бесплатная, в ней нет ничего за донат и посмотреть рекламу можно. Кроме того, если она вам очень уж мешает, можно отключить ее за реальные деньги навсегда, тем самым поддержав разработчика.

Итог

Buddy Toss вроде не может похвастаться чем-то невероятным в плане геймплея, графики или чего-то в таком духе. Но, у игры есть своя прикольная атмосфера, которая мотивирует играть чаще, достигать каких-то высот, получать от этого процесса массу положительных эмоций и счастья. Не могу сказать, что этот проект вам точно понравится и сразу заменит все остальные варианты развлечений, но если вы обожаете необычные игры и обладаете неплохой реакцией, то обязательно стоит уделить этому внимание. Мне лично игра очень понравилась, а ведь я уже порядком насытился этим жанром.

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