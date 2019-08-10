Обзор Cactus CS-3D-UV-PS. Фотополимерная 3D-ручка

2019-08-10, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Cactus CS-3D-UV-PS; [186]
Современные технологии развиваются невероятными темпами и вместе с ними совершенствуются различные гаджеты. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию фотополимерную 3D-ручку, которая позволит разнообразить вашу жизнь новыми возможностями и позволит создавать шедевры. Встречайте, перед вами Cactus CS-3D-UV-PS. Давайте вместе изучим возможности данной новинки.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона. Все комплектующие надежно защищены. В комплект поставки включено все необходимое для полноценной работы:
  • 3D-ручка
  • Картридж с чернилами
  • USB-кабель
  • Руководство пользователя
  • Запасная насадка для рисования

Внешний вид и функционал

Перед нами 3D-ручка нового поколения, которая сумеет привлечь внимание многих покупателей. Корпус девайса выполнен из пластика с матовым покрытием, на котором сильно заметно остаются следы от пальцев.

Сверху размещена кнопка вкл/выкл, которая также отвечает за скорость подачи чернил. Всего три режима: медленная, средняя и высокая.

Чуть ниже можно увидеть разъем microUSB для зарядки аккумулятора. На полной зарядке устройство может проработать до одного часа. Этого вполне достаточно.

Кнопка для управления подачей чернил и вкл/выкл УФ-лампы расположены прямо над открывающейся крышкой.

Картридж с чернилами устанавливается очень просто, для этого достаточно выполнить несколько простых шагов:
  • Надеть на чернильный картридж специальную насадку для рисования
  • Открыть крышку
  • Установить картридж
  • Закрыть крышку с УФ-лампой

После чего останется лишь включить ручку, выбрать необходимую скорость подачи чернил и нажать на соответствующую кнопку. Пользователям понравится функция непрерывной подачи чернил. Для этого необходимо коротко два раза нажать на функциональную кнопку для подачи чернил. Для прекращения подачи необходимо нажать ту же кнопку один раз.

Разработчики позаботились и о безопасности пользователей. Данная ручка получила под свое управление специальный режим защиты глаз. Когда ручка находится выше горизонтального уровня, светодиодные лампы для УФ-отверждения чернил автоматически выключаются. Однако если вы нажмете и будете удерживать кнопку включения УФ-подсветки в течение нескольких секунд, устройство можно будет использовать под любым углом.

Cactus CS-3D-UV-PS

Принцип работы данной 3D-ручки весьма прост. Во время рисования используются специальные полимерные фоточувствительные чернила, которые практически сразу же отвердевают под воздействием УФ. Ручка совершенно безопасна. При длительном рисовании устройство не нагревается и подходит для использования детьми, что очень важно. Главной изюминкой данной ручки является то, что пользователям дается возможность рисовать 3D в прямом и переносном смысле этого слова. Рисовать можно в любом направлении.

Для начала вы можете потренироваться на специальном эскизе, который можно найти в комплекте поставки. Далее пользователи могут самостоятельно придумывать различные объекты и создавать действительно интересные вещи. При желании вы можете докупить дополнительный набор картриджей с различными цветами и воплотить все свои фантазии в реальность.

Рисовать данной ручкой по началу не совсем удобно. Однако спустя всего несколько минут, начинаешь понимать, что все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Благодаря функции непрерывной подачи чернил вы можете создавать большие объекты. Главное не забудьте включить УФ-подсветку, ведь в противном случае чернила просто не затвердеют.

Итоги

Подводя итоги по Cactus CS-3D-UV-PS, следует отметить, что перед нами отличная фотополимерная 3D-ручка, позволяющая рисовать все, что душе угодно. Благодаря простому и понятному функционалу, даже самые неопытные пользователи сумеют интуитивно разобраться в работе данного устройства и сразу же приступить к работе. Емкость аккумулятора позволяет проработать ручке в течение одного часа. Как показывает практика, этого вполне достаточно, чтобы создать множество небольших объектов и на выходе получить желаемое. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

Характеристики
  • Размер: 30мм x 187мм
  • Чернила картриджа: УФ-отверждаемый полимер
  • Источник питания: Литий-ионный аккумулятор
  • Разъем для зарядки: Micro USB
  • Рабочее напряжение: DC 3.7V
  • Гарантия: 12 месяцев


Комментарии и отзывы Cactus CS-3D-UV-PS
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