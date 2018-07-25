Обзор Camly. Дорогой фоторедактор

2018-07-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Camly; [111]
Фоторедакторы всегда пользуются популярностью — пользователи ищут что-то новое и интересное, чтобы делать фотографии более уникальными и неповторимыми. Например, когда только появился Instagram с фильтрами, то буквально каждый второй этими фильтрами пользовался и все фотографии выглядели примерно одинаково. Потом появились какие-то другие редакторы и мода сменилась. Однако, в большей степени пользуются популярностью варианты с бесплатной подпиской и набором функций, а варианты вроде Camly обычно проигрывают потенциальным конкурентам. Вот я и решил попробовать новый редактор, чтобы понять какие у него преимущества и недостатки. Оказалось, здесь самая сильная сторона в фильтрах, однако в этом же заключается и главная слабость проекта — покупать эти дополнения никто не захочет. Зачем, если на просторах интернета есть сотни аналогов с бесплатными функциями?

Настройка фото

Как и в любой другой программе этого плана у вас есть возможность помимо накладки фильмов поверх фотографии поработать с характеристиками фото. Например, вы можете изменить яркость, контраст и прочие параметры этого типа. Нужно понимать, что разработчики не дают нам работать с RAW, здесь обрабатываются лишь JPEG файлы, то есть обработка будет на весьма скудном уровне. Протягивая яркость вы делаете фотографию максимально ужасной, тоже самое с контрастом — детали просто теряются. Обрабатывать фотографии таким образом просто глупо, вы не сделаете их красивее или интереснее. Это первый момент, который мне не понравился — конкуренты тоже делают подобного рода решения, когда вы можете настраивать фото по разным параметрам. Проблема лишь в том, что у всех программ на рынке это получается ужасно, по каким-то устаревшим алгоритмам. Первый недостаток программы.

Фильтры

Главным преимуществом программы являются фильтры, открывающие вам путь в настоящую сказку. Здесь действительно очень много всевозможных настроек и дополнений, если разгрести все эти возможности и научиться их использовать, то у вас будет просто шикарный набор возможностей для работы с фотографиями. Насколько мы поняли, сторонние пользователи и разработчики могут добавлять сюда свои собственные стили и фильтры, чтобы потом другие пользователи их покупали. Иногда это хорошее решение, но здесь фильтры явно не просматривают — есть откровенно ужасные или слишком простые.

Донат

Естественно, разработчик нам дает лишь базовые функции и стили, чтобы вы могли зайти и посмотреть на все это без лишних вложений денег. Только потом становится понятно, что нужно либо брать Pro-версию за деньги, либо вкладывать тучу денег в покупку нормальных стилей. Большинство из них сразу заблокированы и делать ничего вы с ними не можете. Да и некоторые функции по настройке фотографии тоже закрыты до покупки Pro, что сильно раздражает. Вы в буквальном смысле ходите как по минному полю в поисках того, что работает сразу и бесплатно. Это громаднейший недостаток.

Итог

Я не понимаю, как эта программа попала в топ загрузок. Вероятно, разработчик каким-то образом решил накрутить загрузки, так как отзывов у программы мало, оценка низкая. Да и не за что здесь ставить более высокие баллы. Программа в бесплатном базовом варианте дает настолько мало возможностей, что даже говорить не о чем в обзоре. Буквально вы можете поменять яркость, контраст и после этого заканчивать свою работу с фотографией. И еще парочка ужасных фильтров, которые непонятно для каких ситуаций создавались. Вообщем, это тот случай, когда платная программа была бы более интересно.


Комментарии:
Защищенный смартфон Panasonic ToughPad F...
Защищенный смартфон Panasonic ToughPad FКомпания Panasonic представила профессиональный смартфон ToughPad FZ-N1, который пришел на смену модели, ...
Стала известна цена топового смартфона G...
Стала известна цена топового смартфона GСтала известна цена на топовый флагман Samsung Galaxy Note 9 с 512 Гбайт встроенной памятью. Аппарат полу...
HMD Global выпустила смартфон Nokia X5 с...
HMD Global выпустила смартфон Nokia X5 сКомпания HMD Global официально представила смартфон среднего уровня Nokia X5. Гаджет Nokia X5 получил 5,8...
Xiaomi представила новый смартфон на чис...
Xiaomi представила новый смартфон на чисКомпания Xiaomi представила новый смартфон под названием Mi A2. Гаджет наделен 5,99-дюймовым дисплеем с р...
Panasonic анонсировала смартфон повышенн...
Panasonic анонсировала смартфон повышеннСостоялся анонс смартфона повышенной прочности Toughbook FZ-N1 с ОС Android 8.1 Oreo. Аппарат получил 4,7...
Обзор Hoover TTE 2005 019 TELIOS PLUS. П...
Обзор Hoover TTE 2005 019 TELIOS PLUS. ППродолжая изучение актуальной бытовой техники, сегодня мы детально изучим мешковый пылесос Hoover TELIOS ...
Xiaomi выпустила детские смарт-часы Mi B...
Xiaomi выпустила детские смарт-часы Mi BКомпания Xiaomi представила детские смарт-часы Mi Bunny Smartwatch 3. Сообщается, что родители смогут кон...
Лучшие трансформеры 2018 года. Prestigio...
Лучшие трансформеры 2018 года. PrestigioТрансформеры, или гибриды, пользуются громадным спросом среди пользователей. Это возможность получить два...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Hoover TTE 2005 019 TELIOS PLUS. Пылесос с многоразовым тканевым мешкомОбзор Hoover TTE 2005 019 TELIOS PLUS. Пылесос с многоразовым тканевым мешком
Обзор IROAD DASH CAM T10. Двухканальный видеорегистратор премиального уровняОбзор IROAD DASH CAM T10. Двухканальный видеорегистратор премиального уровня
Обзор POWERMAN AVS 500A. Автоматический стабилизатор напряженияОбзор POWERMAN AVS 500A. Автоматический стабилизатор напряжения
Обзор Case Logic RBP-217. Рюкзак для города и путешествийОбзор Case Logic RBP-217. Рюкзак для города и путешествий
Обзор Xiaomi Mi Band 3. Быстрее, ярче и сильнееОбзор Xiaomi Mi Band 3. Быстрее, ярче и сильнее
Предварительный обзор Emporio Armani Con...
Предварительный обзор Emporio Armani ConВ последнее время умные часы становятся неким элементом дизайна — пользователи перестали смотреть на данн...
Обзор Camly. Дорогой фоторедактор...
Обзор Camly. Дорогой фоторедакторФоторедакторы всегда пользуются популярностью — пользователи ищут что-то новое и интересное, чтобы делать...
Предварительный обзор ViewSonic VX3211-4...
Предварительный обзор ViewSonic VX3211-4В последнее время пользователи стали все больше времени уделять мониторам с 4К разрешением по вполне адек...
Обзор Dungeon Escape. Вперед на войну в ...
Обзор Dungeon Escape. Вперед на войну в Достаточно часто нам на глаза попадаются игры с хорошей идеей, но плохой реализацией. Это очень распростр...
Предварительный обзор LG 32GK850F-B. Нов...
Предварительный обзор LG 32GK850F-B. НовИгровых мониторов очень много — в последнее время буквально каждый второй производитель выпускает свою мо...
Обзор Tower Fortress. Рогалик для смартф...
Обзор Tower Fortress. Рогалик для смартфЧаще всего игры жанра roguelike попадают на ПК-платформу. Фишка жанра в том, что каждый ваш заход в вирту...
Предварительный обзор Blackmagic eGPU. Р...
Предварительный обзор Blackmagic eGPU. РУ компьютеров Apple достаточно производительности, чтобы работать с фото или монтировать видео в высоком ...
Предварительный обзор Huawei TalkBand B5...
Предварительный обзор Huawei TalkBand B5На протяжении длительного времени разнообразные компании выпускают свои умные часы и спортивные браслеты,...
Предварительный обзор Sony Xperia XA2 Pl...
Предварительный обзор Sony Xperia XA2 PlКомпания Sony в последнее время очень много проиграла на рынке смартфонов. Буквально года три назад это б...
Обзор Soul Knight. Неплохая RPG для фана...
Обзор Soul Knight. Неплохая RPG для фанаБольшинство современных мобильных игр скучные и однообразные. Это нормально, ведь разработчики очень редк...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСовременное компьютерное железо удивляет не только своими характеристиками и возможностями, но и привлека...
Обзор Big Hunter. Воюем с мамонтами...
Обзор Big Hunter. Воюем с мамонтамиПодавляющее большинство современных казуальных игр не могут похвастаться сложным игровым процессом. Собст...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor