Обзор Camly. Дорогой фоторедактор...

Фоторедакторы всегда пользуются популярностью — пользователи ищут что-то новое и интересное, чтобы делать фотографии более уникальными и неповторимыми. Например, когда только появился Instagram с фильтрами, то буквально каждый второй этими фильтрами пользовался и все фотографии выглядели примерно одинаково. Потом появились какие-то другие редакторы и мода сменилась. Однако, в большей степени пользуются популярностью варианты с бесплатной подпиской и набором функций, а варианты вроде Camly обычно проигрывают потенциальным конкурентам. Вот я и решил попробовать новый редактор, чтобы понять какие у него преимущества и недостатки. Оказалось, здесь самая сильная сторона в фильтрах, однако в этом же заключается и главная слабость проекта — покупать эти дополнения никто не захочет. Зачем, если на просторах интернета есть сотни аналогов с бесплатными функциями?

Настройка фото

Как и в любой другой программе этого плана у вас есть возможность помимо накладки фильмов поверх фотографии поработать с характеристиками фото. Например, вы можете изменить яркость, контраст и прочие параметры этого типа. Нужно понимать, что разработчики не дают нам работать с RAW, здесь обрабатываются лишь JPEG файлы, то есть обработка будет на весьма скудном уровне. Протягивая яркость вы делаете фотографию максимально ужасной, тоже самое с контрастом — детали просто теряются. Обрабатывать фотографии таким образом просто глупо, вы не сделаете их красивее или интереснее. Это первый момент, который мне не понравился — конкуренты тоже делают подобного рода решения, когда вы можете настраивать фото по разным параметрам. Проблема лишь в том, что у всех программ на рынке это получается ужасно, по каким-то устаревшим алгоритмам. Первый недостаток программы.

Фильтры

Главным преимуществом программы являются фильтры, открывающие вам путь в настоящую сказку. Здесь действительно очень много всевозможных настроек и дополнений, если разгрести все эти возможности и научиться их использовать, то у вас будет просто шикарный набор возможностей для работы с фотографиями. Насколько мы поняли, сторонние пользователи и разработчики могут добавлять сюда свои собственные стили и фильтры, чтобы потом другие пользователи их покупали. Иногда это хорошее решение, но здесь фильтры явно не просматривают — есть откровенно ужасные или слишком простые.

Донат

Естественно, разработчик нам дает лишь базовые функции и стили, чтобы вы могли зайти и посмотреть на все это без лишних вложений денег. Только потом становится понятно, что нужно либо брать Pro-версию за деньги, либо вкладывать тучу денег в покупку нормальных стилей. Большинство из них сразу заблокированы и делать ничего вы с ними не можете. Да и некоторые функции по настройке фотографии тоже закрыты до покупки Pro, что сильно раздражает. Вы в буквальном смысле ходите как по минному полю в поисках того, что работает сразу и бесплатно. Это громаднейший недостаток.

Итог

Я не понимаю, как эта программа попала в топ загрузок. Вероятно, разработчик каким-то образом решил накрутить загрузки, так как отзывов у программы мало, оценка низкая. Да и не за что здесь ставить более высокие баллы. Программа в бесплатном базовом варианте дает настолько мало возможностей, что даже говорить не о чем в обзоре. Буквально вы можете поменять яркость, контраст и после этого заканчивать свою работу с фотографией. И еще парочка ужасных фильтров, которые непонятно для каких ситуаций создавались. Вообщем, это тот случай, когда платная программа была бы более интересно.