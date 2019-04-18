Обзор Clean Road. Чистим снег...

Сложность

Практически каждая вторая мобильная игра является копией чего-то более успешного. Так происходит по вполне понятным причинам — разрабатывать свою игру дорого и долго, тем более если она построена на новых механиках или идеях. И вполне может оказаться, что потратив на создание игры 80 тысяч долларов, к примеру, разработчики не смогут отбить и половину данного бюджета. Гораздо проще взять уже успешный проект, сделать его копию в другом сеттинге и с другими ключевыми персонажами, после чего запустить проект в свет и собрать какую-то сумму прибыли. Так произошло с сотнями или даже тысячами игр, но есть и те проекты, которые выделяются на фоне остальных. Именно о таком проекте мы сегодня и поговорим. Игра Clean Road не только выглядит уникально, но и играется весьма необычно, что большая редкость для казуальных игр. Давайте же разберем, в чем ее уникальность.

Геймплей

У большинства современных игровых проектов есть одна большая проблема — они скучные. Разработчики могут нарисовать красивую картинку и придумать массу интересных геймплейных механик, но они не будут приносить удовольствия и это сильно ударяет по желанию геймера заходить снова. В этом плане у Clean Road нет никаких проблем, ведь разработчики продумали определенные тонкости, чтобы вы хотели играть еще и еще. Например, уровни постепенно становятся все более и более сложными, но происходит это максимально легко и непринужденно, из-за чего у вас не возникает ощущения, что игра становится слишком уж сложной. На пятом уровне на вас катится большой шар и его легко обойти, а на десятом с неба падают сосульки и их тоже нужно как-то обходить, чтобы не проиграть. Наращивание сложности слишком медленное, чтобы игра выносила вам мозг своими трудностями, что игроку точно понравится.

Встроенные покупки

Игровые механики крайне порты и понятны даже без каких-либо объяснений. А их здесь и нет, кстати, ведь разработчики решили обойтись без обучающих роликов или уровней. Вы просто берете снегоуборочную машину и двигаетесь по дороге, очищая путь для автомобилей. Можно просто уклоняться от предметов на своем пути, можно захватывать выезды для автомобилей и получать за это дополнительные золотые монетки. Главное уходить от столкновений, иначе вы просто не сможете выехать дальше, плюс не забывайте о предметах, которые падаю сверху на голову нашему трактору. Собственно, вот и весь геймплей — едешь вперед и думаешь о том, как бы не врезаться.

Итог

Конечно, если игра бесплатная и в ней нет жесткого доната, то есть большое количество рекламных вставок. И это действительно так — в данной игре рекламы столько, что иногда просто забываешь, во что ты играл. Назвать это проблемой не могу, так как отключить рекламу вы можете за вполне символическую сумму денег, плюс лучше реклама после каждого заезда, чем невыносимые встроенные покупки, без которых просто не получается играть и получать удовольствие. В этом плане разработчики поступили более грамотно и дали геймеру выбор — либо играешь и смотришь иногда рекламу, либо платишь и остаешься без рекламы вовсе.

Я могу с уверенностью сказать, что хороших мобильных игр очень мало и большая их часть является настоящим пылесосом для ваших денег. Разработчики очень любят показать красивую картинку, дать вам несколько простеньких уровней, а потом жестко остановить и показать в лицо рекламу встроенных покупок. С игрой Clean Road таких проблем нет — игра действительно интересная, увлекательная и довольно стильно нарисованная. Ничего удивительного в ней нет, но радость приносит, а нам разве что-то еще нужно?