Обзор Clicker Racing. Кликер-гонка

2018-03-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Clicker Racing; [109]
Пользователи полюбили кликеры - это просто, быстро и не требует от вас каких-либо особых навыков в мобильном гейминге. То есть, вы можете вполне спокойно играть, получать от этого массу положительных эмоций и наслаждаться тем, что вы можете делать это без крутых навыков, рефлексов и скиллов. Для многих это важно - не у всех молниеносная реакция, позволяющая в мгновение ока попадать противнику в голову, не все умеют делать пируэты в спортивных симуляторах или гонять на автомобилях на больших скоростях, а играть хочется. И, что самое главное, хочется от игры получать удовольствие, а не проигрывать постоянно или смотреть на вывести с рекламой. За это игра мне понравилась, она очень бодро себя показала и проходить ее интересно, а большего я от мобильных игр не требую. Сегодня постараюсь рассказать вам все детали продукта, чтобы вы понимали стоит ли отдавать свое время за этот кликер.

Геймплей

Игровой процесс достаточно интересен, хотя и очень прост — у вас есть автомобиль, он достаточно смешно выглядит и участвует в гонках с другими персонажами. Все они ИИ, то есть сражений с реальными людьми здесь нет. Вы нажимаете на экран и машинка едет вперед быстрее. Чем чаще нажимаете, тем быстрее она едет. Всё, собственно, это весь процесс игры, просто будут меняться цифры на экране и прочие переменные, но суть та же - вы нажимаете на экран, машинка едет быстрее и вы обгоняете противников. Это интересно, это выглядит прикольно и не напрягает мозги - зашли, поиграли минут пять, потом вышли и занимаетесь своими делами. Для большинства пользователей мобильные игры выглядят именно таким образом и игроки не требуют ничего другого. Для меня тоже игрового процесса хватает с запасом, хотя я вроде как более дотошный и мне нужно больше, чем обычному игроку.

Улучшения

На протяжении всего игрового процесса вы можете улучшать свой автомобиль и это даст вам больше возможностей для побед в гонках. Точнее, вы будете вынуждены улучшать автомобиль, иначе вы не сможете побеждать в гонках. Улучшая свой транспорт, вы получаете больше очков за нажатие или за пассивный доход в виде гонщика. Чем выше эти показатели, тем быстрее автомобиль двигается вперёд и вы побеждаете боссов на крутых машинах, получаете больше денег. Конечно, на самом деле это просто игра в цифры - вы не едете быстрее, ваши враги не меняются, игровое поле лишь немного меняется, но и это циклично. Дело лишь в цифрах, как и в любых других играх этого жанра.

Донат

Встроенные покупки очень важны для игрока, так как никто не хочет сражаться в тех играх, где заранее понятно, что победить не получится. Однако, сам жанр не подразумевает победы - это постоянная гонка, где только меняются числа и вы получаете мнимые победы над врагами. Так что донат здесь есть, вы можете за реальные деньги купить валюты и побеждать врагов быстрее, но это не принесет удовольствия. Сам процесс игры останется прежним, просто начальные этапы вы пролетите заметно быстрее. В этом ли смысл кликера?

Итог

После определенного периода игрового процесса, появилось желание играть еще и еще. Это достаточно просто, удовольствия приносит немеряно, при этом тратить нервы или тренировать пальцы совершенно не нужно. Для меня это идеальная игра, так как я сам играю достаточно много, хочется иногда дать мозгам отдохнуть. Если вы тоже иногда хотите делать аналогичные вещи, то вот вам идеальный вариант - берите и пользуйтесь. Если хотите более сложные игры, с большим набором механик, то попробуйте поискать в этой же категории обзоров на сайте - у нас куча всего интересного написано.


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