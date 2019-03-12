Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сыщиком

Хорошие мобильные игры выходят очень редко, так как разработчикам намного проще создать простенькую игру и получить с ее монетизации массу денег, чем вложить ресурсы в сложный сюжет и не получить ничего. Но, иногда игры с сюжетом могут привлечь аудиторию и не только принести деньги, но и вырваться в топ загрузок. Именно о такой игре мы сегодня и поговорим — она кардинально отличается от всего того, что вы видели, и способна увлечь даже больше, чем хороший голливудский фильм.

Игровой процесс

Мне Criminal Minds понравилась своим совершенно необычным игровым процессом — здесь разработчики требуют от вас думать и изучать локации, что обычно в мобильных играх не встречается. Наши сыщики должны изучать локацию, на которой произошло преступление, и искать разного рода улики, чтобы понять, что же здесь произошло. Стоит сказать, что только в начале игры все кажется понятным и простым, но постепенно сложность загадок возрастает, да и подсказки разработчик больше не дает. Приходится самостоятельно смотреть на каждую деталь, думать и предугадывать действия убийцы. Постепенно этот процесс затягивает и отказаться от виртуальных путешествий и загадок становится невозможно — уж слишком хорошо разработчики все реализовали и предоставили. Сразу понимаешь, что делали эту игру профессионалы своего дела, которые умеют удерживать игрока у экрана.

Сюжетная линия

Удивительно, но в данной игре действительно есть сюжетная линия — она отлично реализована и затягивает как настоящий сериал. Стоит отметить, что здесь даже кат-сцены есть и диалоги, рассказывающие нам детали этого виртуального мира. То есть, сценаристы не просто требуют от нас найти виновного и отыскать все улики, но и дают какой-то мотив, предысторию, которая позволяет лучше оценить происходящее в игре. Очень редко разработчики мобильных игр чем-то подобным радуют, так что смело могу посоветовать игру всем, кто любит сложные сюжетные линии и запутанное повествование. Единственный минус в том, что все диалоги представлены на английском языке и если вы иностранный знаете плохо, то понять суть будет довольно тяжело. Может позже добавят и русские субтитры, но пока что их нет и понимать сюжет нужно по английским диалогам, что порой довольно трудно.

Ищем виновного

Разработчики очень интересно реализовали процесс поиска виноватого в убийстве. Сначала нам показывают кат-сцену, после чего может пойти совершенно другой ролик о других событиях, которые как-то между собой связаны. После этого вы отправляетесь на место преступления и ищите улики. Для каждого задания есть свой оперативник — кто-то лучше работает с пинцетом, кто-то отлично разбирается в изучении локации на предмет улик и так далее. То есть, для определенных задач нужен определенный оперативник, что дает вам возможность комбинировать их и давать разные задания. Благодаря этому игровой процесс не надоедает и заставляет выучить особенности своих персонажей.

Итог

Мне игра очень понравилась своим сюжетом — ничего подобного в мобильных играх нет. Думаю, вы не вспомните ни одной игры, в которой можно было бы посмотреть на кат-сцены, которые рассказывают нам о сюжетных составляющих повествования. Здесь же есть и диалоги, и ролики, и интересные заметки, и сам сюжет очень увлекателен. Учитывая, что ничего подобного на мобильном рынке нет, игра просто обязательна к прохождению — если вы любите интересные истории и смотрите сериалы про детективов, то эта игра вам подарит массу наслаждения. Да и донатить, как оказалось, совершенно не обязательно.