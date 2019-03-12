Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сыщиком

2019-03-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Criminal Minds; [102]
Хорошие мобильные игры выходят очень редко, так как разработчикам намного проще создать простенькую игру и получить с ее монетизации массу денег, чем вложить ресурсы в сложный сюжет и не получить ничего. Но, иногда игры с сюжетом могут привлечь аудиторию и не только принести деньги, но и вырваться в топ загрузок. Именно о такой игре мы сегодня и поговорим — она кардинально отличается от всего того, что вы видели, и способна увлечь даже больше, чем хороший голливудский фильм.

Игровой процесс

Мне Criminal Minds понравилась своим совершенно необычным игровым процессом — здесь разработчики требуют от вас думать и изучать локации, что обычно в мобильных играх не встречается. Наши сыщики должны изучать локацию, на которой произошло преступление, и искать разного рода улики, чтобы понять, что же здесь произошло. Стоит сказать, что только в начале игры все кажется понятным и простым, но постепенно сложность загадок возрастает, да и подсказки разработчик больше не дает. Приходится самостоятельно смотреть на каждую деталь, думать и предугадывать действия убийцы. Постепенно этот процесс затягивает и отказаться от виртуальных путешествий и загадок становится невозможно — уж слишком хорошо разработчики все реализовали и предоставили. Сразу понимаешь, что делали эту игру профессионалы своего дела, которые умеют удерживать игрока у экрана.

Сюжетная линия

Удивительно, но в данной игре действительно есть сюжетная линия — она отлично реализована и затягивает как настоящий сериал. Стоит отметить, что здесь даже кат-сцены есть и диалоги, рассказывающие нам детали этого виртуального мира. То есть, сценаристы не просто требуют от нас найти виновного и отыскать все улики, но и дают какой-то мотив, предысторию, которая позволяет лучше оценить происходящее в игре. Очень редко разработчики мобильных игр чем-то подобным радуют, так что смело могу посоветовать игру всем, кто любит сложные сюжетные линии и запутанное повествование. Единственный минус в том, что все диалоги представлены на английском языке и если вы иностранный знаете плохо, то понять суть будет довольно тяжело. Может позже добавят и русские субтитры, но пока что их нет и понимать сюжет нужно по английским диалогам, что порой довольно трудно.

Ищем виновного

Разработчики очень интересно реализовали процесс поиска виноватого в убийстве. Сначала нам показывают кат-сцену, после чего может пойти совершенно другой ролик о других событиях, которые как-то между собой связаны. После этого вы отправляетесь на место преступления и ищите улики. Для каждого задания есть свой оперативник — кто-то лучше работает с пинцетом, кто-то отлично разбирается в изучении локации на предмет улик и так далее. То есть, для определенных задач нужен определенный оперативник, что дает вам возможность комбинировать их и давать разные задания. Благодаря этому игровой процесс не надоедает и заставляет выучить особенности своих персонажей.

Итог

Мне игра очень понравилась своим сюжетом — ничего подобного в мобильных играх нет. Думаю, вы не вспомните ни одной игры, в которой можно было бы посмотреть на кат-сцены, которые рассказывают нам о сюжетных составляющих повествования. Здесь же есть и диалоги, и ролики, и интересные заметки, и сам сюжет очень увлекателен. Учитывая, что ничего подобного на мобильном рынке нет, игра просто обязательна к прохождению — если вы любите интересные истории и смотрите сериалы про детективов, то эта игра вам подарит массу наслаждения. Да и донатить, как оказалось, совершенно не обязательно.


Комментарии:
Главная распродажа весны от Umkamall...
Главная распродажа весны от UmkamallНа Umkamall началась весенняя распродажа! Вся электроника и аксессуары по невероятно низким ценам....
Samsung работает над двумя новыми складн...
Samsung работает над двумя новыми складнSamsung Galaxy Fold - не единственный складной телефон из мастерской корейского гиганта. Компания работае...
В ближайшее время Roku может добавить по...
В ближайшее время Roku может добавить поApple хочет, чтобы как можно больше людей имели доступ к своему предстоящему сервису потокового видео - д...
Будущие смартфоны могут иметь 192 МП кам...
Будущие смартфоны могут иметь 192 МП камСделать снимок 192МП, просто используя камеру смартфона станет возможным. Qualcomm обновила официальные с...
Возрождение легендарного автомобиля Buga...
Возрождение легендарного автомобиля BugaНа свое 110-летие Французский производитель автомобилей Bugatti выпустил с ограниченным тиражом электриче...
Apple объявляет о мероприятии 25 марта...
Apple объявляет о мероприятии 25 мартаКупертино официально объявила о предстоящем мероприятии, которое состоится 25 марта в новой штаб-квартир...
Samsung запустил S10 в космос...
Samsung запустил S10 в космосПосле запуска Galaxy S10 Samsung решила отправить в космос 10 комплектов. Представители компании заявили,...
Xiaomi сообщила о начале российских прод...
Xiaomi сообщила о начале российских продКомпания Xiaomi сообщила о начале российских продаж смартфона Redmi Go стоимостью в 5550 рублей. Гаджет о...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Defender Chimera GK-280DL. Недорогая игровая клавиатураОбзор Defender Chimera GK-280DL. Недорогая игровая клавиатура
Обзор Digma S-36. Бумбокс с емкой батарейкойОбзор Digma S-36. Бумбокс с емкой батарейкой
Обзор COOLMOON RGB FAN. Набор корпусных вентиляторов с AliexpressОбзор COOLMOON RGB FAN. Набор корпусных вентиляторов с Aliexpress
Обзор Oklick OK-440. Акустическая система 2.1 с BluetoothОбзор Oklick OK-440. Акустическая система 2.1 с Bluetooth
Обзор плюсов и минусов смартфона Motorola Moto G7. Самобытный середняк с модулем NFCОбзор плюсов и минусов смартфона Motorola Moto G7. Самобытный середняк с модулем NFC
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300Недавно официально представили наушники Panasonic RP-HD300B, которые работают по беспроводному протоколу ...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный по...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный поДовольно часто в последнее время пользователи стали играть в проекты, которые требуют развития ради разви...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20К сожалению, на текущий момент очень много производителей смартфонов стали выпускать свои устройства за д...
Предварительный обзор Mixcder E9. Наушни...
Предварительный обзор Mixcder E9. НаушниВ последнее время все больше производителей стали отправлять в продажу более-менее доступные беспроводные...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. Стил...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. СтилВ последнее время большинство производителей смартфонов поняли, что покупателя банально нечем удивлять. С...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно неста...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно нестаThe Spy Who Shrunk Me понравилась мне своей графикой и сеттингом, а только потом уже я оценил геймплейные...
Предварительный обзор Trust GXT 865 Asta...
Предварительный обзор Trust GXT 865 AstaДля геймеров сейчас выпускают целую россыпь игровой периферии, чтобы можно было не только играть с комфор...
Обзор CCleaner. Чистим телефон...
Обзор CCleaner. Чистим телефонМы постоянно что-то загружаем на свой смартфон, удаляем, переносим файлы и папки, сохраняем кэш из браузе...
Предварительный обзор Lian Li PC-O11 Dyn...
Предварительный обзор Lian Li PC-O11 DynБольшинство современных корпусов выделяются на фоне конкурентов количеством вентиляторов, какими-то неста...
Обзор Idle Supermarket. Создаем свой суп...
Обзор Idle Supermarket. Создаем свой супДовольно редко мобильные игры такого жанра могут приносить удовольствие, ведь зачастую разработчики прост...
Перспективы развития сетей 5G. Смартфоны...
Перспективы развития сетей 5G. СмартфоныРостелеком, Nokia и Фонд «Сколково» открыли первую в стране открытую опытную зону се...
Предварительный обзор Vivo V15. Интересн...
Предварительный обзор Vivo V15. ИнтереснМы уже привыкли к тому, что флагманы некоторых компаний продаются по каким-то немыслимым ценникам. Пришло...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor