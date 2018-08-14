Обзор Crush Them All. Неплохой кликер

2018-08-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Crush Them All; [104]
Мы постоянно говорим про то, что разработчики мобильных игр делают исключительно простенькие проекты, где нет особой идеи, но можно неплохо провести время. И, что самое удивительное, чем чаще про это говоришь, тем чаще попадаются на глаза проекты с невероятно простым игровым процессом. Ярким тому примером является Crush Them All — здесь вам вообще ничего делать не нужно. Вы можете просто смотреть на экран и радоваться тому, что ваш персонаж побеждает противников. Тем не менее, играть здесь очень даже весело и интересно, буквально не хочется отпускать смартфон. Сегодня я решил рассказать вам про то, что даже самая обычная игра может быть интересной и увлекательной, если ее правильно нарисовать и подать игроку. Именно этим проект мне и понравился, хотя изначально отношение к кликеру, в котором даже на дисплей нажимать не нужно, у меня было крайне негативное. Благо, ситуация изменилась.

Геймплей

Игровой процесс довольно простой, как я уже сказал. У нас есть персонаж, который продвигается по виртуальному миру и уничтожает всякую нечисть на своем пути. Враги довольно слабые в самом начале, но вам нужно поспешить улучшить своего героя, ведь постепенно противники улучшаются и воевать с ними будет уже не так весело. За золотые монетки вы улучшаете своего героя, при том растут сразу все параметры, но золотишка рано или поздно становится мало. Тогда вступает в силу бизнес нашего героя — кузница, бар и так далее. Они приносят деньги, и их тоже можно улучшать. Дальше вы просто начинаете накапливать ресурсы, получать от этого массу позитивных эмоций и радоваться тому, что вот-вот уже хватит денег на очередной крутой домик. Вроде ничего особенного, но процесс очень быстро затягивает и отрываться от прохождения уже не хочется. Особенно если вы любите циферки и все вот это.

Улучшения

Здесь, как и в любой другой игре с подобными механиками, есть определенные правила развития. Когда у вас хватает денег на покупку нового здания — сразу покупайте. Нет смысла улучшать и вкладывать огромные суммы в уже имеющуюся постройку, так как обычно новинка приносит заметно больше средств. Однако, лучше развить каждую постройку до 50 уровня, тогда здание будет самостоятельно собирать деньги, не нужно будет постоянно нажимать на кнопку. Постепенно появится необходимость в улучшениях, когда покупка новинки будет слишком уж дорогой. Но, до этого еще играть и играть.

Донат

Естественно, встроенные покупки в такой игре есть и они тоже весьма классическим образом реализованы. Игра предоставляет вам возможность за реальные деньги купить виртуальной валюты, количество этих денег зависит от вашего уровня прокачки. То есть, на десятой минуте игры вам предложат миллион золота, а через пану недель — парочку миллиардов за ту же сумму денег. То есть, вкладывать деньги имеет смысл на любой стадии игры, хотя в таких играх я вовсе не понимаю зачем это делать. Вся суть удовольствия от прогресса, так зачем вкладывать средства в то, чтобы этот прогресс избежать?

Итог

Проект мне понравился своей невероятной простотой и понятностью. Вам не нужно изучать часами виртуальный мир и тренироваться в поединках, не нужно тратить деньги на развитие. Просто заходишь периодически, вкладываешь деньги в улучшения и получаешь от этого моральное удовлетворение. Ничего нового создатели игры не показали, но зато старые идеи они реализовали весьма достойно. Пришло время загрузить игру и посмотреть, что там разработчики интересного показывают. Если даже мне игра понравилась, то всем остальным — точно-точно.


Комментарии:
Опубликованы изображения и технические д...
Опубликованы изображения и технические дОпубликованы изображения и технические данные Oppo R15 Neo. Гаджет получит 6,2-дюймовый экран с разрешени...
Фаблет Oukitel WP2 получил мощную батар...
Фаблет Oukitel WP2 получил мощную батарКомпания Oukitel показала новый защищенный аппарат Oukitel WP2 с 6-дюймовым экраном и 4 Гбайт ОЗУ. Тыльна...
Смартфон Xiaomi Mi 8 Youth Edition получ...
Смартфон Xiaomi Mi 8 Youth Edition получКомпания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон под названием Mi 8 Youth Edition. Новинка получит 6,21-...
Видеокарты Quadro на базе NVIDIA Turing ...
Видеокарты Quadro на базе NVIDIA Turing NVIDIA изобретает компьютерную графику заново, представляя новую графическую архитектуру NVIDIA Turing. А...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то точно заметили популярность стеклянных вставок в корпу...
Выбираем квартиру вместе с экспертами...
Выбираем квартиру вместе с экспертамиВыбор недвижимости, будь то квартира или дом, отнимает массу сил и времени. Дело в том, что обычному чело...
Snapchat - что это такое и с чем его едя...
Snapchat - что это такое и с чем его едяНа момент появления snapchat это был настоящий взрыв на рынке — буквал...
Основные технические характеристики Poc...
Основные технические характеристики PocКомпания Xiaomi выпустила смартфон с хорошими характеристиками. Младшая версия получит 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ П...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор OKLICK 945G REVENGE - Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор OKLICK 945G REVENGE - Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Обзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздухаОбзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздуха
Обзор REDRAGON SHARK. Лучшая игровая беспроводная мышкаОбзор REDRAGON SHARK. Лучшая игровая беспроводная мышка
Обзор HARPER PS-043 - Лучшая беспроводная портативная колонкаОбзор HARPER PS-043 - Лучшая беспроводная портативная колонка
Обзор Digma Plane 7556 3G. Планшет с емкой батарейкой и S-IPS экраномОбзор Digma Plane 7556 3G. Планшет с емкой батарейкой и S-IPS экраном
Предварительный обзор LG Q8 (2018). Недо...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). НедоВ последнее время можно заметить большую популярность смартфонов среднего класса от популярных производит...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotДо анонса было понятно, что корейская компания Samsung не планирует революцию на мобильном рынке, скорее ...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire F...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire FКомпания HyperX весьма успешно зашла на рынок игровой периферии — все мы помним легендарные Cloud II, кот...
Обзор PUSS!. Котики и всё такое...
Обзор PUSS!. Котики и всё такоеПрактически всегда инди-разработчики выпускают какие-то скучные проекты, которые не стоят внимания пользо...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27A...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27AСтоит отметить, что далеко не всем пользователям нужны крутые мониторы с невероятной графикой. Большинств...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые бары...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые барыВажно всегда иметь при себе карты на смартфоне, так как жизнь штука интересная и иногда забрасывает в так...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi R...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi RНа днях, компания Xiaomi провела ежегодную конференцию, где представила три новинки: флагманский смартфон...
Предварительный обзор Canon PowerShot SX...
Предварительный обзор Canon PowerShot SXВ последнее время большую популярность набирают фотоаппараты компактных размеров. Это довольно просто объ...
Обзор HashPhoto. Странный редактор...
Обзор HashPhoto. Странный редакторПриложения для редактирования фотографий пользуются большим спросом среди пользователей по вполне понятны...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. Не...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. НеДлительное время пользователи ждали релиза Nokia 6 для глобального рынка. Дело в том, что оригинальная мо...
Развитие World of Warships...
Развитие World of WarshipsКогда речь заходит о компании Wargaming, то геймеры сразу думают про World of Tanks. Франшиза про танки д...
Предварительный обзор Fujifilm XF10. Отл...
Предварительный обзор Fujifilm XF10. ОтлВ последнее время пользователи стали больше любить компактные камеры. Вероятно, таскать в путешествия или...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor