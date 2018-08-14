Обзор Crush Them All. Неплохой кликер

Мы постоянно говорим про то, что разработчики мобильных игр делают исключительно простенькие проекты, где нет особой идеи, но можно неплохо провести время. И, что самое удивительное, чем чаще про это говоришь, тем чаще попадаются на глаза проекты с невероятно простым игровым процессом. Ярким тому примером является Crush Them All — здесь вам вообще ничего делать не нужно. Вы можете просто смотреть на экран и радоваться тому, что ваш персонаж побеждает противников. Тем не менее, играть здесь очень даже весело и интересно, буквально не хочется отпускать смартфон. Сегодня я решил рассказать вам про то, что даже самая обычная игра может быть интересной и увлекательной, если ее правильно нарисовать и подать игроку. Именно этим проект мне и понравился, хотя изначально отношение к кликеру, в котором даже на дисплей нажимать не нужно, у меня было крайне негативное. Благо, ситуация изменилась.

Геймплей

Игровой процесс довольно простой, как я уже сказал. У нас есть персонаж, который продвигается по виртуальному миру и уничтожает всякую нечисть на своем пути. Враги довольно слабые в самом начале, но вам нужно поспешить улучшить своего героя, ведь постепенно противники улучшаются и воевать с ними будет уже не так весело. За золотые монетки вы улучшаете своего героя, при том растут сразу все параметры, но золотишка рано или поздно становится мало. Тогда вступает в силу бизнес нашего героя — кузница, бар и так далее. Они приносят деньги, и их тоже можно улучшать. Дальше вы просто начинаете накапливать ресурсы, получать от этого массу позитивных эмоций и радоваться тому, что вот-вот уже хватит денег на очередной крутой домик. Вроде ничего особенного, но процесс очень быстро затягивает и отрываться от прохождения уже не хочется. Особенно если вы любите циферки и все вот это.

Улучшения

Здесь, как и в любой другой игре с подобными механиками, есть определенные правила развития. Когда у вас хватает денег на покупку нового здания — сразу покупайте. Нет смысла улучшать и вкладывать огромные суммы в уже имеющуюся постройку, так как обычно новинка приносит заметно больше средств. Однако, лучше развить каждую постройку до 50 уровня, тогда здание будет самостоятельно собирать деньги, не нужно будет постоянно нажимать на кнопку. Постепенно появится необходимость в улучшениях, когда покупка новинки будет слишком уж дорогой. Но, до этого еще играть и играть.

Донат

Естественно, встроенные покупки в такой игре есть и они тоже весьма классическим образом реализованы. Игра предоставляет вам возможность за реальные деньги купить виртуальной валюты, количество этих денег зависит от вашего уровня прокачки. То есть, на десятой минуте игры вам предложат миллион золота, а через пану недель — парочку миллиардов за ту же сумму денег. То есть, вкладывать деньги имеет смысл на любой стадии игры, хотя в таких играх я вовсе не понимаю зачем это делать. Вся суть удовольствия от прогресса, так зачем вкладывать средства в то, чтобы этот прогресс избежать?

Итог

Проект мне понравился своей невероятной простотой и понятностью. Вам не нужно изучать часами виртуальный мир и тренироваться в поединках, не нужно тратить деньги на развитие. Просто заходишь периодически, вкладываешь деньги в улучшения и получаешь от этого моральное удовлетворение. Ничего нового создатели игры не показали, но зато старые идеи они реализовали весьма достойно. Пришло время загрузить игру и посмотреть, что там разработчики интересного показывают. Если даже мне игра понравилась, то всем остальным — точно-точно.