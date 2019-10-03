Обзор DELL Alienware Aurora R8. Настольный компьютер для 4K игр

Далеко ни у каждого есть время и желание на то, чтобы заниматься сборкой собственного ПК. Именно для таких людей компания DELL выпустила настольный компьютер Alienware Aurora R8 с готовой системой. Мы специально добыли один из таких экземпляров, чтобы провести подробное тестирование и ответить вам на вопрос: «Стоит ли его покупать?».

Возможные конфигурации

Компания DELL понимает, что у всех пользователей разные требования к необходимому железу на ПК. По этой причине Aurora R8 можно приобрести в совершенно разных конфигурациях с различным уровнем производительности, начиная от версии с процессором Intel Core i5 8400 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, заканчивая самым продвинутым вариантом на Intel Core i9-9900K c NVIDIA GeForce RTX 2080.

Комплектация

DELL Alienware Aurora R8 поставляется в большой белой коробке. В ее комплект входит: кабель питания, различная документация и неплохая клавиатура с мышкой.

Внешний вид

Дизайн корпуса выполнен в соответствующем линейке Alienware стиле с небольшим количеством рубленных линий. Несмотря на небольшое количество подсветки, он все равно производит впечатление именно игрового устройства.

На левой и правой панели находятся три симметричных луча, в которые встроена подсветка. Также в корпусе светится сам логотип Alienware.

Хоть и корпус R8 внешне кажется достаточно монолитным, он имеет большое количество вентиляционных отверстий со всех сторон имеются, за счет которых вся система отлично продувается.

Для быстрого доступна на верхней панели расположились следующие разъемы: три USB 3.0, отдельные входы под микрофон и наушники, а также USB Type-C.

На задней же панели имеется большое изобилие разъемов: восемь USB 3.0, USB Type-C, S/PDIF порт, вход для Ethernet, Display Port и многое друго. Кстати в R8 установлен надежный Wi-Fi модуль с частой в 5 ГГц.

Если вам нужно заметить один из комплектующих или просто продуть систему, то для доступа внутрь корпуса будет достаточно открутить один винт и отстегнуть панель справа. Кстати в системе предусмотрено место под вторую видеокарту.

Программное обеспечение

Aurora R8 оснащена фирменным софтом Alienware Command Center. Он позволяет управлять RGB подсветкой боковой панели, а также логотипа Alienware на тыльной панели. К примеру, можно выставить каким цветом будет гореть передний логотип в зависимости от оставшегося уровня зарядки. Более того, данная утилита дает возможность вы можно выставлять уровень производительности процессора, аудио режим, и следить за общим состоянием системы по ее основным показателям.

Тесты

Наш экземпляр Alienware Aurora R8 работает на шестиядерном процессоре Intel Core i7-8700. Он построен по 14-нанометровому техпроцессу. Его базовая частота составляет 3.2 ГГц, а максимальная в режиме Turbo Boost достигает 4.6 ГГц. TDP составляет 65 Вт.

Модель оснащена оперативной памятью объемом в 16 Гбайт (с возможностью расширения до 32 Гбайт) типа DDR4 с частотой 2.66 ГГц.

Касательно памяти, то тут установлен SSD в форм-факторе M.2 объемом в 256 Гбайт. Он работает через интерфейс PCI-E x4 и способен достичь высокой скорости чтения и записи:

Также здесь имеется второй накопитель типа HDD для хранения данных. Его объем составляет 1 Тбайт, а скорость записи и чтения равна:

За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 с 8 Гбайт видеопамяти. Она построена на базе архитектуры NVIDIA Turing с поддержкой технологии трассировки лучей. Это позволяет играть в последние игры на самых высоких настройках и без проблем работать с требовательными узкоспециализированными программами.

Итоги

DELL Alienware Aurora R8 — это отличное готовое решение для тех, кто не хочет тратить свое время на сборку своего ПК. Конечный пользователь получает продуманное устройство с правильно подобранными компонентами, стильный корпус с RGB подсветкой, полезный софт Alienware Command Center и большое количество разъемов. Вишенкой на торте станет топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070, которая позволит играть в самые последние игры в 4К разрешении.