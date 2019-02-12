Обзор Darkest Winter. Выживаем в снегах

2019-02-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Darkest Winter; [244]
Игры про выживание нравятся геймерам по той причине, что в глубине души нам тоже хотелось бы ощущать этот вызов природы, трудности и лишения. Но, конечно же, намного приятнее переживать все эти сложности в игре, пока сам сидишь на диване с чаем в руках. Разработчики на ПК или консолях предоставляют нам громадный набор разнообразного контента, чтобы можно было выживать абсолютно в любых условиях и получать от этого тьму положительных эмоций, но вот на смартфонах игр такого рода не так уж и много. Примерно год назад я видел неплохую игру про выживание, после чего ничего подобного уже не встречал. Сегодня же мы поговорим о новой игре под названием Darkest Winter, которая позволяет вам полностью ощутить на себе все трудности и лишения, которые могут упасть на плечи обычного человека после авиакатастрофы. Цель у нас одна — выжить, вот только это не так легко, как может показаться.

Геймплей

Игровой процесс построен по классическим канонам жанра — у вас есть персонаж, у которого вообще ничего нет на старте игры. Но, ему нужно как-то выживать, а для этого нужно добывать ресурсы. Собственно, для добычи ресурсов вам нужно набрать с земли палок и камней, на их основе соорудить себе инструменты для дальнейшей работы и начать активно собирать ресурсы. За каждое действие вроде вырубки дерева или сбора растений вам дают опыт, а от уровня персонажа зависит, какие предметы он может создавать. То есть, чем больше вы двигаетесь и собираете ресурсов, тем выше будет ваш уровень и тем больше вы сможете построить. Так что не стоит стоять на месте — подбирайте абсолютно все на своем пути, потом складывайте это в ящик и отправляйтесь дальше на поиске чего-либо. Только с достижением определенного уровня вам будет интересно крафтить, строить и так далее. Но, это уже другая история.

Задания

Игра будет постоянно выдавать вам разнообразные задачи, которые может и не обязательно выполнять, но они подталкивают неопытного игрока к правильным действиям. Например, если вы хотите разобраться в механиках этой игры, то стоит постепенно проходить все задания и рано или поздно вы поймете, что здесь происходит. Конечно, некоторые моменты кажутся странными, плюс некоторые задания просто зависают и игру нужно перезапускать. Но, это интересный элемент геймплея, который мотивирует пользователя как-то двигаться и изучать виртуальный мир более активно.

Строительство

Стоит отметить, что разработчики вас к этому моменту сами не подталкивают — вы можете бегать несколько часов по уровню и не увидеть призыва к постройке своего жилища. Однако, некоторые предметы вроде сундука вы можете поставить исключительно на деревянную поверхность, то есть на снег его бросить не получится. И тут вы откроете редактор строительства, где можно поставить пол, стены с крышей и получить небольшой, но все же дом. Он нужен для уюта, сохранения своих пожитков и дальнейшего развития персонажа. В будущем жилище можно будет улучшать, но это уже совсем другая история.

Итог

Мне игра очень понравилась своей реализацией — здесь приятная графика, которая не слишком нагружает смартфон, плюс у вас всегда будет возможность с удовольствием провести свое время. Все механики простые и понятные, они не требуют от вас каких-то невероятных знаний или навыков, просто собираешь предметы, делаешь из них инструменты или стены для дома, постепенно продвигаешься по сюжету и получаешь от этого море наслаждения. Отличная игра для смартфона, которая отличается от основных конкурентов по рынку. Минус только в постоянных загрузках на сервер.

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