Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство

Видео обзор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводное зарядное устройство от компании Defender, которое можно использовать практически везде: дома, в машине и даже на отдыхе. Встречайте, перед вами модель WPL-01. Устройство сумеет привлечь внимание покупателей не только благодаря стильному дизайну, но и привлекательной цене. Давайте детальней изучим данную новинку.

Комплект поставки и цена

На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 250 рублей. Комплектация включает в себя беспроводную зарядку, кабель USB и документацию.

Внешний вид

Компактный и минималистичный дизайн устройства позволяет вписаться беспроводной зарядке в интерьер любого рабочего места. Корпус выполнен в форме круга из пластика с резиновыми вставками ближе к центру. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На верхней части можно увидеть логотип компании и прорезиненное кольцо для предотвращения скольжения мобильного устройства.

На противоположной стороне размещена техническая информация и прорезиненное кольцо.

Сбоку расположен microUSB разъем для зарядки.

На противоположной части находится светодиодный индикатор состояния работы.

Функционал

Defender WPL-01 позволяет заряжать мобильные устройства без всяких дополнительных кабелей и проводов (при поддержке соответствующей функции). Разработчики предусмотрели и безопасный процесс зарядки.

Следует отметить, что если ваш смартфон не поддерживает функцию беспроводной зарядки, можно использовать специальный Qi-приемник. Выходная и входная мощность устройства составляет 5В/1А. Этого вполне достаточно для зарядки аккумулятора мобильного устройства. Для того, чтобы запустить процесс зарядки, достаточно будет просто положить свой смартфон на Defender WPL-01, в центральную часть. После чего устройство автоматически начнет зарядку аккумулятора.

Итоги

Характеристики

Тип товара: беспроводное зарядное устройство

Стандарт зарядки: беспроводная зарядка

Питание: сеть 220 В

Входные параметры: 5В, 1A

Выходные параметры: 5В, 1A

Максимальная мощность: 5 Вт

Разъем: Micro-USB

Максимальный выходной ток: 1000 мА

Интерфейс беспроводной связи: Qi

Мощность передатчика: 40 дБм

Рабочая частота: 100-210 кГц

Кабель питания в комплекте: да

Длина кабеля: 1 м

Материал корпуса: пластик

Цвет: чёрный

Подводя итоги по беспроводной зарядке Defender WPL-01, следует отметить, что перед нами отличное решение для пользователей мобильных устройств с поддержкой функции беспроводной зарядки аккумулятора. Благодаря своим компактным габаритам, Defender WPL-01 всегда можно брать с собой в любое удобное место. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.