Обзор Destiny Warfare. Шутер от первого лица

Современные мобильные шутеры перестали быть скучными, это самое важное, что нужно знать. Еще пару лет назад любой шутер на смартфоне был одиночным, там банально не было с кем сражаться и игровой процесс был скучным до безобразия. Но, мощность смартфонов постоянно росла, производители ставили более производительные модели процессоров, больше ОЗУ, и теперь мы спокойно можем играть в объемные шутеры от первого лица без торможения, еще и по сети. Думаю, для большинства пользователей такое вот развитие событий является отличным поводом взять свой девайс и пострелять от души, тем более есть во что. Наш сегодняшний гость отлично показал себя в первый же день релиза, так что советую обязательно посмотреть на то, что разработчики смогли реализовать в действии. Конечно, не обошлось и без негативных сторон, идеального ничего нет, но шутер мне больше понравился, чем наоборот. Давайте посмотрим чем именно.

Игровой процесс

Это шутер от первого лица, так что стоит понимать — здесь нужно стрелять, при том максимально точно. Игровые уровни построены таким образом, что в одной половине находится ваша точка возрождения, а во второй — враги. Однако, постепенно поле боя разрастается и сражаться с противниками можно абсолютно в любой точке карты. Локации обычно достаточно большие, есть где разгуляться, плюс кемперов здесь не любят — долго сидеть на одном месте не дают, приходится постоянно двигаться и менять позицию. За победы вам дают очки опыта и виртуальную валюту, это мотивирует играть лучше и стрелять точнее, плюс стреляем мы против игроков реальных, а не ботов. Согласитесь, воевать против реальных противников намного интереснее, чем против болванчиков. Никакой одиночной кампании или чего-то в таком духе здесь нет, все построено на мультиплеере.

Управление

Шутер на смартфоне это всегда боль для пальцев, так как разработчик просто не может сделать его адекватным. Стоит отдать должное данной команде — они постарались сделать виртуальный мир более отзывчивым. Здесь управление передвижением настроено на левый стик, на правый у нас камера. Все, вам осталось только навести прицел на противника и тогда автомат сам будет стрелять. Да, здесь автоматическая стрельба имеется, она позволяет не думать о третей кнопке в арсенале. Мне управление понравилось, так как это наиболее интересный вариант из всего, что я видел на современном рынке.

Донат

Конечно же, в онлайн-игре, да еще и бесплатной, да еще и в шутере, есть встроенные покупки. Вы можете улучшать свое оружие, для этого нужны припасы и ресурсы, на которые постоянно не хватает денег. За реальные деньги вы можете прикупить что-то интересное и потом карать врагов. Конечно, сильного преимущества это не дает и побеждать всех вы не будете, но если в схватке один на один вы с крутой пушкой выходите против обычного игрока, то он вас даже не поцарапает толком. Из-за этого маленько ощущается негатив, но большой проблемы не вижу — к этому уже привыкаешь как-то.

Итог

Игра получилась достаточно интересной, особенно если учитывать качество конкурентов на мобильном рынке. Здесь очень много качественного контента — объемные персонажи, объемный виртуальный мир, оружие достаточно стильно выглядит, анимация стрельбы отменная, плюс управление мне понравилось, а это редкость. Стоит понимать, что шутеры на смартфонах всегда были странными, играть в них не всегда удобно, точнее никогда, но если вы большой фанат вот таких пострелушек и ваш смартфон позволяет играть с комфортом, то почему нет? Все же, игра захватывает с головой.