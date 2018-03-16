Обзор Digoo DG-TH8805. Многофункциональная метеостанция

2018-03-16, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Digoo DG-TH8805; [147]
Часто ли вам приходится после того как проснулись с утра идти к окну, чтобы посмотреть температуру на термометре за окном, либо просто увидеть что творится на улице? Пора обзавестись домашней метеостанцией, которая позволяет совершать все эти действия не вставая с теплой постели. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию многофункциональную метеостанцию от компании Digoo. Встречайте, перед вами Digoo DG-TH8805. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 1700 рублей - http://bit.ly/2srlhtM

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Digoo DG-TH8805. В комплект поставки входят:
  • Станция Digoo DG-TH8805
  • Внешний блок
  • USB-кабель для питания
  • Инструкция по эксплуатации на английском

Особенности

  • Двойной будильник
  • Погодная станция USB на открытом воздухе
  • Размер: 151,8 мм x 36,1 мм x 112,3 мм / 5,9 × x 1,2 × x 4,4
  • Функция прогноза погоды: до 5 дней (Солнечно, Переменная облачность, Дождливый, Бурный, Снежный)
  • Фаза Луны в реальном времени
  • Барометрическое давление с функцией отслеживания истории
  • Встроенный календарь
  • Индикатор точки замерзания
  • Внутренний диапазон температуры: 0 ° C ~ + 50 ° C (+ 32 ° F ~ + 122 ° F)
  • Диапазон температуры на открытом воздухе: от -20 ° C до + 50 ° C (-4 ° F до ~ + 122 ° F)
  • Диапазон влажности IN & OUT: 20% ~ 95%
  • Барометрическое давление
  • Радиус действия Wi-Fi: максимум до 30 метров в открытой зоне

Внешний вид

Корпус устройств выполнен из качественного пластика. Нет никаких посторонних запахов дешевого материала. К качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось, все детали закреплены аккуратно и надежно.

На лицевой части основного блока расположился глянцевый экран с подсветкой, ниже от которого можно увидеть кнопки управления:
  • Mode
  • Стрелка вверх/вкл-выкл будильника
  • Стрелка вниз
  • Кнопка MEM
  • Кнопка CH
  • Кнопка HISTORY

На противоположной стороне можно увидеть отсек для батареек типа АА (3 шт.) и разъем для зарядки DC5V. Здесь же расположились отверстия для вентиляции, выдвижная ножка и отверстие для крепления на стену.

На верхней грани можно увидеть кнопку включения подсветки и отключения будильника.

Внешний беспроводной блок выполнен из качественного пластика. Он питается при помощи двух батареек типа ААА. Данный блок вы можете установить либо снаружи помещения, либо в любой другой комнате или на балконе.

На лицевой части беспроводного блока находится небольшой дисплей с отображаемой информации температуры и влажности.

Под крышкой для установки батареек находятся две кнопки управления: CH и C/F.

Если говорить в целом о внешности устройства, следует обратить внимание на компактные размеры и стильный дизайн, который позволяет установить Digoo DG-TH8805 в любое удобное для вас место и вписаться в любой интерьер комнаты.

Функционал и настройка

Начнем с основного, функционала кнопок управления. На основном блоке метеостанции, как мы уже и говорили, находится шесть кнопок управления. Давайте более детально разберемся с их работой:
  • Mode
Данная кнопка управления позволяет переключаться между часами и будильниками. Для переключения между ними необходимо один раз коротко нажать на Mode. Для того, чтобы настроить время, дату или будильник необходимо перейти в один из режимов, после чего нажать и удерживать кнопку Mode. Кнопки стрелок позволяют настроить значения, а для подтверждения необходимо один раз коротко нажать на Mode.

Каждый будильник можно настроить с функцией повтора на все дни недели. Звуковой сигнал, к сожалению, изменить возможности нет, однако его громкости более чем достаточно для того, чтобы разбудить не только вас, но и других членов семьи в вашем доме или квартире. Будильник можно отключить при помощи кнопки на верхней грани устройства, либо он отключится автоматически через 2 минуты.

  • Стрелка вверх
Данная кнопка позволяет настроить единицы измерения температуры, установить ее значения и вкл/выкл будильник.
  • Стрелка вниз
Данная кнопка отвечает за навигацию по пунктам в меню.
  • MEM
Данная кнопка позволяет просмотреть значения температуры снаружи/внутри и влажность.
  • CH
Данная кнопка позволяет переключать каналы приема внешней базы, всего их три. Принцип работы устройств очень прост, два блока подключаются друг к другу при помощи беспроводного подключения Wi-Fi. Смена данных осуществляется каждые 5 секунд. Следует отметить, что расстояние работы Wi-Fi, по утверждению разработчиков, достигает до 30 метров, однако это лишь в том случае, если между ними нет никаких преград. На практике данное значение останавливается приблизительно на 15-20 метрах. Чем больше помех (стен, перегородок и т.д,) тем меньше расстояние).
  • HISTORY
Данная кнопка позволяет просмотреть барометрическое давление за последние 12 часов.

Для корректной работы устройства необходимо установить внешний блок на улицу, либо на балкон. Питание данного блока осуществляется при помощи двух батареек типа ААА. Было бы неплохо дать возможность питать внешний блок, к примеру, от того же USB-кабеля, чтобы не сталкиваться с просаживанием батареек в минусовую температуру. Основной блок метеостанции вы можете установить рядом со своей кроватью, либо на рабочем месте. Он питается при помощи трех батареек типа АА, либо через USB кабель.

Осталась непонятной работа подсветки. При питании от батареек подсветка дисплея включается при помощи нажатия на кнопку, которая расположилась на верхней грани устройства. Однако, по непонятной причине, при питании девайса от USB-кабеля, подсветка не отключается и постоянно включена. Кроме того, есть один минус, при питании устройства от USB кабеля, данный девайс будет тяжело повесить на стену на всеобщее обозрение. Так как разъем для питания расположился на тыльной части устройства, он будет выпирать. Разъем отлично показал бы себя в работе при расположении на одной из боковых граней. Другими словами, для того, чтобы повесить основной блок метеостанции на стену, придется включить фантазию.

Дисплей разделен на несколько зон, где находится следующая информация:
  • Давление
  • Температура в помещении и снаружи
  • Влажность
  • Дата, время, дни недели
  • Погода на 4 дня вперед без температуры (ясно, пасмурно с прояснениями, облачно, слабые осадки, сильные осадки (дождь, снег)
  • Фаза луны
Следует отметить, что экран устройства получил отличные углы обзора и хорошую читаемость информации.

Итоги

Подведем итоги по Digoo DG-TH8805. За небольшую стоимость вы получаете под свое управление отличную, домашнюю, многофункциональную метеостанцию. Теперь вы сможете заменить свой старый будильник на тот, который будет не просто будить вас по утрам, но и показывать полную информацию о погодных условиях. Среди плюсов следует отметить следующее: современный дизайн, качественная сборка и материалы, двойной будильник, цветной дисплей с хорошими углами обзора, точные данные о погоде и конечно же привлекательная цена. Да, без минусов не обошлось, но они не так существенны и не сильно влияют на работоспособность устройства. Digoo DG-TH8805 придется по душе тем пользователям, которые ранее не сталкивались с подобными устройствами. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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