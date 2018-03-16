Обзор Digoo DG-TH8805. Многофункциональная метеостанция

Часто ли вам приходится после того как проснулись с утра идти к окну, чтобы посмотреть температуру на термометре за окном, либо просто увидеть что творится на улице? Пора обзавестись домашней метеостанцией, которая позволяет совершать все эти действия не вставая с теплой постели. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию многофункциональную метеостанцию от компании Digoo. Встречайте, перед вами Digoo DG-TH8805. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 1700 рублей - http://bit.ly/2srlhtM
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Digoo DG-TH8805. В комплект поставки входят:
- Станция Digoo DG-TH8805
- Внешний блок
- USB-кабель для питания
- Инструкция по эксплуатации на английском
Особенности
- Двойной будильник
- Погодная станция USB на открытом воздухе
- Размер: 151,8 мм x 36,1 мм x 112,3 мм / 5,9 × x 1,2 × x 4,4
- Функция прогноза погоды: до 5 дней (Солнечно, Переменная облачность, Дождливый, Бурный, Снежный)
- Фаза Луны в реальном времени
- Барометрическое давление с функцией отслеживания истории
- Встроенный календарь
- Индикатор точки замерзания
- Внутренний диапазон температуры: 0 ° C ~ + 50 ° C (+ 32 ° F ~ + 122 ° F)
- Диапазон температуры на открытом воздухе: от -20 ° C до + 50 ° C (-4 ° F до ~ + 122 ° F)
- Диапазон влажности IN & OUT: 20% ~ 95%
- Барометрическое давление
- Радиус действия Wi-Fi: максимум до 30 метров в открытой зоне
Внешний видКорпус устройств выполнен из качественного пластика. Нет никаких посторонних запахов дешевого материала. К качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось, все детали закреплены аккуратно и надежно.
На лицевой части основного блока расположился глянцевый экран с подсветкой, ниже от которого можно увидеть кнопки управления:
- Mode
- Стрелка вверх/вкл-выкл будильника
- Стрелка вниз
- Кнопка MEM
- Кнопка CH
- Кнопка HISTORY
На противоположной стороне можно увидеть отсек для батареек типа АА (3 шт.) и разъем для зарядки DC5V. Здесь же расположились отверстия для вентиляции, выдвижная ножка и отверстие для крепления на стену.
На верхней грани можно увидеть кнопку включения подсветки и отключения будильника.
Внешний беспроводной блок выполнен из качественного пластика. Он питается при помощи двух батареек типа ААА. Данный блок вы можете установить либо снаружи помещения, либо в любой другой комнате или на балконе.
На лицевой части беспроводного блока находится небольшой дисплей с отображаемой информации температуры и влажности.
Под крышкой для установки батареек находятся две кнопки управления: CH и C/F.
Если говорить в целом о внешности устройства, следует обратить внимание на компактные размеры и стильный дизайн, который позволяет установить Digoo DG-TH8805 в любое удобное для вас место и вписаться в любой интерьер комнаты.
Функционал и настройкаНачнем с основного, функционала кнопок управления. На основном блоке метеостанции, как мы уже и говорили, находится шесть кнопок управления. Давайте более детально разберемся с их работой:
- Mode
Каждый будильник можно настроить с функцией повтора на все дни недели. Звуковой сигнал, к сожалению, изменить возможности нет, однако его громкости более чем достаточно для того, чтобы разбудить не только вас, но и других членов семьи в вашем доме или квартире. Будильник можно отключить при помощи кнопки на верхней грани устройства, либо он отключится автоматически через 2 минуты.
- Стрелка вверх
- Стрелка вниз
- MEM
- CH
- HISTORY
Для корректной работы устройства необходимо установить внешний блок на улицу, либо на балкон. Питание данного блока осуществляется при помощи двух батареек типа ААА. Было бы неплохо дать возможность питать внешний блок, к примеру, от того же USB-кабеля, чтобы не сталкиваться с просаживанием батареек в минусовую температуру. Основной блок метеостанции вы можете установить рядом со своей кроватью, либо на рабочем месте. Он питается при помощи трех батареек типа АА, либо через USB кабель.
Осталась непонятной работа подсветки. При питании от батареек подсветка дисплея включается при помощи нажатия на кнопку, которая расположилась на верхней грани устройства. Однако, по непонятной причине, при питании девайса от USB-кабеля, подсветка не отключается и постоянно включена. Кроме того, есть один минус, при питании устройства от USB кабеля, данный девайс будет тяжело повесить на стену на всеобщее обозрение. Так как разъем для питания расположился на тыльной части устройства, он будет выпирать. Разъем отлично показал бы себя в работе при расположении на одной из боковых граней. Другими словами, для того, чтобы повесить основной блок метеостанции на стену, придется включить фантазию.
Дисплей разделен на несколько зон, где находится следующая информация:
- Давление
- Температура в помещении и снаружи
- Влажность
- Дата, время, дни недели
- Погода на 4 дня вперед без температуры (ясно, пасмурно с прояснениями, облачно, слабые осадки, сильные осадки (дождь, снег)
- Фаза луны