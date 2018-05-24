Обзор Dragon Storm. Простая и классная игра

В последнее время мне стали нравиться мобильные игры, в которых можно с удовольствием проводить время и при этом не думать о сложных механиках, долгом прохождении уровней и всем в таком духе. В данной игре вы заходите, пару минут сражаетесь с противниками и потом дальше занимаетесь своими любимыми делами. Думаю, это просто идеальный вариант для тех, кто хочет играть, но не может тратить на это слишком уж много времени. Для примера — некоторые стратегии в реальном времени затягивают настолько сильно, что вырваться буквально не удается. Здесь все намного интереснее и сегодня я расскажу почему игра мне понравилась. Вполне возможно, что вы тоже окажетесь фанатом таких вот игровых проектов и будете сражаться с противниками днем и ночью, но лучше сразу узнать все особенности игрового продукта, чтобы потом наслаждаться сражениями и не думать, что потратил время зря.

Игровой процесс

В основе игры лежат сражения с разного рода противниками. Ничего удивительного в этом не вижу — довольно простая карта, когда на вас слева и справа нападают волки и гоблины, а вам нужно от них отбиваться. Ваш персонаж при этом вообще не двигается и никак не пытается выбрать более удобную позицию, ее здесь просто нет. Вы можете воевать стоя на месте, нанося урон противнику ударом меча или каким-то другим оружием. Если у вас получится, то враги помрут и вы пройдете уровень, если же вам не так сильно повезло, то нужно будет улучшать свое снаряжение и пробовать заново. Это очень интересно и увлекательно, ведь когда управление максимально простое и понятное, то игра превращается в интересный аттракцион атак по врагу. Думаю, понять данный проект будет очень просто, даже слишком, а вам нужно лишь правильно распределить свои силы и драться с гоблинами на равных.

Управление

Разработчики решили не делать ничего уникального и упростили вам задачу до невозможности. У нас есть герой, который стоит посреди поля с мечом. На него слева и справа надвигаются противники, а вам нужно лишь нажимать на нужную стрелку атаки, дабы наносить урон. Это очень просто и понятно, плюс нет нужды привыкать к каким-то невероятно сложным процессам и игровым механикам. Правда, есть один нюанс — если вы промахиваетесь мечом и бьете слишком рано, то ваш персонаж на долю секунды застывает. Это нужно учитывать, ведь пока ваш герой отдыхает, с другой стороны ему могут нанести урон в спину и это не очень круто.

Улучшения

На протяжении всей игры вы будете проходить разного уровня сложности, получая за это золотые монеты. Накопив необходимое количество монет, можно улучшить своего персонажа — купить ему более продвинутую броню или меч, чтобы иметь больше очков защиты и наносить больше урона противникам. При этом, монеток дают не очень много, но их хватает с запасом на то, чтобы спокойно улучшать своего героя и постепенно двигаться дальше. Можно спокойно проходить одни и те же уровни несколько раз, чтобы получать больше золота, правда энергия у нас не резиновая, нужно ее экономить.

Итог

Мне этот продукт очень понравился — он очень простой в освоении, а для меня это громадное преимущество. Вы можете зайти и повоевать с монстрами, получить от этого удовольствие и пойти дальше заниматься своими делами, не переживая о том, что вашу базу кто-то ограбит, ведь у вас ее просто нет. Простое и легкое управление, масса противников и улучшений персонажа — это именно то, что хочется получить от современной мобильной игры. Не могу сказать, что это прямо лучшее на рынке, но один из лучших вариантов точно. Советую всем зайти и попробовать свои силы в войне с гоблинами.