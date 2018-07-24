Обзор Dungeon Escape. Вперед на войну в подземельях!

2018-07-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dungeon Escape; [87]
Достаточно часто нам на глаза попадаются игры с хорошей идеей, но плохой реализацией. Это очень распространенная ситуация, так как разработчики обычно могут в голове придумать крутой сценарий, но вот написать код и красиво все представить хватает сил далеко не всем. Бывают ситуации, когда идея не очень, а вот реализация настолько крутая, что забываешь обо всех недостатках проекта в целом. Именно такой является игра Dungeon Escape — она максимально простая в плане сюжета и игровых механик, но все работает настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Ничего не глючит, не вылетает, механики продуманы интересно и с комфортом. Вообщем, играть в такое очень классно и я провел в игре немало личного времени, чтобы теперь рассказать вам обо всех преимуществах нового продукта. Здесь действительно есть масса вариантов провести свое время с удовольствием, а нам большего и не нужно, правда?

Геймплей

Игровой процесс максимально простой и понятный — у нас есть персонаж, который жаждет сражений, и есть виртуальный мир, на котором можно путешествовать и сражаться с противниками разного рода. У нас для этого есть целый набор способностей и меч со щитом, а дальше вы уже будете сами решать как это использовать. Уровни проходить можно так, как вам этого захочется — можно просто пробежать и добраться до выхода, избегая противников и обходя мимо золото с ресурсами. Можно воевать с каждым противником и получать больше опыта и предметов. Тут каждый решает для себя сам, но в любом случае игровой процесс выглядит довольно интересным и привлекательным. Мне понравилось зачищать уровни, проходить их постепенно и наслаждаться возможностями своего персонажа. Не могу сказать, что это прямо самое интересное из всего, что я видел, но воевать прикольно, а это главное.

Управление

Разработчики придумали весьма неплохую схему управления — ваш герой сам по себе двигается при помощи джойстика виртуального на дисплее, плюс нужно наносить удары. Для атаки по противнику можно использовать клавишу атаки, плюс нужно правильно «прицелиться» по противнику. Есть у нас специальные умения и все в таком духе, чтобы вам было проще атаковать и побеждать в драках, но кнопок не так уж много, чтобы вы запутались и проиграли. В этом большое преимущество продукта — вам действительно комфортно воевать и изучать виртуальный мир. Большего от мобильной игры я бы не требовал.

Донат

Встроенных покупок в игре предостаточно, но их представили как-то так плохо, что даже любителю подобных проектов будет трудно додуматься, как это работает. Очень много виртуальной валюты добывается в самих уровнях, но ее при этом постоянно не хватает и вы можете купить ее за реальные деньги. Помимо этого, у вас всегда будет возможность купить второй тип валюты за доллары, чтобы ускорить развитие своего персонажа. Таких вариантов вложить деньги очень много, но проблема в том, что желания тратить личные средства нет вообще. Это не та игра, куда стоит вкладывать зарплату.

Итог

Игра довольно интересная, но со временем начинает надоедать. Противники становятся сильнее быстрее вашего персонажа, из-за чего постоянно приходится работать над тем, чтобы улучшить экипировку, наносить больше урона и как-то побеждать. Разнообразие улучшений и всевозможных камней сбивает с толку, понять в чем тут дело сможет лишь настоящий ценитель жанра, и то не всегда. Но, это не мешает игре быть действительно увлекательной — оторваться даже при наличии всех этих недостатков достаточно трудно, я вот уже сколько дней играю и не могу. Вероятно, вам продукт тоже понравится.


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