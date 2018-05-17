Обзор Dungeon Hunter Champions. Неплохо роводим время

2018-05-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dungeon Hunter Champions; [51]
Разрабатывать мобильные игры нынче достаточно сложно — пользователей уже не заманишь на просто красивую графику, им нужно что-то большее. Например, сейчас вот модно стало делать игры с управлением от третьего лица с элементами RPG и прочими деталями. Если вы тоже любите крупные игры, в которых контента придумали не на один час, то спокойно можно играть и получать удовольствие от новинки под названием Dungeon Hunter Champions. Это достаточно взрослый продукт, который открывает перед пользователем огромный виртуальный мир. Нужно лишь правильно развивать своего героя, играть много и активно, тогда вам позволят проходить сложные уровни и сражаться с разного рода врагами. Пока что давайте поставим игру на загрузку, если вам такое интересно, а я расскажу остальные возможности виртуального мира. Вполне возможно, что вам такое понравиться, особенно если играть с умом и не тратить ресурсы зря.

Игровой процесс

В основе игрового процесса лежит продвижение по виртуальному миру. У вас есть точка старта, где вы с вашими персонажами начинаете свой путь, и есть конечная часть локации. На вашем пути будут встречаться разного рода противники, которых нужно уничтожить — используйте обычную атаку или специальные умения, чтобы наказать врагов за их дерзость. По достижению конечного этапа локации, на вас могут скинуть мощных противников или даже какого-то босса. Всех их нужно наказать, после чего вам выдадут сундук с золотом и почие игровые плюшки. Это довольно интересно выглядит и если вы будете играть и сражаться много, то враги постепенно перестают быть такими опасными. Нужно лишь научиться вовремя уходить от их атак и наносить урон по врагу с максимальной эффективностью. В этом случае вам будет проще выходить из стычки живым и невредимым.

Управление

Ничего нового в плане управления разработчики не придумали — здесь так же имеется виртуальный джойстик в левой части экрана, которым вы пользуетесь для управления героем. Его можно закрепить или сделать плавающим, чтобы в любой части экрана работал. В правой части находятся клавиши атаки и специальных умений, при помощи этих действий вы будете атаковать врагов и использовать навыки для нанесения большего урона и так далее. Ничего нового, но выглядит управление плавно и удобно, придраться не могу. Еще бы геймпад поддерживала игра, тогда вообще цены бы ей не было.

Донат

Стоит отметить, что я играю в данный проект некоторое время и пока что нужды вкладывать реальные деньги не заметил. Да, местами было трудно, но ведь в этом вся фишка игрового процесса, чтобы было тяжело и круто. Но, вы всегда можете вкинуть денег и улучшить своего героя, его экипировку и умения, чтобы потом проще было побеждать врагов. Данная возможность будет у вас абсолютно всегда, все зависит от вашего желания доминировать без лишнего вложения средств. Если пользователь совсем ленивый, то можно вложить денег и улучшить команду до такого уровня, что враги будут умирать буквально с двух нажатий.

Итог

Довольно интересная игра, которая принесет вам массу положительных эмоций, особенно если вы любите этот жанр. Нет ничего сложного или невероятного, вы просто сражаетесь с врагами, караете их своими умениями, копите золото и улучшаете команду, чтобы потом отправиться в бой с еще более мощными монстрами. Уровней очень много, постоянно можно улучшать команду и сражаться по сети, что тоже прибавляет интереса проекту. Нужно лишь научиться сражаться и правильно распределять ресурсы, тогда можно будет спокойно воевать и получать от этого тонну положительных эмоций.


Комментарии:
Предварительный обзор Sharp Aquos R2. Фл...
Предварительный обзор Sharp Aquos R2. ФлВ последнее время на рынке игровых проектов ничего удивительного не выходило — после того, как Samsung по...
Обзор Dungeon Hunter Champions. Неплохо ...
Обзор Dungeon Hunter Champions. Неплохо Разрабатывать мобильные игры нынче достаточно сложно — пользователей уже не заманишь на просто красивую г...
Blackview BV5800 Pro ...
Blackview BV5800 Pro Blackview выпустил смартфон в этом году с мощной батареей. Разработчики обещают, что смартфон сможет прор...
Vkworld выпустил смартфон K1 ...
Vkworld выпустил смартфон K1 Vkworld выпустил в этом году не обычный смартфон Экран гаджета имеет размер диагонали 5,2 дюйма и разре...
Мониторы LG 29WK500 и 34WK500 выходят в ...
Мониторы LG 29WK500 и 34WK500 выходят в Компания LG Electronics объявила о скором российском релизе UltraWide мониторов 29WK500 и 34WK500, которы...
Ноутбук-трансформер HP EliteBook x360 10...
Ноутбук-трансформер HP EliteBook x360 10Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров третьим поколением модели EliteBook x360 1030, ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор ORICO RCH3A. Лучший скоростной USB-хаб для MacBookОбзор ORICO RCH3A. Лучший скоростной USB-хаб для MacBook
Обзор оперативной памяти GoodRAM IRDM X DDR4 3000 (IR-X3000D464L16S/16GDC)Обзор оперативной памяти GoodRAM IRDM X DDR4 3000 (IR-X3000D464L16S/16GDC)
Обзор GAMDIAS HERMES E1+DEMETER E2+NYX E1. Геймерский-набор с механической клавиатурой Обзор GAMDIAS HERMES E1+DEMETER E2+NYX E1. Геймерский-набор с механической клавиатурой
Обзор MARVO GP-001. Лучшая гарнитура для современных пользователейОбзор MARVO GP-001. Лучшая гарнитура для современных пользователей
Обзор Digma EVE 605. Ноутбук для работы и учебы на Intel Atom X5-Z8350Обзор Digma EVE 605. Ноутбук для работы и учебы на Intel Atom X5-Z8350
Предварительный обзор HP mt44. Классное ...
Предварительный обзор HP mt44. Классное Несмотря на тотальное доминирование яблочных ноутбуков на рынке, некоторые пользователи предпочитают боле...
Обзор Battlelands. Королевская битва для...
Обзор Battlelands. Королевская битва дляЖанр «Королевская битва» покорила множество пользователей — буквально каждая вторая игра сейчас получает ...
Предварительный обзор MSI Optix AG32CQ. ...
Предварительный обзор MSI Optix AG32CQ. По какой-то станов причине разработчики современной игровой периферии, включая мониторы, решили активно п...
Обзор Conan Exiles. Выжить будет трудно...
Обзор Conan Exiles. Выжить будет трудноКонечно, мы слышали про Conan Exiles еще тогда, когда проект находился в режиме раннего доступа. Правда, ...
Предварительный обзор One Mix Yoga. Комп...
Предварительный обзор One Mix Yoga. КомпВ последнее время компактные решения для активных пользователей стали пользоваться большой популярностью....
Обзор Pillars of Eternity II: Deadfire. ...
Обзор Pillars of Eternity II: Deadfire. Игру Pillars of Eternity II: Deadfire очень тяжело описать словами. Даже если я применю все свои навыки к...
Предварительный обзор Beyerdynamic Amiro...
Предварительный обзор Beyerdynamic AmiroСтоит отметить, что популярности беспроводным наушникам прибавил смартфон iPhone X. Изначально, когда про...
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы до...
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы доСтоит отметить, что хотя смартфон LG G7 ThinQ анонсировали только сегодня, мы знали обо всех его характер...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозги...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозгиСовременные компьютерные игры можно условно разделить на два типа — те, что позволяют расслабится и поигр...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. ...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. Индустрия планшетных компьютеров постепенно движется в правильном направлении. Еще пять лет назад все вос...
Hasbro представили новою серию игрушек п...
Hasbro представили новою серию игрушек пНа экраны только что вышел самый дорогой блокбастер «Мстители: Война Бесконечности», который, кстати, уже...
Предварительный обзор Oculus Go. Для цен...
Предварительный обзор Oculus Go. Для ценСовременный рынок шлемов виртуальной реальности выглядит достаточно странно — некоторые производители вып...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor