Обзор Dungeon Hunter Champions. Неплохо роводим время

Разрабатывать мобильные игры нынче достаточно сложно — пользователей уже не заманишь на просто красивую графику, им нужно что-то большее. Например, сейчас вот модно стало делать игры с управлением от третьего лица с элементами RPG и прочими деталями. Если вы тоже любите крупные игры, в которых контента придумали не на один час, то спокойно можно играть и получать удовольствие от новинки под названием Dungeon Hunter Champions. Это достаточно взрослый продукт, который открывает перед пользователем огромный виртуальный мир. Нужно лишь правильно развивать своего героя, играть много и активно, тогда вам позволят проходить сложные уровни и сражаться с разного рода врагами. Пока что давайте поставим игру на загрузку, если вам такое интересно, а я расскажу остальные возможности виртуального мира. Вполне возможно, что вам такое понравиться, особенно если играть с умом и не тратить ресурсы зря.

Игровой процесс

В основе игрового процесса лежит продвижение по виртуальному миру. У вас есть точка старта, где вы с вашими персонажами начинаете свой путь, и есть конечная часть локации. На вашем пути будут встречаться разного рода противники, которых нужно уничтожить — используйте обычную атаку или специальные умения, чтобы наказать врагов за их дерзость. По достижению конечного этапа локации, на вас могут скинуть мощных противников или даже какого-то босса. Всех их нужно наказать, после чего вам выдадут сундук с золотом и почие игровые плюшки. Это довольно интересно выглядит и если вы будете играть и сражаться много, то враги постепенно перестают быть такими опасными. Нужно лишь научиться вовремя уходить от их атак и наносить урон по врагу с максимальной эффективностью. В этом случае вам будет проще выходить из стычки живым и невредимым.

Управление

Ничего нового в плане управления разработчики не придумали — здесь так же имеется виртуальный джойстик в левой части экрана, которым вы пользуетесь для управления героем. Его можно закрепить или сделать плавающим, чтобы в любой части экрана работал. В правой части находятся клавиши атаки и специальных умений, при помощи этих действий вы будете атаковать врагов и использовать навыки для нанесения большего урона и так далее. Ничего нового, но выглядит управление плавно и удобно, придраться не могу. Еще бы геймпад поддерживала игра, тогда вообще цены бы ей не было.

Донат

Стоит отметить, что я играю в данный проект некоторое время и пока что нужды вкладывать реальные деньги не заметил. Да, местами было трудно, но ведь в этом вся фишка игрового процесса, чтобы было тяжело и круто. Но, вы всегда можете вкинуть денег и улучшить своего героя, его экипировку и умения, чтобы потом проще было побеждать врагов. Данная возможность будет у вас абсолютно всегда, все зависит от вашего желания доминировать без лишнего вложения средств. Если пользователь совсем ленивый, то можно вложить денег и улучшить команду до такого уровня, что враги будут умирать буквально с двух нажатий.

Итог

Довольно интересная игра, которая принесет вам массу положительных эмоций, особенно если вы любите этот жанр. Нет ничего сложного или невероятного, вы просто сражаетесь с врагами, караете их своими умениями, копите золото и улучшаете команду, чтобы потом отправиться в бой с еще более мощными монстрами. Уровней очень много, постоянно можно улучшать команду и сражаться по сети, что тоже прибавляет интереса проекту. Нужно лишь научиться сражаться и правильно распределять ресурсы, тогда можно будет спокойно воевать и получать от этого тонну положительных эмоций.