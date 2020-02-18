Обзор Duskwood. Стань детективом

Геймплей

Довольно странная игра, которая предоставляет вам возможность прочувствовать себя в роли детектива, при этом не переходя за пределы чата. Сама по себе игра это и есть чат, в котором вы, будучи детективом, должен проводить расследования, добывать информацию и все в таком духе. Стоит сказать, что разработчикам удалось сохранить атмосферу некого безумия — если откинуть некоторые моменты, то реализм происходящего действительно пугает. Однако, давайте посмотрим более детально на то, что происходит у нас в игре.

Особенности

Стоит сразу отметить, что помимо общения в чате приложение предоставляет еще несколько дополнительных элементов, о которых мы позже поговорим. Однако переписка в чатах является краеугольным элементом виртуального мира — там персонажи сообщают нам определенные вещи, задают вопросы, отвечают и дают возможность отвечать вам. То есть, кто-то из группового чата задает вам вопрос о том, знаете ли вы, например, Ханну. Если вы ответите, что никогда ее не видели, то персонажи в чате отреагируют должным образом, рассказав о данной девушке. Если сказать, что вы ее знаете, то персонажи в чате будут задавать больше конкретных вопросов. То есть, разработчики прописали несколько сценариев, которые развиваются в зависимости от того, что вы будете отвечать в чате. Правда, нужно еще ответить важный момент — отвечать вы можете только заранее написанными вариантами. Написать что-то от себя разработчики не разрешают по весьма понятным причинам.

Расследование

Разработчики постарались максимально реалистично построить эффект общения с реальными людьми. Это неплохо получилось — персонажи отвечают впопад, всегда поддерживают разговор и задают интересные вопросы. Конечно, бывают странные ситуации, когда диалог заходит в тупик из-за ответов персонажей в чате, но в этом есть тоже доля реализма, ведь в реальном мире тоже достаточно часто общение в чате с людьми ни к чему не приводит. Более того, персонажи будут добавлять вас в друзья, чтобы общаться в чате без дополнительных участников, будут задавать вопросы и так далее. Кроме того, вы можете зайти на страницу персонажей и посмотреть информацию о них. Конечно, нужно понимать, что большая часть данных там введена случайным образом и никак не поможет в нашем расследовании, но если вы большой фанат подобных расследований, то стоит изучить и эту информацию. Все же разработчики попытались создать для нас реалистичную ситуацию и у них неплохо получилось.

Итог

Мне очень понравилась реализацию общения с искусственным интеллектом — персонажи переписываются в чате, они задают друг-другу вопросы, ссорятся, разводят конфликты, доказывают что-то. Более того, здесь есть функция просмотра скрытых чатов, когда кто-то из участников группового чата решает пообщаться вдвоем, чтобы никто не видел. Это тоже элемент детективного расследования — вы получаете дополнительную информацию, которая помогает в расследовании пропажи девушки. И это лишь верхушка айсберга — разработчики предоставляют довольно много интересной информации, которая приносит некое удовлетворение в ходе расследования. Это интересно и очень круто, складывается впечатление, что общаешься с реальными людьми.

Я никогда не был большим фанатом текстовых квестов, так что не думал, что данная игра мне понравится или принесет удовольствие. Однако на самом деле оказалось, что игра достаточно привлекательная и увлекательная, чтобы провести в ней очень много времени и все же разгадать, кто здесь похититель. Советую попробовать.