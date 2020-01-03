Обзор EA Sports UFC. Немного не то

Геймплей

Компания EA умеет делать спортивные симуляторы — они приносят львиную долю прибыли, которая необходима любому крупному разработчику для дальнейших релизов. Однако на мобильном рынке компания уже давно себя никак не показывала. Теперь пришло время изменить ситуацию и показать, как могут выглядеть крупные проекты.

Управление

Игровой процесс достаточно интересный и увлекательный — у нас есть боец, который вроде как начинает свой путь в мире единоборств. Мы ему будем помогать в победах над врагами, плюс мы будем прокачивать персонажа, улучшать его характеристики и умения. Все это нужно для того, чтобы побеждать более опытных противников, которые будут встречаться нам на пути. Игровой процесс и правда затягивает, но нужно понимать, что это лишь начало и дальше враги будут более сильными, так что победить их будет крайне тяжело. Нужно будет уклоняться от тяжелых ударов, использовать хитрые приемы и тактики, чтобы даже при менее высоких показателях силы и выносливости наносить точные удары по врагу. Все это напоминает реальный мир, в котором спортсмен тренируется, занимается в заде, а потом выходит на ринг и дерется с весьма сильным врагом за титул.

Встроенные покупки

Собственно, все мы знаем, что сенсорный экран смартфона существенно ограничен в плане элементов управления, так что разработчикам данной игры пришлось существенно сократить возможные комбинации и приемы. Например, обычное нажатие на дисплей является легким и быстрым ударом по корпусу, а свайпы позволяют наносить сильные удары или даже удары снизу по челюсти. Более того, разработчики предоставили возможность уклоняться от ударов противника, блокировать их и переходить в партер для проведения особенно сложных комбинаций. Например, вы можете повалить противника на пол, после чего захватить руку или ногу и вывести прием на болевой захват. Это весьма уместное решение в том случае, если вы не можете победить врага в рукопашном бою — тогда эффективнее будет перейти в партер и там уже нанести решающие удары. Управление довольно простое и понятное, к нему нет никаких претензий.

Итог

Естественно, если игра такого уровня отдается бесплатно, то разработчики планируют зарабатывать на вас иным образом — они будут весьма активно продавать различные игровые бонусы, которые позволят получить преимущество над противником. Да и это же продукт от компании EA, которая даже в платных играх умудряется продавать какие-либо косметические бонусы, что уж и говорить. За реальные деньги вы можете получить более сильного бойца, который будет радовать вас более высокими характеристиками и, естественно, большим количеством побед в боях. Учитывая, что суть игры в этом и заключается, получить такое преимущество действительно полезно, вот только обычным игрокам будет довольно тяжело конкурировать с тем игроком, который вкинул реальные деньги. Это действительно вносит дисбаланс в игровой процесс, так что стоит об этом помнить — донат здесь решает.

Я являюсь большим поклонником EA Sports UFC на консоли и был очень рад попробовать похожий продукт на смартфоне. Конечно, разработчики не смогли перенести аутентичный игровой опыт на мобильную платформу, так что игра в плане геймплея получилась весьма урезанной и насладиться отважными поединками получается с трудом. С другой стороны, это неплохой вариант для преданных поклонников, которые хотят наслаждаться единоборствами вдали от своего компьютера или приставки. Разочаровывают только встроенные покупки, но и это можно пережить, если играть активно и постоянно.