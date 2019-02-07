Обзор Extreme City. Попробуй не разбейся

2019-02-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Extreme City; [98]
Гоночные симуляторы на платформе Android вещь весьма необычная — разрабочики из крупных студий могут себе позволить красивую картинку и качественные сервисы по прокачке авто, но и требуют при этом массу доната. У небольших студий есть хорошие идеи и даже неплохие реализации этих идей, но вот с графикой обычно большая беда. Найти что-то действительно достойное крайне тяжело, тем более у мелких студий нет денег на пиар и они практически ничего о своих проектах не рассказывают. Тем не менее, мне удалось найти действительно хороший продукт, способный удовлетворить запросы большинства геймеров. Игра называется Extreme City и это, фактически, не гоночный симулятор, а просто набор карт, которые нужно проехать. Вот только выполнить задачу будет очень тяжело — нужна не только скорость, но и понимание физики, знание некоторых особенностей управления. То есть, сразу стать крутым гонщиком не получится.

Карьера

Игра представлена в двух режимах — карьера и свободный заезд. Мы для начала поговорим о карьере, так как в начале игры лучше именно на этот режим обратить свое внимание. Вам дают уровни, которые нужно поочередно проходить — проходите первый и вам открывают сразу второй. Уровни довольно сложные и интересные — постоянно нужно адаптироваться, менять направление движения, вписываться в крутые повороты и все в таком духе. Процесс довольно трудный, особенно если вы играете впервые, но если потренироваться и привыкнуть, то получается наслаждаться игровым процессом. Уровни постепенно становятся более сложными, нужно намного больше действий выполнять для победы, но и удовольствия от этого получаешь заметно больше. Режим карьеры очень понравился, он заставляет тренироваться и побеждать на более сложных участках. Но, на этом игра не заканчивается.

Есть также довольно интересный режим вольного заезда, когда у вас есть карта и вы по ней просто катаетесь без каких-то особых задач или требований. Это отличная возможность немного потренироваться и попрыгать с трамплинов, заехать в рампу. В обычных картах, когда вы играете на прогресс, ошибки будут летальными, а здесь любая неудача заканчивается лишь переворотом на колеса и вы заново начинаете свое движение. То есть, ничего страшного — упал и попробовал заново. Режим крутой, позволяет тренироваться и прыгать с трамплинов, исполняя крутые трюки. Думаю, фанатам экстремальных видов спорта это точно понравится.

Прокачка

За прохождение уровней в режиме карьеры вам будут платить немного виртуальных денег, которые можно тратить на боле крутые автомобили. Стоит отметить, что важнее при прохождении уровней иметь правильное понимание происходящего, а не крутое авто. То есть, вы можете потратить кучу денег на крутой суперкар с громадной скоростью, но это не позволит вам точно входить в рампу или прыгать с трамплина. Тем более, что здесь используется закись азота, которая существенно ускоряет ваш автомобиль. Но, само наличие этой функции очень радует.

Итог

Мне игра очень понравилась своей реализацией и физикой — разработчики продумали действительно интересный геймплей, который сразу бросается в глаза и приносит массу положительных эмоций. Нужно отметить, что это не классическая реализация гоночного симулятора и некоторым геймерам такое просто не подойдет по объективным причинам. Кроме того, если вы хотите насладиться графикой высокого уровня, то это тоже не для вас игра — у разработчиков явно были ограниченные ресурсы на графическую составляющую. Зато у них классные уровни и возможность прокачки авто имеется.


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