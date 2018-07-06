Обзор FLIP. Неплохой раннер для релакса...

В последнее время раннеров выходит достаточно мало — геймеры не очень хотят вновь бегать по бесконечным уровням, да и разработчики понимают, что монетизировать такого рода продукцию очень тяжело. Одно дело в стратегии добавить донат, который дает преимущество над другими игроками, совсем другое — позволить покупать какие-то декоративные элементы в игре, где это вовсе не нужно. Тем не менее, иногда раннеры выходят в свет и радуют настоящих ценителей жанра. Если вы частенько ездите на метро или вам нужно периодически убивать время, то FLIP подойдет идеально — игровой процесс очень простой и понятный, он не требует от вас особой ловкости или каких-то нереальных умений. Просто загружаете и начинаете кататься по виртуальному миру, собирая бонусы и наслаждаясь управлением. Мне вот игра очень понравилась, так что пришло время и вам рассказать о преимуществах этого проекта.

Геймплей

Собственно, игра представляет из себя классический раннер, в котором у вас есть возможность кататься по тоннелю и проходить тем самым определенные участки карты. Стоит понимать, что здесь разработчики реализовали массу интересных элементов геймплея, которые мне сразу даже в голову и не приходили. Например, наш персонаж собирает цветные шарики на полу и тем самым красит себя в определенный цвет. Далее, вы можете проходить только через те преграды, которые окрашены в этот же цвет. Если вы в синем цвете проезжаете сквозь забор оранжевого цвета, то персонаж получает урон и рано или поздно игра будет закончена. Это вынуждает вас активно двигаться, думать наперед и очень быстро менять тактику поведения на игровом поле. Из-за этого игровой процесс получается очень активным, скучать не получится даже тем, кто обычно засыпал в проектах этого жанра. Это первое, что мне очень понравилось.

Управление

Здесь реализовано самое простое управление из всех, что вообще можно придумать. Если вы нажимаете вправо, то наш персонаж поворачивает свой сноуборд и двигается в этом направлении, если вы нажимаете влево, то герой отправляется в противоположную сторону. Это довольно простой процесс, который не требует от вас каких-то особых знаний или навыков, так что начать играть будет максимально просто. С другой стороны, когда играешь длительное время, то появляется ощущение, что хочется большего разнообразия, а у тебя его просто нет и не будет в этой игре.

Донат

Я уже говорил, что как-то вмонтировать монетизацию в мобильную игру жанра раннер очень проблематично — пользователи такие игры загружают совсем не для того, чтобы вкладывать в них свои деньги. Так что создатели этого проекта решили пойти другим путем и добавили рекламу. Вы проигрываете, и в игре появляется окошко, в котором вам предлагают «воскрешение» за просмотр рекламы. Вы как бы ничего не платите за это, но при этом разработчик получает средства на свой счет и может получать какие-то ресурсы для дальнейшей деятельности и выпуска новых игр и проектов.

Итог

Я никогда не был большим фанатом раннеров, так как в случае чего лучше почитаю книгу в метро, чем буду играть в подобные игры. Дело в том, что в таких проектах обычно нет никакого прогресса и достигать чего-либо просто нет смысла. Тем не менее, FLIP выглядит очень привлекательно и стильно, управление максимально простое, есть масса вариантов того, как можно обходить преграды. Вам нужно лишь научиться правильно распределять свои силы, уходить от столкновений и тогда можно будет говорить о продуктивном прохождении. Мне проект понравился, а значит большинству пользователей он тоже будет понятен.