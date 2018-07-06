Обзор FLIP. Неплохой раннер для релакса...

В последнее время раннеров выходит достаточно мало — геймеры не очень хотят вновь бегать по бесконечным уровням, да и разработчики понимают, что монетизировать такого рода продукцию очень тяжело. Одно дело в стратегии добавить донат, который дает преимущество над другими игроками, совсем другое — позволить покупать какие-то декоративные элементы в игре, где это вовсе не нужно. Тем не менее, иногда раннеры выходят в свет и радуют настоящих ценителей жанра. Если вы частенько ездите на метро или вам нужно периодически убивать время, то FLIP подойдет идеально — игровой процесс очень простой и понятный, он не требует от вас особой ловкости или каких-то нереальных умений. Просто загружаете и начинаете кататься по виртуальному миру, собирая бонусы и наслаждаясь управлением. Мне вот игра очень понравилась, так что пришло время и вам рассказать о преимуществах этого проекта.
ГеймплейСобственно, игра представляет из себя классический раннер, в котором у вас есть возможность кататься по тоннелю и проходить тем самым определенные участки карты. Стоит понимать, что здесь разработчики реализовали массу интересных элементов геймплея, которые мне сразу даже в голову и не приходили. Например, наш персонаж собирает цветные шарики на полу и тем самым красит себя в определенный цвет. Далее, вы можете проходить только через те преграды, которые окрашены в этот же цвет. Если вы в синем цвете проезжаете сквозь забор оранжевого цвета, то персонаж получает урон и рано или поздно игра будет закончена. Это вынуждает вас активно двигаться, думать наперед и очень быстро менять тактику поведения на игровом поле. Из-за этого игровой процесс получается очень активным, скучать не получится даже тем, кто обычно засыпал в проектах этого жанра. Это первое, что мне очень понравилось.
УправлениеЗдесь реализовано самое простое управление из всех, что вообще можно придумать. Если вы нажимаете вправо, то наш персонаж поворачивает свой сноуборд и двигается в этом направлении, если вы нажимаете влево, то герой отправляется в противоположную сторону. Это довольно простой процесс, который не требует от вас каких-то особых знаний или навыков, так что начать играть будет максимально просто. С другой стороны, когда играешь длительное время, то появляется ощущение, что хочется большего разнообразия, а у тебя его просто нет и не будет в этой игре.
ДонатЯ уже говорил, что как-то вмонтировать монетизацию в мобильную игру жанра раннер очень проблематично — пользователи такие игры загружают совсем не для того, чтобы вкладывать в них свои деньги. Так что создатели этого проекта решили пойти другим путем и добавили рекламу. Вы проигрываете, и в игре появляется окошко, в котором вам предлагают «воскрешение» за просмотр рекламы. Вы как бы ничего не платите за это, но при этом разработчик получает средства на свой счет и может получать какие-то ресурсы для дальнейшей деятельности и выпуска новых игр и проектов.
ИтогЯ никогда не был большим фанатом раннеров, так как в случае чего лучше почитаю книгу в метро, чем буду играть в подобные игры. Дело в том, что в таких проектах обычно нет никакого прогресса и достигать чего-либо просто нет смысла. Тем не менее, FLIP выглядит очень привлекательно и стильно, управление максимально простое, есть масса вариантов того, как можно обходить преграды. Вам нужно лишь научиться правильно распределять свои силы, уходить от столкновений и тогда можно будет говорить о продуктивном прохождении. Мне проект понравился, а значит большинству пользователей он тоже будет понятен.