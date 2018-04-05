Обзор Fit Fantasy. Интересная реализация

Стоит сказать, что разработчики игровых проектов достаточно редко радуют нас чем-то действительно интересным, так как неиспользованных идей осталось мало. Практически каждую интересную тематику или даже жанр уже заездили десятком однотипных продуктов, которые уже прилепись пользователям и те не хотят тратить свои силы на такие вот развлечения. На фоне этого однообразия, игра Fit Fantasy меня заинтересовала больше всего. Дело в том, что разработчики продукта решили удивить вас действительно интересной механикой игры — вам нужно не просто сидеть дома и тыкать пальцем в экран, но и ходить в реальном мире, зарабатывая за это какие-то баллы. Это выглядит прикольно, плюс я уже давно таких проектов не видел, так что мне стало интересно и я попробовал. Весьма годный игровой процесс, который вам точно понравится, особенно если вы выходите хоть иногда из квартиры.

Игровой процесс

Собственно, вся игра построена на сражениях вашей бравой команды против разного рода противников на игровой карте. Сама карта представляет из себя цепочку уровней, на каждом вас ожидает повышение сложности — то больше противников становится, то они становятся плотнее и сильнее, то у них какие-то умения появляются. В этом плане ничего нового, но разработчик вполне адекватно продумал все игровые моменты, чтобы вы играли с удовольствием и вам не было скучно на протяжении всего процесса. Чтобы побеждать на уровнях, вам нужно постоянно улучшать свою команду, их обмундирование и сражаться с новыми врагами. Это тоже продумано довольно интересно, улучшения не однообразные, так что получать удовольствие можно и от этой составляющей проекта. Правда, для улучшения нам нужны специальные монеты, которые можно получить только в реальном мире.

Ходьба

Разработчики решили, что неплохо было бы вас мотивировать на прогулки или пробежки. Так что монеты для улучшения героев вы получаете именно за пройденное расстояние — подключаем ваш умный браслет, либо просто смартфон, если первого у вас нет, и начинаем свое путешествие. Когда вы проходите определенное количество шагов, вам дают монеты, вы можете улучшить своего героя или всю команду, а дальше уже вам решать. Можно отправиться на сражения и постепенно проходить уровни, а можно пойти еще прогуляться и вновь поднять уровень команды, а потом одним махом пройти сразу уровней пять, не меньше. В этом плане у вас полная свобода.

Донат

Я настоятельно не рекомендую вкладывать средства в эту игру, она того не стоит. Не могу сказать, что она плохая, просто не тот жанр, в который стоит вкладывать свои средства, как по мне. Однако, такая возможность тут имеется — вы можете за реальную валюту купить кристаллов и за них уже улучшать оружие и пополнять запас своих монеток. Это позволит вам быстрее развиваться вот только какой в этом смысл? Плюс, стоит понимать, что данная игра позволяет зарабатывать кристаллы за просмотр видеороликов с рекламой, там дают меньше валюты, но и вы мои деньги тратить не будете, что тоже приятно.

Итог

Это отличная игра для тех, кто хочет гулять на улице, но постоянно не может себя мотивировать для этого. Я сам большой домосед и лучше фильм вечером посмотрю, чем пойду на прогулку, но игрушка эта меня заставляет выходить из дома, ведь хочется команду улучшить и пройти дальше. Это круто, когда есть такого рода игры, в которые можно играть, они связаны с реальной активностью и не требуют от вас вложения средств. Правда, это совсем не та игра, куда нужно вкладывать свои кровные, ведь преимущество будет слишком слабым. Но, попробовать саму игру настоятельно рекомендую, она классная.