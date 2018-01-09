Обзор Fit. Стильно расслабляемся

2018-01-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Fit; [105]
Большинство современных мобильных игр создаются с упором на донат или какие-то функции аналогичного рода. То есть, вам приходится либо много-много играть для достижения определенных целей, либо тратить свои средства, дабы оставаться на уровне с другими игроками и это достаточно сильно раздражает, ведь не у всех есть деньги для того, чтобы вкладывать их в мобильные игры. На фоне массы игрушек с упором на донат и рекламу, игра Fit меня очень порадовала своей простой, легкостью в освоении и простотой - вы можете спокойно играть, наслаждаться игровым процессом и получать от этого тьму удовольствия, без вложения средств. Это важный момент, так как хочется играть спокойно и не думать о том, что нужно вложить тьму средств на улучшения, покупку энергии или что-то в таком духе. Играете себе, убиваете время и этого достаточно для того, чтобы я считал игру достойной - для большинства игроков этих преимуществ будет достаточно.

Геймплей

Игровой процесс достаточно прост - у вас есть геометрическая фигура, которая движется по часовой стрелке или против нее, а внизу имеется формочка для этой фигуры. Вам нужно просто вовремя нажать на экран и фигурка попадет в формочку, а вам начислят игровое очко и вы будете играть дальше. Стоит отметить, что фигурки постепенно становятся сложнее и сложнее, так что через какое-то время вам будет проблематично попадать фигуркой в форму с первого раза, но в этом и заключается фишка проекта - чем дольше вы играете, тем больше удовольствия получаете. Плюс, стоит понимать, что такого рода проекты рассчитаны на длительные промежутки времени, то есть взять, поиграть пару часов и пойти дальше нет смысла - здесь нужно играть долго, упорно и постоянно, только в этом случае у вас будет какой-то результат и прогресс. Да, здесь нужно будет тренироваться и потеть, вы все правильно поняли.

Уровни

Разработчик решил не морочить себе голову с уровнями и поднятием сложности, так что уровень здесь один - вы заходите и сразу на него попадаете, нужно лишь попадать фигурами в формочки и получать от этого моральное удовольствие. Сложность здесь повышается за счет более сложных фигур - если поместить кубик в форму будет легко, то со сложными треугольниками и прочими непонятными фигурами будет куда сложнее, Уж поверьте мне. Здесь же вы ощущаете повышение сложности и когда игра не ведет себя однообразно, то можно спокойно играть и наслаждаться, скучно здесь точно не будет, это факт.

Донат

Естественно, разработчики хотят получать деньги со своего проекта - это достаточно важный элемент разработки игровых проектов, ведь написать и нарисовать игру весьма дорого и долго. Но, здесь явного доната нет и тратить деньги на покупку энергии или чего-то в таком духе вас не просят, просто иногда показывается реклама и вам предлагают купить валюту и открыть нового персонажа. Это не так уж сильно влияет на игровой процесс, дабы вы отказывались от игры из-за тяжелого доната. С другой стороны, реклама иногда прямо бесит и некоторые игроки к этому относятся весьма негативно.

Итог

Мне игра понравилась - она позволяет убивать время с удовольствием, играть много, долго и не думать о том, что у вас что-то не получится и придется с самого начала стараться и потеть. Здесь от уровня к уровню сложность меняется весьма стремительно и вы сможете вернуться к своим сложным фигурам очень быстро. Добавляем сюда графику, которая лично мне очень понравилась, плюс музыка неплохая и получаем просто шикарную атмосферу для того, чтобы играть и добиваться успеха в этом виртуальном мире. Стоит попробовать - рекомендую.


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