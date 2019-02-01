Обзор FlamingCore. Для ценителей хардкора

Большая часть современных игровых проектов для мобильных телефонов создается на основе копирования других успешных игр. То есть, разработчики обычно просто берут уже успешную механику, переделывают ее под себя и начинают продавать пользователям встроенные покупки уже немного другим образом. Очень редко попадаются игры, которые реально могут выделиться на фоне остальных, на такие игры сразу обращаешь внимание и начинаешь получать удовольствие буквально с первой секунды прохождения. Например, я поиграл некоторое время в FlamingCore и получил истинное наслаждение — это действительно та игра, которая поднимаем настроение и выделяется на фоне остальных проектов. Давайте познакомимся с игрой более пристально и посмотрим, почему она отличается от конкурентов и почему это так важно в последнее время. Итак, окунаемся в удивительный виртуальный мир с шариком в главной роли.

Геймплей

Главная особенность игрового процесса в возможности замедлять время. Вы можете в любой момент немного остановить течение времени и понять, в какую сторону нужно двигаться. У нас есть виртуальный герой в виде шара, который способен разрушать потенциальных противников после точного попадания. Вот только сам виртуальный мир не так уж любезен и любой вылет за пределы платформы означают конец игры. Вам нужно нажимать на свой шарик, отправлять его в нужном направлении и следить за тем, чтобы он попал точно в цель. После этого нужно опять резко нажимать на шарик и следить за дальнейшими его действиями, чтобы не просто победить одну цель, но и пробраться дальше по уровням. Игра довольно сложная и вам нужно будет много трудиться, чтобы не проиграть. Например, нужно будет много тренироваться, чтобы научиться вовремя ловить шарик и отправлять его в правильном направлении.

Во время того, как вы отправили шарик в нужном направлении, вы обязаны примерно контролировать происходящее и прогнозировать то, куда он отправится. В нужный момент вы «ловите» пальцем шарик и отправляете его в другую сторону. Нужно атаковать противника в тот момент, когда у него нет защищенного поля и при этом не попадать на выстрелы вышек. Сначала это кажется невозможным, но постепенно вы начинаете привыкать к сложному геймплею и можно уже более аккуратно и точно попадать по противникам своим шаром. Главное понимать, что эта казуальная игра требует от вас действительно хорошей реакции и понимания механик.

Донат

Встроенные покупки представлены в довольно простой и понятной форме — вы можете купить виртуальную валюту, которая нужна для открытия новых виртуальных миров или пополнить энергию. Пополнение энергии довольно полезная штука, так как проигрывать в начале вы будете очень много и энергия закончится крайне быстро. Значит, разработчики будут предлагать вам пополнить энергию и делать это постоянно. Не скажу, что это прямо мешает, но изначально хочется играть больше, а ограничение по энергии не позволяет этим заниматься.

Итог

Разработчики придумали весьма необычную реализацию игрового процесса, который вроде как требует от вас хорошей реакции, хотя игра реализована в жанре казуальных проектов. На рынке не так много подобных игр, так что продукт сразу бросается в глаза и от него не хочется отрываться. Можно с удовольствием играть день ото дня, тренировать свою реакцию, проходить новые сложные уровни и убивать время в поездках или ожидании чего-либо. Конечно, продукт далеко не идеален, у него есть свои недостатки в виде встроенных покупок, но в целом это тот продукт, который способен выделяться на фоне остальных.