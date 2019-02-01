Обзор FlamingCore. Для ценителей хардкора

2019-02-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - FlamingCore; [104]
Большая часть современных игровых проектов для мобильных телефонов создается на основе копирования других успешных игр. То есть, разработчики обычно просто берут уже успешную механику, переделывают ее под себя и начинают продавать пользователям встроенные покупки уже немного другим образом. Очень редко попадаются игры, которые реально могут выделиться на фоне остальных, на такие игры сразу обращаешь внимание и начинаешь получать удовольствие буквально с первой секунды прохождения. Например, я поиграл некоторое время в FlamingCore и получил истинное наслаждение — это действительно та игра, которая поднимаем настроение и выделяется на фоне остальных проектов. Давайте познакомимся с игрой более пристально и посмотрим, почему она отличается от конкурентов и почему это так важно в последнее время. Итак, окунаемся в удивительный виртуальный мир с шариком в главной роли.

Геймплей

Главная особенность игрового процесса в возможности замедлять время. Вы можете в любой момент немного остановить течение времени и понять, в какую сторону нужно двигаться. У нас есть виртуальный герой в виде шара, который способен разрушать потенциальных противников после точного попадания. Вот только сам виртуальный мир не так уж любезен и любой вылет за пределы платформы означают конец игры. Вам нужно нажимать на свой шарик, отправлять его в нужном направлении и следить за тем, чтобы он попал точно в цель. После этого нужно опять резко нажимать на шарик и следить за дальнейшими его действиями, чтобы не просто победить одну цель, но и пробраться дальше по уровням. Игра довольно сложная и вам нужно будет много трудиться, чтобы не проиграть. Например, нужно будет много тренироваться, чтобы научиться вовремя ловить шарик и отправлять его в правильном направлении.

Во время того, как вы отправили шарик в нужном направлении, вы обязаны примерно контролировать происходящее и прогнозировать то, куда он отправится. В нужный момент вы «ловите» пальцем шарик и отправляете его в другую сторону. Нужно атаковать противника в тот момент, когда у него нет защищенного поля и при этом не попадать на выстрелы вышек. Сначала это кажется невозможным, но постепенно вы начинаете привыкать к сложному геймплею и можно уже более аккуратно и точно попадать по противникам своим шаром. Главное понимать, что эта казуальная игра требует от вас действительно хорошей реакции и понимания механик.

Донат

Встроенные покупки представлены в довольно простой и понятной форме — вы можете купить виртуальную валюту, которая нужна для открытия новых виртуальных миров или пополнить энергию. Пополнение энергии довольно полезная штука, так как проигрывать в начале вы будете очень много и энергия закончится крайне быстро. Значит, разработчики будут предлагать вам пополнить энергию и делать это постоянно. Не скажу, что это прямо мешает, но изначально хочется играть больше, а ограничение по энергии не позволяет этим заниматься.

Итог

Разработчики придумали весьма необычную реализацию игрового процесса, который вроде как требует от вас хорошей реакции, хотя игра реализована в жанре казуальных проектов. На рынке не так много подобных игр, так что продукт сразу бросается в глаза и от него не хочется отрываться. Можно с удовольствием играть день ото дня, тренировать свою реакцию, проходить новые сложные уровни и убивать время в поездках или ожидании чего-либо. Конечно, продукт далеко не идеален, у него есть свои недостатки в виде встроенных покупок, но в целом это тот продукт, который способен выделяться на фоне остальных.

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