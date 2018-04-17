Обзор Fling Fighters. Сражения по сети

2018-04-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Fling Fighters; [105]
Сейчас разработчики мобильных продуктов понимают, что им нужно делать не просто хорошие игры, а что-то такое, что может увлечь игрока на длительное время. Никто сейчас не хочет играть в стратегии в реальном времени, так как туда нужно вкладывать очень много своего свободного времени и сил, плюс нужно постоянно заходить и играть, иначе нет смысла вообще начинать эту затею. У меня, да и у многих игроков тоже, нет времени на то, чтобы каждый день заходить в игру и смотреть что там происходит. Хочется зайти в свободное время, поиграть и получить от этого удовольствие, после чего забыть и пойти дальше заниматься своими делами. Думаю, если вы тоже не очень любите проводить в мобильных приложениях половину своей жизни, вам эта игра очень понравится. Fling Fighters является ярким примером того, как можно создавать простые игры и за счет этого привлекать к себе внимание. Собственно, давайте посмотрим что нам там придумали.

Геймплей

Игровой процесс очень увлекательно представлен и вы можете спокойно вливаться в сражение без каких-либо навыков и умений. Игровое поле представляет собой плоскость, на который вы и ваш противник нарисованы с видом сбоку. У каждого персонажа есть своя полоска очков жизней, вам нужно лишь снести врагу эту полосу раньше, чем он сделает тоже самое, только с вами. Итак, у вас в руках есть какой-то предмет, он у каждого персонажа разный, и его нужно бросать по противнику. При этом, на игровом поле будет нарисована ваша траектория броска, по которой предмет будет лететь на противника. Можно двигаться назад вперед и комбинировать это с траекторией, чтобы попадать по противнику. Он, в свою очередь, будет бросать по вам свой предмет и тоже будет целиться. надеясь попасть в голову (больше всего урона). Все, весь игровой процесс я описал, можно браться за смартфон и атаковать.

Управление

Я не могу сказать, что разработчики придумали что-то невероятное, но управление здесь достаточно простое и понятное. У вас в левой нижней части экрана имеется ползунок, когда за него тянешь влево или вправо, ваш герой двигается назад вперед на игровом поле. В правой части экрана имеется клавиша броска, плюс клавиша прыжка и специальной атаки. Все, вам нужно лишь привыкнуть к управлению и вовремя использовать прыжок с красной кнопкой, тогда можно победить любого противника. Думаю, это получится буквально с пятой минуты игры.

Донат

Конечно же, донат здесь есть и он достаточно больно бьет по самолюбию обычного игрока. Дело в том, что здесь игра заточена под мультиплеер и играть против реальных игроков, которые сильно улучшили своего персонажа, достаточно тяжело. Нужно постоянно двигаться и попадать в голову, при этом не получая урона в обратную сторону. Это очень тяжело, особенно если учитывать, что у врага больше жизней и больше урона. Меня вот убил противник с двух попаданий в туловище, даже не в голову, потому что у него был громадный урон, который он получил за счет быстрого апгрейда.

Итог

Отличная игра с отличной реализацией идеи для мультиплеерных сражений — у каждого игрока одинаковые условия для драки, побеждает тот, кто лучше ориентируется в игре и лучше попадает противнику в голову, плюс нужно прыгать и так далее. Но, вся эта красота разваливается в тот момент, когда попадаешь против персонажа, у которого громадный уровень и он наносит такой урон, что как будто с боссом сражаешься. Донат частенько портит игровые проекты, этот не станет исключением. Играть без вложения реальных денег достаточно тяжело, особенно если вы хотите получить от этого удовольствие, а не просто страдать.


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