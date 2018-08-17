Обзор Flip the Knife. Развлекаем нервы

Казуальные игры не просто так пользуются огромной популярностью среди геймеров. Дело в том, что не у всех есть время на длительные игровые сессии. Некоторые проекты требуют по 20-30 минут в игре, что для некоторых просто немыслимо. Вот едете вы на работу и хотите пару минут чем-то себя занять, не смотреть же в окно метро, правда? Вот только стрелять в шутер или проходить стратегию довольно сложно, в любой момент нужно будет закончить сессию и выйти из вагона или такси, а игра то еще не закончилась. Именно по этой причине казуальные игры выглядят так привлекательно — вы загрузили Flip the Knife, попробовали, поиграли и забыли. В метро достали смартфон, поигрались пару минуток и в любой момент закрыли приложение, отправились дальше заниматься своими делами. Игра очень классная и увлекательная, так что обязательно посмотрите, а я пока расскажу вам, почему это приложение стоит вашего внимания.

Геймплей

Игровой процесс максимально простой и понятный — у вас есть небольшое игровое поле, оно выполнено в виде островка круглой формы, и есть нож, который воткнули в это поле. Ваша задача в том, чтобы потянуть нож вверх и сделать это так, чтобы при падении вниз он вновь врезался в землю, а не просто упал плашмя или что-то в таком духе. На самом деле ничего сложного в этом нет, вам нужно лишь немного потренироваться и тогда понимание игровых механик приходит само по себе. Просто тянете пальцем вверх и тренируетесь запоминать амплитуду. Если все получится, то вы сможете без труда множество раз попадать ножом в пол и получать за каждое попадание по одной золотой монетке. Мне понадобилось буквально десять минут, чтобы наловчиться и привыкнуть постоянно бросать нож в правильной амплитуде. Это удобно, особенно если вы стоите на одном месте — тогда промазать почти нереально.

Ножи

В игре есть огромное разнообразие ножей, которые вы не можете купить. Их можно лишь выбить в лотерее, для участия в которой нужно покупать билеты или тратить золотые монетки. Ножи очень стильно выглядят и если вы играете очень долго, то такая перемена вам явно будет приятна. И у каждого ножа есть свои характеристики скорости — чем она выше, тем быстрее нож прокручивается в воздухе. Это полезно, если вы натренировались на быстром варианте — тогда попадать получается за более короткое время. Но, опять же, это еще и декоративный элемент, так что играйте тем, что вам больше по душе.

Донат

Встроенные покупки здесь есть, как и во всех бесплатных играх. Иногда нам предлагают посмотреть рекламу, чтобы продолжить успешную серию, иногда предлагают удвоить прибыль от победы. Это довольно приятный вариант сотрудничества игрока и разработчика, ведь вы не тратите свои деньги, а создатель игры их получает. Помимо этого, иногда за рекламу дают лишний раз покрутить лотерею и выиграть новый нож или золотые монеты, что тоже приятно. В остальном донат вовсе никак не влияет на игровой процесс и не портит общую картину. Лучшая реализация встроенных покупок.

Итог

Мне всегда такие игры нравились, так как они позволяют не просто тратить время впустую, а проводить его с удовольствием. Постепенно игрок будет тренироваться и чаще попадать в землю, будет активнее работать над заработком золотых монеток. Арсенал ножей весьма обширный, он выглядит довольно привлекательно и если вы давно хотели себе что-то подобное, то обязательно советую присмотреться к продукту. Разработчики дают возможность играть и наслаждаться этим бесплатно, лишь иногда показывают рекламу, и то от нее можно отказаться. Лучший вариант убить время в поездке.