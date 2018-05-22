Обзор FlipTheGun. Постреляем...

Современные мобильные игры направлены на два типа пользователей — первый хочет играть в короткие сессии, пока едет с работы на метро, а второй хочет по приезду домой сесть в кресло и поиграть во что-то более серьезное. Собственно, второй тип игрушек более интересен для читателей, но вот не задалось у разработчиков — в последнее время действительно крутых проектов очень мало, буквально каждая вторая игра оказывается казуальным продуктом. Сегодня мы расскажем о казуальной игре FlipTheGun, которая вам должна понравиться — она простая, лёгкая, но приносит столько удовольствия, сколько это вообще возможно. Достаёшь смартфон из кармана, стреляешь из пистолета в виртуальном мире, после чего спокойненько отправляешься заниматься своими делами. Вообщем, крутой вариант того, как провести короткий промежуток времени с радостью и пользой. Давайте же посмотрим, что умеет эта новинка.

Геймплей

В основе игрового процесса лежит вполне простое действие — вам нужно стрелять. В воздухе висит пистолет и когда вы стреляете, он взлетает вверх. Да, понимаю, далеко не самая интересная механика, да и от реального мира находится максимально далеко, но у вас будет возможность насладится этим процессом. Суть в том, чтобы выждать момент и нажать на экран для выстрела ровно тогда, когда ствол нацелен вниз, тогда оружие взлетает вверх, позволяя вам еще немного выждать и выстрелить. Если просто стрелять, то можно выпустить снаряд в плохой момент и ваше оружие улетит вниз, а игра будет окончена. Тоже самое происходит, если вы длительное время ждете — оружие прокрутится и упадет камнем вниз. Вообщем, здесь нужно тренировать реакцию и нажимать на экран ровно в тот момент, когда сиво нацелен вниз. Только в этом случае у вас все получится хорошо.

Сложность

Стоит отметить, что разработчики не сильно заморачивались относительно сложности прохождения их проекта. Это что-то вроде раннера, где конца уровню нет и сложность повышается лишь в вашей голове. То есть, если долго играешь и видишь, как цифры растут, то начинаешь ошибаться и нервничать, хотя никакого роста сложности здесь нет. Вы просто играете, смотрите как ваше оружие на экране прыгает вверх и крутится, собираете монетки и ускорители, получаете от этого удовольствие и радость. Сильно стараться нет смысла, это не та игра, где за старания вас как-то вознаграждают.

Донат

Здесь за реальные деньги можно получить оружие, которое выглядит круто и позволяет вам получать больше очков и денег зарабатывать. Например, вы можете купить премиум и тогда вам дадут крутой автомат или пистолет. Есть ли в этом смысл? Думаю, что никакого — крутое оружие можно получить и просто просмотрев рекламный ролик или отправив приглашения друзьям. Стоит отметить они фишку — программа никак не может проверить реально ли вы отправили приглашение или нет. Можно просто открывать окно отправки и отменять его, а попытка будет зачитана. Я так получил пару крутых автоматов и при этом не беспокоил своих друзей.

Итог

Игрушка получилось красочной и простой в освоении — не нужно постоянно думать над тем, как пройти очередной уровень, как заработать ресурсы и так далее. Зашел в любое время дня и ночи, пострелял, получил моральное удовлетворение изошел дальше работать или чем-то другим заниматься. Здесь нет назойливого доната, ведь он ничего не решает, нет рекламных вставок. Просто делитесь игрой с друзьями и играйте, вам будут давать крутые автоматы и прочие бонусы. Шикарный вариант для тех, кто хочет иногда развлечься и не тратить при этом много времени и сил.