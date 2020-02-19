Обзор Freeletics. Оздоровляемся

Довольно часто читатели задают вопросы о хорошем приложении для работы со своим телом, но мало кто в итоге находит ответ. Мы сегодня решили, что пора бы обратить внимание на приложения про спорт, и проектировани одно весьма качественное приложение. Оно точно вас порадует и позволит заниматься спортом с удовольствием, радостью и наслаждением.
Тренировки
Мне очень понравилась реализация тренировок, так как пользователь получает действительно удобный и понятный механизм работы со своим телом. Вы просто выбираете подходящую для вас тренировку на определенную группу мышц, после чего начинаете активно заниматься. К примеру, выбираем тренировку на нижнюю группу мышц — вы приседаете, делаете растягивания и так далее, приложение в процессе показывает вам все необходимые упражнения и так далее. То есть, пользователю не нужно заниматься чем-то слишком сложным, самостоятельно выстраивая систему упражнений, для этого достаточно просто следовать инструкциям из приложения. И тогда у вас не будет никаких проблем, ведь пользователю банально не нужно делать ничего, кроме того, что показано на дисплее смартфона. И это действительно круто, особенно на фоне других программ, в которых нет видеоуроков, например.
Знакомство
Нужно понимать, что не все из нас заядлые спортсмены, которые могут похвастаться обширными познаниями в области спорта — некоторым пользователям достаточно трудно подобрать для себя нужные упражнения или направление в развитии. Для этого разрабочики приложения придумали весьма удобное меню, в котором пользователь может получить необходимую ему информацию. Это действительно удобно, так как вы просто открываете меню, выбираете упражнения на отдельные части тела и выбираете то, что вам больше всего нравится. Например, вам хочется делать упражнения — смотрите видео, читаете комментарии и делаете упражнение, тренируя свое тело. Данное меню позволяет людям, которые пока что не особо разобрались в своих нуждах и потребностях, легко разобраться в ситуации и найти те тренировки, которые будут приносить пользу и удовольствие. Все же спорт должен радость тоже приносить.
Личный тренер
Довольно интересным элементом продукта является личный тренер, который помогает вам развиваться и достаточно четко дает задания, которые нужно выполнять. Конечно, ни о каком реальном личном тренере речи не идет, просто приложение отслеживает ваши успехи и на основании этого делает программу, по которой лично вы будете заниматься. Она зависит от вашей физической подготовки, активности и уделенного на тренировки времени. И, что самое грустное, это платная функция — вы не можете в бесплатной версии приложения пользоваться услугами виртуального личного тренера. Это довольно грустно, так как это весьма полезная фишка, которая действительно дает результат. С другой стороны, сейчас идет акция и если купить подписку сразу на год, то получается очень доступно. Намного дешевле, чем оплата того же личного тренера в тренажерном зале, который будет вам помогать.