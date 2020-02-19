Обзор Freeletics. Оздоровляемся

Тренировки

Довольно часто читатели задают вопросы о хорошем приложении для работы со своим телом, но мало кто в итоге находит ответ. Мы сегодня решили, что пора бы обратить внимание на приложения про спорт, и проектировани одно весьма качественное приложение. Оно точно вас порадует и позволит заниматься спортом с удовольствием, радостью и наслаждением.

Знакомство

Мне очень понравилась реализация тренировок, так как пользователь получает действительно удобный и понятный механизм работы со своим телом. Вы просто выбираете подходящую для вас тренировку на определенную группу мышц, после чего начинаете активно заниматься. К примеру, выбираем тренировку на нижнюю группу мышц — вы приседаете, делаете растягивания и так далее, приложение в процессе показывает вам все необходимые упражнения и так далее. То есть, пользователю не нужно заниматься чем-то слишком сложным, самостоятельно выстраивая систему упражнений, для этого достаточно просто следовать инструкциям из приложения. И тогда у вас не будет никаких проблем, ведь пользователю банально не нужно делать ничего, кроме того, что показано на дисплее смартфона. И это действительно круто, особенно на фоне других программ, в которых нет видеоуроков, например.

Личный тренер

Нужно понимать, что не все из нас заядлые спортсмены, которые могут похвастаться обширными познаниями в области спорта — некоторым пользователям достаточно трудно подобрать для себя нужные упражнения или направление в развитии. Для этого разрабочики приложения придумали весьма удобное меню, в котором пользователь может получить необходимую ему информацию. Это действительно удобно, так как вы просто открываете меню, выбираете упражнения на отдельные части тела и выбираете то, что вам больше всего нравится. Например, вам хочется делать упражнения — смотрите видео, читаете комментарии и делаете упражнение, тренируя свое тело. Данное меню позволяет людям, которые пока что не особо разобрались в своих нуждах и потребностях, легко разобраться в ситуации и найти те тренировки, которые будут приносить пользу и удовольствие. Все же спорт должен радость тоже приносить.

Итог

Довольно интересным элементом продукта является личный тренер, который помогает вам развиваться и достаточно четко дает задания, которые нужно выполнять. Конечно, ни о каком реальном личном тренере речи не идет, просто приложение отслеживает ваши успехи и на основании этого делает программу, по которой лично вы будете заниматься. Она зависит от вашей физической подготовки, активности и уделенного на тренировки времени. И, что самое грустное, это платная функция — вы не можете в бесплатной версии приложения пользоваться услугами виртуального личного тренера. Это довольно грустно, так как это весьма полезная фишка, которая действительно дает результат. С другой стороны, сейчас идет акция и если купить подписку сразу на год, то получается очень доступно. Намного дешевле, чем оплата того же личного тренера в тренажерном зале, который будет вам помогать.Приложение действительно очень удобное для тех, кто хочет заниматься дома или на стадионе, не посещая тренажерный зал. Вы просто выбираете упражнение, которое вам необходимо, после чего начинаете заниматься, получая от этого и пользу, и удовольствие. Конечно, здесь все упражнения созданы для работы с собственным весом, то есть наращивать мышцы приложение вам не планирует, оно нацелено на укрепление того, что уже есть. Настоятельно рекомендуем попробовать, чтобы оценить возможности софта.