Обзор HARPER ABX-210. Недорогой смарт ТВ медиаплеер

2019-08-25, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER ABX-210; [131]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию смарт ТВ медиаплеер от компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами модель ABX-210.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в привычной для компании HARPER упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Смарт ТВ медиаплеер
  • Кабель HDMI
  • Адаптер питания
  • Пульт ДУ
  • Батарейки ААА
  • Документация

Внешний вид и функционал

Перед нами компактная ТВ приставка, позволяющая превратить даже самый обычный телевизор в SMART TV. Корпус девайса выполнен из пластика в черном цвете, который не боится следов от пальцев. Благодаря своим небольшим размерам устройство можно установить на любое удобное для вас место. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху нет никаких элементов управления. Здесь присутствует лишь надпись компании HARPER.

На одной из граней расположено сразу 2 USB порта и слот для карты памяти microSD.

На верхней гране устройства находятся следующие разъемы: для питания, HDMI, AV, LAN и для подключения каоксиального кабеля.

Разработчики позаботились о том, чтобы вы могли использовать данное устройство в одной паре с любым телевизором. Если нет возможности подключиться при помощи HDMI кабеля, то используется AV кабель. Кроме того, благодаря соответствующему разъему приставка поддерживает многоканальный звук, что позволяет смотреть свои любимые фильмы и видео ролики в качественном звучании.

Снизу находятся пластиковые ножки, позволяющие устойчиво стоять на поверхности вашего стола. Кроме того, здесь же есть специальные отверстия для подвешивания девайса на стену. Другими словами, пользователи сумеют установить данную приставку в любое удобное место.

В комплектации с устройством находится пульт ДУ, который позволяет управлять всеми необходимыми функциями и может переключиться в режим мышки. Однако для максимального комфорта пользователей, советуем занять слоты USB под беспроводную мышку и клавиатуру.

Устройство работает на базе ОС Android 7.1, а сердцем приставки выступает неплохой процессор Amlogic S905W, который работает в одном тандеме с графическим чипом ARM Mali-450, что позволяет не только просматривать видео в высоком разрешении, но и играть в различные игры.

На борту 2 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти. Порадовало то, что в устройстве предусмотрена поддержка карт памяти microSD, что позволяет существенно увеличить память приставки.

Другими словами, Harper ABX-210 является полноценным системным блоком на 4-ядерном процессоре, что позволяет взять на себя функции сразу нескольких устройств: многофункционального медиаплеера, игровой приставки, приставки для онлайн-ТВ и даже беспроводной точки доступа. Да, если у вас нет в доме роутера, то Harper ABX-210 может взять на себя функцию раздачи интернета.

Подключение к интернету для данной приставки можно получить двумя способами: при помощи Wi-Fi, либо LAN-провода. Скорость Enternet составляет от 10 до 100 Мбит/с. Если вам необходима высокая скорость, то следует все же воспользоваться вторым способом. Для обычных задач достаточно будет использовать беспроводное подключение Wi-Fi.

Интерфейс меню привычен и интуитивно понятен в настройке. В работе устройства сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Разработчики предлагают воспользоваться предустановленными приложениями. Как нам показалось, здесь нет ничего лишнего и представлен лишь необходимый для полноценной работы набор приложений. Если этого будет недостаточно, то вы всегда сможете дополнить данный список при помощи Play маркета.

Итоги

Подводя итоги по смарт ТВ медиаплееру HARPER ABX-210 следует отметить, что перед нами действительно многофункциональное устройство, которое позволит превратить ваш телевизор в современное решение и откроет перед пользователями совершенно новые возможности. Благодаря неплохой начинке пользователи могут использовать HARPER ABX-210 практически в любых целях. Использование ОС Android существенно упрощает работу для пользователей. Среди плюсов следует отметить следующее: компактный и минималистичный дизайн, качественные материалы и сборка, поддержка практически всех популярных форматов фото и видео, количество интерфейсов, совместимость со всеми поколениями телевизоров, отличный функционал и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Тип устройства: медиаплеер
  • Операционная система: Android 7.1
  • Форматы файлов: MKV, AVI, WMV, ISO, IFO, VOB, MOV, ASF, TP, TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, DAT, MPG, FLV, RM, RMVB
  • Кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX, H.264, WMV9, AVCHD, VC1, HEVC (H.265), HEVC Main 10, VP9, VP9 10 bit
  • Аудиофайлы: MP3, WMA, AAC, Ogg, WAV, FLAC, APE
  • Графические файлы: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
  • Выходы: аудио стерео, аудио коаксиальный, видео композитный, HDMI 2.0
  • Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, USB 2.0 Type A x2, Ethernet
  • Скорость Ethernet: 10/100 Мбит/с
  • Поддержка карт памяти: micro SD, micro SDHC
  • Поддержка файловых систем: FAT16, FAT32, NTFS
  • Процессор: Amlogic S905W
  • Графический процессор: ARM Mali-450
  • Размер оперативной памяти: 2 Гб
  • Размер Flash-памяти: 8 Гб
  • LAN Ethernet: 10/100 Мб
  • Wi-Fi 2.4G 802.11 a/b/g/n
  • Размеры (ШxВxГ): 96x16x96 мм
  • Вес: 0.16 кг

Комментарии и отзывы HARPER ABX-210
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