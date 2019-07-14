Обзор HARPER ABX-332. Смарт ТВ медиаплеер

Комплект поставки

Медиаплеер

Адаптер питания

Пульт ДУ

Батарейки ААА

HDMI кабель

Документация

Особенности

Тип устройства: медиаплеер

Операционная система: Android 7.1

Форматы файлов: MKV, AVI, WMV, ISO, IFO, VOB, MOV, ASF, TP, TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, DAT, MPG, FLV, RM, RMVB

Кодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX, H.264, WMV9, AVCHD, VC1, HEVC (H.265), HEVC Main 10, VP9, VP9 10 bit

Аудиофайлы: MP3, WMA, AAC, Ogg, WAV, FLAC, APE

Графические файлы: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Выходы: аудио стерео, аудио коаксиальный, аудио оптический, HDMI 2.0

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB 2.0 Type A x2, Ethernet

Скорость Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка карт памяти: micro SD, micro SDHC

Поддержка файловых систем: FAT16, FAT32, NTFS

Процессор: Amlogic S912 (Cortex-A53) 2 ГГц

Графический процессор: Multi-core ARM Mali-T820

Оперативная память: 3 Гб

Размер Flash-памяти: 32 Гб

Размеры (ШxВxГ): 106x18x106 мм

Вес: 0.545 кг

Внешний вид

Согласитесь, все хотят обзавестись огромным смарт-телевизором, который бы решил множество проблем разом. Однако не все могут позволить себе такую роскошь по одной простой причине – высокая цена. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличное решение данной проблемы. Встречайте, перед вами смарт ТВ медиаплеер от компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными девайсами. Перед вами модель ABX-332.Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:Перед нами компактной и стильное устройство, которое сумеет вписаться в интерьер любого места. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Сверху можно увидеть надпись компании производителя.

Снизу отсутствуют какие-либо элементы. Здесь можно увидеть лишь краткую информацию о входном напряжении.

На одной из граней размещены следующие разъемы: SP DIF, AV, LAN, HDMI и для питания.

Рядом расположено сразу 2 USB и слот для карты памяти microSD. Вы легко сможете подключить к медиаплееру беспроводную мышку и клавиатуру.

В комплекте поставки находится пульт ДУ, который позволяет управлять всеми функциями данного устройства. Кроме того, пользователям дается возможность перенастроить функциональные кнопки, выделенные синим цветом, и добавить функции пульта ДУ вашего телевизора. Для этого достаточно проделать несколько простых шагов, которые описаны в документации.

Не понравится может короткий кабель адаптера питания, который не позволяет устанавливать медиаплеер далеко от розетки.

Спереди красуется небольшой информационный дисплей.

Функционал и работа

Устройство работает на базе восьмиядерного процессора Amlogic S912 (Cortex-A53) с тактовой частотой 2 ГГц в одной паре с графическим процессором Multi-core ARM Mali-T820. Была использована ОС Android 7.1. Другими словами, перед вами устройство, которое сумеет превратить ваш телевизор в полноценный планшет с неплохой начинкой.

На борту 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Разработчики не стали забивать память устройства огромным количеством не ненужных приложений и позволили самостоятельно сделать для себя выбор. Скачивать приложения можно при помощи Play Market, либо через предустановленный Aptoide. Устройство работает довольно шустро и без всяких зависаний.

Понравилось то, что данный медиаплеер поддерживает все популярные видео и аудио форматы, что позволяет смотреть, к примеру закачанные фильмы, в высоком разрешении. Кроме того, устройство даже поддерживает формат 4K.

Благодаря наличию разъема SP DIF вы можете подключить к HARPER ABX-332 даже звуковую систему. Кроме того, устройство поддерживает интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth и Ethernet. HARPER ABX-332 можно использовать в качестве беспроводной точки доступа. Для этого достаточно подключить к девайсу Enternet кабель и настроить точку доступа для раздачи интернета.

Лично нам хватило и скорости Wi-Fi подключения, чтобы выполнять повседневные задачи: серфинг в интернете, просмотр видео с YouTube и т. д. Следует отметить, что связь держится идеально ровно лишь в том случае, если между роутером и приставкой нет никаких преград в виде бетонных стен. Лично нам удалось добиться стабильной работы установив HARPER ABX-332 на кухню, когда передатчик интернета находился за двумя кирпичными стенами в гостевой комнате.

Если же вам необходима максимально высокая скорость интернета, то обязательно используйте подключение LAN.

Итоги

Подводя итоги, следует отметить, что компания HARPER сумела создать действительно необходимого помощника для обычного телевизора. Для чего переплачивать деньги за смарт телевизоры, когда вы можете приобрести небольшую приставку, которая будет выполнять практически все те же самые функции. HARPER ABX-332 позволяет заполучить функционал Android системы и наслаждаться новыми возможностями. Среди плюсов следует отметить следующее: минималистичный дизайн, обилие разъемов, поддержка 4K, отличный функционал и неплохая начинка. Существенных минусов, за все время пользования, нам выявить не удалось.