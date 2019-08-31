Обзор HARPER HDT2-5010. Недорогой TV-тюнер с Wi-Fi

2019-08-31, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER HDT2-5010; [148]
Буквально скоро телевидение перейдет в цифровой формат и обычные телевизоры, которые не обзавелись подобной функцией, просто перестанут показывать ваши любимые каналы. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию, как нам кажется, самое доступное решение от компании HARPER. Встречайте, перед вами цифровой телевизионный приемник HDT2-5010. С данным TV-тюнером вы сможете не просто смотреть телевизионные каналы в совершенно новом качестве, но и получить множество других интересных инструментов.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в привычной для компании HARPER упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Ресивер HDT2-5010
  • Пульт ДУ
  • Батарейки ААА
  • RCA кабель
  • Адаптер питания
  • Документация

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный TV-тюнер, который сумеет вписаться в интерьер любой комнаты. Металлический корпус устройства окрашен в черный цвет. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Все детали закреплены аккуратно и надежно.

Сверху и на боковых гранях размещены отверстия для вентиляции.

Спереди находятся функциональные кнопки управления и слот для USB.

Здесь же разместился цифровой дисплей.

Снизу можно увидеть металлически ножки и отверстия для вентиляции.

На тыльной стороне девайса обосновался несъемный кабель для питания и следующие разъемы:
  • ANT IN
  • ANT OUT
  • HDMi
  • RCA

В комплектации с устройством находится лишь кабель RCA. Другими словами, если ваш телевизор не поддерживает данный разъем, то необходимо будет докупить кабель HDMi.

Пульт ДУ работает на двух батарейках типа ААА, которые можно найти в комплекте поставки. Здесь есть все необходимые функциональные кнопки, позволяющие полностью взять на себя управление.

Кроме того, данное устройство существенно усиливает возможности вашей антенны и позволяет поймать максимальное количество телевизионных каналов. Понравилось то, что разобраться в работе устройства можно интуитивно. Для этого достаточно просто подключить девайс к вашему телевизору и запустить автоматический поиск каналов.

Для более детальной настройки необходимо перейти в основное меню устройства. Оно разделено на несколько вкладок. Разобраться в настройке сумеют даже самые неопытные пользователи. Дается возможность установить родительский контроль и задать пароль (по умолчанию 000000).

Пользователям дается множество интересных функций, среди который отдельно следует отметить следующие:
  • Установка избранных каналов
  • Пропуск каналов
  • Перемещение каналов
  • Блокировка каналов
  • Телегид
  • Сортировка
  • Запись в реальном времени
  • Запланированная запись
  • Timeshift и многое другое

Понравится то, что благодаря наличию USB-порта, пользователи могут записывать свои любимые телепередачи, либо фильмы. Если же вы не успеваете на тот или иной сеанс, то есть возможность установить отложенную запись. Для этого необходимо подключить к приставке USB-накопитель. Если вам срочно необходимо отлучится по своим делам, можно просто поставить тот или иной канал на паузу и начать просмотр после.

Однако USB разъем необходим не только для того, чтобы просматривать через него фото, видео материалы и записывать на накопитель телепередачи. Вы можете подключить к нему Wi-Fi модуль, который позволит получить доступ к онлайн сервисам, в том числе и к YouTube. Производитель рекомендует использовать Wi-Fi модуль MTK7601.

Итоги

Подводя итоги по цифровому телевизионному приемнику HARPER HDT2-5010, следует отметить, что перед нами универсальное решение, позволяющее превратить обычный телевизор в многофункциональный. Кроме того, несмотря на свою невысокую стоимость устройство получило под свое управление все необходимые функции, которые показывают отличные результаты в работе. HARPER HDT2-5010, как нам кажется, можно отнести в список не только самых доступных TV-тюнеров, но и необходимых для современного пользователя решений. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Тип: цифровой TV-тюнер
  • Поддержка HD: 720p, 1080i, 1080p
  • Формат видео на выходе: 4:3, 16:9
  • Цифровые стандарты: DVB-T, DVB-T2
  • Выходы: аудио, HDMI, композитный
  • Интерфейс USB 2.0 Type A
  • Телетекст
  • Таймер записи
  • Режим отложенного просмотра
  • Размеры (ШxВxД): 168x37х95 мм
  • Вес: 280 г

Комментарии и отзывы HARPER HDT2-5010
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