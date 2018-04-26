Обзор Hackme 2. Странная головоломка...

В большинстве ситуаций после прохождения очередной мобильной игры у меня складывается определенное впечатление. Некоторые игры точно можно рекомендовать, некоторые ужасные, а некоторые настолько ужасные, что хочется рассказать всем. Чтобы не загружали эту красоту, в кавычках конечно же, и не тратили свое время. Однако, игра Hackme 2 показала мне, что некоторые проекты могут оставлять в недоумении. Поиграл я какое-то время и не понял ничего. Вышел, зашел заново, поиграл и опять ничего не понял. И так еще пару дней, пока не разобрался в игровых механиках и не начал работать головой. Собственно, это головоломка в каком-то смысле, просто связанная с заработком виртуальной валюты и хакерскими атаками. Вообщем, интересная штука, которая стоит вашего внимания и которая может увлечь на очень длительное время. Настоятельно рекомендую вам попробовать, вдруг понравится.

Игровой процесс

Сразу стоит отметить, что игровой процесс разбит условно на две половины — первая это режим выживания, а вторая — кампания. Если вы не хотите долго сидеть и играть, а нужно лишь на пару минут себя чем-то занять, то заходите в режим выживания. Тут все достаточно быстро происходит, вам нужно лишь взламывать здания и не беспокоится ни о чем больше — никаких улучшений и всего в таком духе. Идеальный вариант на тот случай, если едешь в такси и понимаешь, что водитель хочет с тобой поговорить по душам. Второй вариант игрового процесса построен на продолжительном прохождении. То есть, у нас есть кампания с уровнями, где вы заходите и проходите все задачи, открываете локацию и двигаетесь дальше. Здесь уже все более серьезно и времени на прохождение уходит больше, плюс из-за прогресса хочется играть еще больше и получать от этого удовольствие. Думаю, оба режима будут вам по душе.

Улучшения

Система улучшений здесь достаточно интересная и она заключается в том, чтобы улучшать вирус. Вы же хакер и взламываете сети зданий, чтобы там свет потушить или что-то в таком духе, так что любой вирус будет для вас вариантом заработка. Можно вкинуть денег, чтобы ваш вирус быстрее заражал здания, можно улучшить вирус, который распространяется по Wi-Fi. Плюс, можно поднять прибыль, которую вы получаете за взлом, чтобы зарабатывать на этом больше денег. Вообщем, вариантов развития достаточно, нужно лишь правильно распределять свои ресурсы.

Донат

К моему большому удивлению, здесь никто не тычет тебе донатом во все щели, хотя встроенные покупки здесь есть. Дело в том, что разработчик решил зарабатывать на показах рекламы и вы можете после неудачного раунда зайти и попробовать играть еще раз, после просмотра ролика, либо же такие вставки вылазят между раундами. Это вообще не напрягает и есть ощущение, что разработчики постарались сделать свой продукт максимально привлекательным для игрока. Мне лично понравилась реализация встроенных покупок, она не напрягает и не мешает геймеру нормально развиваться. Это самое главное на современном мобильном рынке.

Итог

Мне очень понравилось, как создатели игры реализовали все фишки со встроенными покупками и дизайном уровней. Здесь нет ничего лишнего, что напрягало бы ваше зрение, нет ничего, что мешает спокойно проходить уровни и наслаждаться этим процессом. Я могу с уверенностью сказать, что это крутой вариант, который вам точно понравится. Тем более, если вы ценитель головоломок и сложных проектов, где нужно головой думать и стараться. Правда, с хакерами игра вообще не связана, только названием и надписями. Никаких взломов здесь нет и программировать тоже не нужно.