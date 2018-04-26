Обзор Hackme 2. Странная головоломка...

В большинстве ситуаций после прохождения очередной мобильной игры у меня складывается определенное впечатление. Некоторые игры точно можно рекомендовать, некоторые ужасные, а некоторые настолько ужасные, что хочется рассказать всем. Чтобы не загружали эту красоту, в кавычках конечно же, и не тратили свое время. Однако, игра Hackme 2 показала мне, что некоторые проекты могут оставлять в недоумении. Поиграл я какое-то время и не понял ничего. Вышел, зашел заново, поиграл и опять ничего не понял. И так еще пару дней, пока не разобрался в игровых механиках и не начал работать головой. Собственно, это головоломка в каком-то смысле, просто связанная с заработком виртуальной валюты и хакерскими атаками. Вообщем, интересная штука, которая стоит вашего внимания и которая может увлечь на очень длительное время. Настоятельно рекомендую вам попробовать, вдруг понравится.
Игровой процессСразу стоит отметить, что игровой процесс разбит условно на две половины — первая это режим выживания, а вторая — кампания. Если вы не хотите долго сидеть и играть, а нужно лишь на пару минут себя чем-то занять, то заходите в режим выживания. Тут все достаточно быстро происходит, вам нужно лишь взламывать здания и не беспокоится ни о чем больше — никаких улучшений и всего в таком духе. Идеальный вариант на тот случай, если едешь в такси и понимаешь, что водитель хочет с тобой поговорить по душам. Второй вариант игрового процесса построен на продолжительном прохождении. То есть, у нас есть кампания с уровнями, где вы заходите и проходите все задачи, открываете локацию и двигаетесь дальше. Здесь уже все более серьезно и времени на прохождение уходит больше, плюс из-за прогресса хочется играть еще больше и получать от этого удовольствие. Думаю, оба режима будут вам по душе.
УлучшенияСистема улучшений здесь достаточно интересная и она заключается в том, чтобы улучшать вирус. Вы же хакер и взламываете сети зданий, чтобы там свет потушить или что-то в таком духе, так что любой вирус будет для вас вариантом заработка. Можно вкинуть денег, чтобы ваш вирус быстрее заражал здания, можно улучшить вирус, который распространяется по Wi-Fi. Плюс, можно поднять прибыль, которую вы получаете за взлом, чтобы зарабатывать на этом больше денег. Вообщем, вариантов развития достаточно, нужно лишь правильно распределять свои ресурсы.
ДонатК моему большому удивлению, здесь никто не тычет тебе донатом во все щели, хотя встроенные покупки здесь есть. Дело в том, что разработчик решил зарабатывать на показах рекламы и вы можете после неудачного раунда зайти и попробовать играть еще раз, после просмотра ролика, либо же такие вставки вылазят между раундами. Это вообще не напрягает и есть ощущение, что разработчики постарались сделать свой продукт максимально привлекательным для игрока. Мне лично понравилась реализация встроенных покупок, она не напрягает и не мешает геймеру нормально развиваться. Это самое главное на современном мобильном рынке.
ИтогМне очень понравилось, как создатели игры реализовали все фишки со встроенными покупками и дизайном уровней. Здесь нет ничего лишнего, что напрягало бы ваше зрение, нет ничего, что мешает спокойно проходить уровни и наслаждаться этим процессом. Я могу с уверенностью сказать, что это крутой вариант, который вам точно понравится. Тем более, если вы ценитель головоломок и сложных проектов, где нужно головой думать и стараться. Правда, с хакерами игра вообще не связана, только названием и надписями. Никаких взломов здесь нет и программировать тоже не нужно.