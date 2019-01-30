Обзор Hang Line. Необычный геймплей

2019-01-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Hang Line; [84]
Стоит отметить, что за последнее время действительно необычных казуальных игр наблюдается крайне мало — разработчикам дорого выпускать подобные релизы. Намного проще взять и отправить в просторы интернета безликую копию чего-либо, чем заниматься созданием действительно уникальных продуктов. Однако, стоит отдать должное некоторым студиям — они делают необычные игры, которые способны удивлять. Например, я некоторое время поиграл в Hang Line и понял, что это действительно уникальный проект, аналогов которому я не могут придумать. Были игры со схожей физикой движения, но это совсем другое. Я поиграл несколько дней к ряду и понял, что многим пользователям такая вот игра понравится и ее стоит осветить. Собственно, давайте поговорим о том, почему довольно простенькая игра с простой физикой без вычурных текстур пользуется такой популярностью среди мобильных геймеров.

Геймплей

Начнем с самого основного — игрового процесса. Разработчики решили, что нам нужно что-то необычное, чтобы увлечь внимание геймера и показать ему более живой виртуальный мир. Обычно в казуальных играх вы наблюдаете статику — стандартный фон, на котором происходит минимум действий. Это выглядит скучно и постепенно приедается, не позволяя пользователю проникнуться визуальным стилем проекта и погрузиться в его атмосферу. С данной игрой все немного иначе — вы получаете под свой контроль совершенно новый виртуальный мир, в котором персонаж должен ловко карабкаться по горам и льдам, достигая разных вершин. Вы при этом отвечаете за некого командира и направляете своего героя — выбираете куда он будет двигаться и так далее. Виртуальный мир постоянно ставит интересные задачи и иногда решить их крайне тяжело, особенно в начале, когда нет особого опыта передвижения по миру.

Стоит определить некоторые ключевые правила, которые влияют на понимание происходящего на дисплее. Например, наш персонаж не может просто отцепиться от клюка. То есть, вы не можете раскачать своего героя, после чего отпустить крюк и улететь куда-то, находясь в свободном падении. Герой всегда висит на тросе и это важный момент — некоторые локации легче пройти при помощи таких вот перелетов, но игра вас ограничивает в этом плане. Кроме того, вам нужно постоянно следить за персонажами, которые разбросаны по карте — их нужно спасать, а для этого нужно их сначала отыскать во льдах.

Сложности

Постепенно сложность уровней будет повышаться разнообразными условностями. Например, сначала вы просто карабкаетесь по горам, потом некоторые участки льда могут отваливаться от горы, если вы за них цепляетесь. То есть, нужно будет быстрее двигаться или не возвращаться на уже разрушенную локацию. Дальше появятся глыбы, которые откалываются от горы и падают вниз — вам нужно не попадать под эти глыбы и постоянно двигаться между ними, чтобы не разбиться. Это все усложняет игровой процесс и делает его более увлекательным. Вроде ничего необычного, но скучать не получается и это круто.

Итог

Буквально на второй горе начинается более активный игровой процесс, где вам нужно постоянно двигаться. Здесь нет возможности просто спокойненько передвигаться со скалы на скалу и получать при этом удовольствие. Нужно быстро ориентироваться в пространстве, понимать, что происходит вокруг вас, какие есть препятствия и как их обойти, как собрать цели и спасти людей. Не могу сказать, что игра прямо идеальная, но она приносит радость и позволяет без скуки убить короткий промежуток времени. Большего от мобильных казуальных игр я и не требую.


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